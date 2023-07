Con Iliad potete comprare GB per il roaming a prezzi umani, se quelli inclusi non bastassero

Da ormai diversi anni navigare in roaming in Europa non è più un problema: per volontà dell'Unione Europea, dal 2017 tutti gli utenti europei possono utilizzare una porzione del proprio traffico dati per usare internet negli altri paesi dell'UE. Tuttavia, a volte la quantità di GB garantiti dall'operatore può non bastare, specialmente se ci si trova all'estero per lavoro (o se si usano un po' troppo i social). Oggi Iliad mette una pezza a questo problema con le nuove opzioni internazionali per Europa e Svizzera.

Tutti gli utenti Iliad potranno infatti acquistare un pacchetto di 5 GB aggiuntivi per l'Europa, che andranno ad aggiungersi ai GB per il roaming inclusi nella propria offerta.

Il costo di questi 5GB è di 3,99€: l'opzione può essere acquistata dalla propria Area personale una volta al mese (quindi non è possibile acquistare più di 5 GB bonus in un mese) e non si rinnova automaticamente.

Discorso simile per la navigazione in Svizzera, che però non fa parte dell'UE e quindi non rientra nell'elenco dei paesi dove è possibile usare i GB previsti dagli accordi sul roaming europeo. Per la Svizzera, il costo del pacchetto di 5GB è di 4,99€ e, anche in questo caso, è possibile attivare il pacchetto solo una volta al mese, senza rinnovo automatico.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale Iliad.