La mia disavventura con la eSIM Iliad

Ebbene, dalla sua attivazione non ho avuto neanche un problema, come era lecito aspettarsi d'altronde. I vantaggi delle eSIM sono noti , e tra questi c'è anche la possibilità di spostarla facilmente da un telefono all'altro semplicemente leggendo un QR Code . Iliad di per sé non pone neanche limiti di spostamento: quando avete attivato la vostra eSIM potete in teoria spostarla infinite volte in modo gratuito su quanti smartphone volete. In teoria.

Ho rimosso la eSIM dal Pixel 7, ho recuperato il QR Code che Iliad mi inviò via email la prima volta, l'ho scansionato con il Pixel 7 Pro e... errore . La schermata riportava una serie di codici di errore oltre a una scritta bella grossa che più o meno recitava "Impossibile connettersi". No, non ho fatto screenshot. Sul momento mi è sembrato uno di quei classici (e stupidi) errori di Android che si risolvono rifacendo da capo la procedura.

Provo quindi la procedura manuale indicata anche sul PDF. Peggio ancora: cambia il messaggio di errore, stavolta mi dice che la eSIM è già registrata su un altro smartphone. Magari devo scaricare un nuovo QR Code dall'area personale, penso. No, nulla da fare: altro messaggio di errore che mi dice la stessa cosa, ho già una eSIM attiva. E il bello è che l'ipotetica voce per accedere al QR Code non è nemmeno in bella vista: è sotto "La mia offerta", e il tasto da premere non è nemmeno così intuitivo, visto che si chiama Passa dalla SIM fisica alla eSIM. Va da sé che se già avete una eSIM questo pulsante non funziona proprio, e alla pressione vi dà il messaggio di errore che vi dicevo poco fa.

Riprovo un po' di volte e infine mi arrendo. È sabato, ore 14:00 circa, e l'idea è già quella di rimanere fino a lunedì senza SIM. Non ci sarebbe niente di male, se non fosse che ho un bel po' di servizi con codice OTP che arriva solo su SMS, tra cui banche, PayPal e tanti altri. Non bene insomma. Per fortuna il 177, il numero di assistenza telefonico di Iliad, è attivo anche tutto il weekend con operatori che rispondono dall'Italia. Chiamo, e senza neanche dover attendere i classici 20 minuti con musichette oscene e distorte di sottofondo, un operatore mi risponde subito iniziando a spiegarmi i passaggi per riattivare la eSIM. Quando capisce che le avevo già provate tutte l'operatore contatta un suo responsabile per capire le eventuali soluzioni al problema. Arriva infine un suggerimento dall'alto, quello che avrei preferito non sentire: devo recarmi in un centro Iliad e passare nuovamente alla SIM fisica.

Tutto molto bello, peccato che la procedura mi costi 9,99€. Quindi non solo devo andare fisicamente in negozio (spendendo tempo, benzina o costi dei mezzi pubblici), ma devo pure pagare per un qualcosa per cui non dovrei pagare (la eSIM è inclusa per i piani da 9,99€ al mese). Se non altro è l'operatore a dirmi che una volta fatta la SIM fisica avrei potuto ritelefonare al 177 per aprire una contestazione (che sarebbe sicuramente andata a buon fine) per riavere indietro i miei 9,99€. Chiacchiero ancora un po' con l'operatore, finendo la telefonata con lui che si sfoga mettendosi a raccontare la sua brutta esperienza con un altro operatore (per l'appunto proprio QUELLO). Fantastico.