La nuova Iliad Flash 180 è di gran lunga l'offerta 5G più conveniente

Quest'estate Iliad vuole strafare: l'operatore ha lanciato una nuova offerte mobile a tempo estremamente interessante. Parliamo di Iliad Flash 180, che sarà attivabile solo fino al 14 settembre: come tutte le promozioni della serie Flash, anche questa nuova Flash 180 sarà quindi disponibile solo per un breve lasso di tempo, ed ha un rapporto bundle/prezzo davvero molto ghiotto.

Iliad Flash 180 al costo di 9,99€ al mese, include:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G+ e 5G

A questi, si aggiungono anche 10 GB disponibili per il roaming in Unione Europea e tutti i servizi di Iliad, tra cui segreteria telefonica, Mi richiami e l'opzione Hotspot, per condividere i GB anche con PC e altri dispositivi.

Questa promozione risulta particolarmente interessante per il supporto alla rete 5G, non scontato per queste fasce di prezzo, che non era quasi mai stato incluso nelle opzioni Flash offerte da Iliad. L'operatore ribadisce la convenienza della sua promozione con una tabella comparativa di confronto con Vodafone, TIM e WindTre, che vi lasciamo qui sotto.

Iliad Flash 180 può essere attivata sia da chi effettua portabilità che da chi attiva un nuovo numero, ma anche da chi è già cliente. Il costo d'attivazione per una nuova SIM (una tantum) è di 9,99€. Iliad Flash 180 può essere attivata a partire da oggi, 8 agosto, fino al 14 settembre.