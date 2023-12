iliad lancia un ghiotto pacchetto dati per USA e Canada (e supporta anche il VoLTE)

Iliad ha annunciato una nuova opzione internazionale che farà la felicità di chi viaggia in Stati Uniti e Canada. A partire da oggi, infatti, tutti i clienti possono attivare l'opzione per avere 5 GB in USA e Canada, validi per un mese, al prezzo di 4,99€. Questa opzione può essere attivata dall'Area Personale o in qualsiasi punto vendita, non ha rinnovo automatico e di disattiva automaticamente dopo un mese dal momento dell'attivazione.

Il prezzo è abbastanza concorrenziale (solitamente i costi di roaming negli USA sono più alti), ma c'è un altro dettaglio interessante che riguarda la possibilità (o meno) di fare e ricevere telefonate. In Italia Iliad non ha mai abilitato il servizio VoLTE (Voice over LTE), ossia la tecnologia che permette di eseguire chiamate utilizzando la rete 4G (chiamata anche LTE). Tuttavia, l'opzione VoLTE è attiva negli Stati Uniti, ma solo per gli utenti iPhone: come specificato sul sito dell'operatore, infatti, con smartphone Android non è possibile inviare e ricevere chiamate.