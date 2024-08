Come è stata scattata LA foto delle Olimpiadi 2024 da milioni di like

La foto che vedete in alto non è un'immagine qualsiasi: è LA foto delle Olimpiadi 2024. Uno scatto che ha già fatto molto parlare di sé, che ha generato milioni di like e commenti sui social e che probabilmente avrete già visto un po' ovunque negli ultimi giorni. Vi siete chiesti, però, com'è stato possibile ottenere uno scatto del genere? Ve lo spieghiamo noi in questo articolo, svelandovi cosa c'è dietro ad un'immagine così bella e quasi incredibile.

Il contesto: dove e quando è stata scattata la foto?

Partiamo dal contesto e facciamo chiarezza sul luogo dello scatto. Anche se le Olimpiadi 2024 si stanno svolgendo a Parigi, la foto di cui stiamo parlando non ha nulla a che fare con la Ville Lumière. Le gare di surf, infatti, si tengono ad oltre 15.000 km dalla capitale francese, nell'arcipelago della Polinesia francese. Il luogo preciso è al largo del piccolo insediamento di Teahupo'o, sull'isola di Tahiti. Il protagonista dello scatto è Gabriel Medina, professionista del surf, tre volte campione del mondo e tra i favoriti principali per la vittoria della medaglia d'oro a queste Olimpiadi. In Italia è conosciuto solo dagli appassionati di surf, probabilmente, mentre nel suo Brasile è una vera star.

Gabriel Medina in azione

La foto è stata scattata durante la giornata di gare del 29 luglio 2024. Medina era impegnato nel Round 3 contro il giapponese Kanoa Igarashi: quando è arrivata l'onda giusta, il brasiliano è riuscito a cavalcarla alla grande, ottenendo un'ottima prestazione che è poi stata valutata 9,90 punti (su un massimo di 10) dai giudici. Il momento preciso dello scatto, però, arriva dopo, quando Medina conclude la sua prestazione ed "esce dall'onda". In questo momento, conscio della sua grande prestazione, salta sulla cresta e rimane per qualche secondo sospeso in aria, con la tavola ancora agganciata alla caviglia. La posizione è rigida, il dito indice della mano destra verso l'alto, l'espressione soddisfatta. Una posa eccezionale per una foto leggendaria.

Come è stata scattata?

Com'è stato possibile immortalare un momento così iconico? Con tanta capacità e anche un po' di fortuna, come spiegato dall'autore stesso dell'immagine, Jerome Brouillet, fotografo francese dell'Agence France-Presse (AFP). La fotocamera utilizzata per lo scatto è una Nikon Z9, una delle mirrorless Full Frame più veloci del mondo. Pensate che con una macchina del genere si può scattare a raffica fino a 120 fps, tenendo attivo l'autofocus e il tracciamento dei soggetti per tutto il tempo della raffica. Uno strumento perfetto per la fotografia sportiva, capace di cristallizzare perfettamente il momento più importante dell'azione.

Un altro splendido scatto di Jerome Brouillet a Teahupo'o

Non è stato, però, solo merito dell'hardware. Come scritto dallo stesso Brouillet in un post su Instagram, è stato "un mix di preparazione, dedizione, tempismo, un po' di esperienza e un pizzico di fortuna". Tutti fattori fondamentali per un fotografo specializzato in questo genere di scatti. Il risultato di tanto impegno è un'immagine che in pochissime ore ha già fatto il giro del mondo e, siamo sicuri, lascerà a bocca aperta ancora tante persone nelle prossime settimane. A seguire vi lasciamo la galleria con la foto in alta risoluzione.

Foto Surf Olimpiadi 2024 Gabriel Medina

Foto Surf Olimpiadi 2024 Gabriel Medina

