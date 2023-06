Iliad Flash 130: 130GB a soli 9€, ma fate in fretta

Per festeggiare l'inizio dell'estate, Iliad propone nuovamente una delle sue ottime offerte mobile a tempo: parliamo di Iliad Flash 130, che sarà attivabile solo fino al 6 luglio. Tutte le promozioni della serie Flash sono sempre state caratterizzate da un lasso di tempo ristretto per l'attivazione, ma anche e soprattutto da un ottimo rapporto tra gigabyte offerti e prezzo.

Iliad Flash 130 ovviamente non fa eccezione e, al costo di 8,99€ al mese, include:

minuti illimitati

SMS illimitati

130 GB in 4G+

A questi, si aggiungono anche 9 GB disponibili per il roaming in Unione Europea e tutti i servizi di Iliad, tra cui segreteria telefonica e Mi richiami. Inclusa anche l'opzione Hotspot, per condividere i 130 GB anche con PC e altri dispositivi.

Iliad Flash 130 può essere attivata sia da chi effettua portabilità che da chi attiva un nuovo numero, il costo d'attivazione (una tantum) è di 9,99€. Iliad Flash 130 può essere attivata a partire da oggi, 22 giugno, per 15 giorni, fino al 6 luglio.

Per maggiori informazioni e per attivare una SIM con Iliad Flash 130 potete visitare il link dal tasto qui sotto.