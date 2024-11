Al Black Friday c'è anche TIM: 50 GB in 5G a 2,99 euro

Abbiamo appena vissuto la giornata cardine del Black Friday di quest'anno, ma le offerte non sono ancora concluse (ecco le migliori offerte Black Friday ancora attive ). Tra queste troviamo anche quella di TIM , che per il Black Friday offre la possibilità di avere 50 GB in 5G per un tempo limitato.

Come avere 50 GB in 5G a 2,99 euro con TIM

Anche TIM si unisce al coro di offerte per il Black Friday, anche se quella che ha lanciato è una promozione che riguarda solo alcuni dei suoi clienti. Non parliamo quindi di una nuova offerta mobile per chi vuole passare a TIM.

La promo appena lanciata dall'operatore infatti consiste nella possibilità di attivare per un tempo limitato l'opzione per avere 50 GB in 5G Ultra. L'opzione in questione prevede un costo una tantum pari a 2,99 euro.

Attivando l'offerta proposta, i clienti TIM estenderanno il proprio bundle di traffico dati di 50 GB, con velocità di navigazione che arriva fino a quella del 5G, per tre giorni a partire dal momento dell'attivazione.

Al termine dei tre giorni i GB non utilizzati, dei 50 GB totali aggiunti al bundle, saranno persi, e l'offerta non si rinnoverà automaticamente. Si tratta di un'opzione che abbiamo già visto in passato, quando però costava 4,99 euro.

L'opzione appena lanciata da TIM a prezzo scontato per il Black Friday sarà proposta solo ad alcuni TIM. Al momento non è chiaro in base a quale criterio verrà proposta ai clienti selezionati. Sicuramente, se foste tra quelli selezionati, sarà possibile consultarne i dettagli attraverso l'app per dispositivi mobili MyTIM Mobile o tramite l'Area fai da te MyTIM del sito ufficiale.

Se foste interessati vi dovrete sbrigare, visto che l'attivazione della nuova opzione sarà possibile esclusivamente fino al prossimo 1 dicembre.