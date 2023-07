Passa a Iliad: le migliori offerte - Luglio 2023

Nel 2018 fa il suo ingresso in Italia l'operatore francese Iliad, sconvolgendo in questo modo il sonnacchioso panorama nazionale con un'offerta semplice, chiara e, per i tempi, assolutamente dirompente.

Da quel giorno l'operatore ha continuato la sua ascesa inarrestabile nel mercato italiano e oggi, anche grazie alla sua offerta fibra, si conferma come uno dei più scomodi concorrenti per marchi ben più integrati nel tessuto sociale come TIM, Vodafone o WindTre.

Ma sappiamo bene come la telefonia sia un settore in continuo movimento, ed è difficile stare dietro ai continui cambi di proposte. Vediamo quindi quali sono le migliori offerte di telefonia mobile per passare a Iliad a marzo 2023, da Vodafone, TIM, WindTre, Fastweb o qualsiasi altro operatore.

