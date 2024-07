Il manuale di Dungeons & Dragons per giocare con e contro i Giganti, ma solo per veri esperti

Nelle ultime settimane abbiamo visto un bel po' di novità legate al mondo di Dungeons & Dragons. Ci sono ad esempio il tomo The Making of Original 1970-1977 D&D che al suo interno include la prima bozza di D&D e anche i primi 3 volumi della versione definitiva di Dungeons & Dragons degli anni '70. E ancora Vecna Eve of Ruin, Le Chiavi del Caveau Aureo, e, soprattutto, abbiamo anche dato un primo sguardo ai nuovi Manuali del Giocatore, Del Dungeon Master e dei Mostri in uscita a partire da metà settembre. Oggi siamo invece in compagnia dell'edizione italiana di un manuale di espansione uscito già da qualche tempo in lingua originale: si chiama Bigby Presenta: La Gloria dei Giganti, e come è facile intuire è incentrato proprio sui giganti.

Ha ancora senso comprare manuali d'espansione?

La nuova versione di D&D è in arrivo. Ha senso continuare ad acquistare questi manuali d'espansione pensati per la quinta edizione? Assolutamente sì. Le sottoclassi che appaiono in tanti manuali extra sono giocabili anche nella prossima versione, a patto che non siano nominate nel nuovo Manuale del Giocatore. Inoltre tanti libri di espansione introducono ambientazioni, personaggi, mappe, oggetti magici, mostri e simili, tutti elementi che è possibile utilizzare o riadattare con facilità alle nuove regole. Magari ci sarà bisogno di qualche modifica da parte del Dungeon Master, ma non si tratterà di niente di proibitivo. Di conseguenza se l'idea di aggiungere i giganti alle vostre campagne vi fa gola, non fatevi frenare dall'arrivo dei nuovi manuali.

Per Dungeon Master e giocatori esperti

A chi è dedicato Dungeons & Dragons - Bigby Presenta: La Gloria dei Giganti? Prevalentemente ai Dungeon Master. C'è praticamente solo un capitolo che può essere d'aiuto per i giocatori, e in ogni caso, senza l'avvallo del DM non si va da nessuna parte. Non si tratta però di un libro che propone un'avventura o una campagna più o meno lineari da "masterizzare", da arricchire poi con narrazione e qualche extra. No, Bigby Presenta: La Gloria dei Giganti è un manuale pensato per permettervi di creare avventure ex-novo in cui inserire giganti, la loro cultura, i loro tesori e tanto altro. Non ci sono quindi indicazione precise sulla storia o sulla campagna da creare, ma elementi più o meno complessi da inserirci.

Oh mio Dio, Bigby è uno gnomo!

Ok, mettiamola così: se non sapete chi è Bigby o se comunque non lo avete mai sentito nominare, forse questo non è il manuale giusto per voi. Se invece avete castato almeno una Mano Stritolatrice di Bigby in Baldur's Gate 2, se conoscete a memoria la lista degli incantesimi di D&D e vi ricordate di tutti quelli di Bigby, o se meglio ancora conoscete Mordekainen e Greyhawk, siete decisamente nel posto giusto. Per chi lo conosce però, saprà anche che si tratta di un potete mago umano membro del famoso Circolo degli Otto. Perché quindi in questo manuale è rappresentato come un gnomo? E cosa c'entra Bigby con i giganti? La sua forma di gnomo è dovuta, a quanto pare, a un incantesimo druidico di reincarnazione, come racconta lo stesso Bigby in alcuni spezzoni narrativi all'interno del manuale. Durante le peripezie nella nuova sua forma, si è imbattuto niente meno che in Diancastra, liberandola dai sotterranei sotto la sala del signore dei giganti della collina. Chi è Diancastra? La figlia di Annam, Padre di tutti i giganti. Manco a dirlo i due hanno stretto un rapporto speciale, sufficiente a fare di Bigby un esperto di giganti.

Cosa includono i capitoli

Mettendo da parte la narrazione di Bigby, cosa offrono i vari capitoli? Il primo, come accennato, è dedicato alla Creazione del personaggio. Frenate gli entusiasmi: non ci sono le regole per creare un personaggio gigante. D'altronde sarebbe un overkill, no? C'è però una nuova sottoclasse: la Via del Gigante, dedicata al Barbaro. Questa sottoclasse permette ai delicatissimi barbari di trarre potere dalle forze primordiali dei giganti, trasformando l'ira in una forza distruttiva fisica, nel senso che il barbaro diventerà più alto di un metro e mezzo. Non solo, ci sono anche altri poteri e vantaggi. Ci sono poi due nuovi background, fra cui "Gigante trovatello", ovvero un personaggio delle razze classiche cresciuto però dai giganti; suggerimenti per infondere l'influenza dei giganti anche in altre classi; e una serie di talenti e rispettivi prerequisiti da aggiungere a quelli già esistenti.

Il secondo capitolo è bello tosto: inserire i giganti nel gioco. Non è roba da poco, vista la stazza, la potenza e altri fattori. Uno dei punti chiave del capitolo è "Interpretare i giganti", che spiega come descriverli efficacemente in gioco e renderli credibili. Ci sono come di consueto tante tabelle per rendere un po' più causale il tutto: si lanciano un po' di dadi e si decide se i giganti che popoleranno la nostra avventura sono arcaici, chiassosi, orgogliosi e persino i loro nomi. Per arricchire il tutto ci sono excursus riguardanti le divinità dei giganti, le loro strutture sociali e organizzazioni.

Il terzo capitolo aiuta il Dungeon Master a creare avventure sensate, ovviamente incentrate sui giganti. La prima parte è un condensato di tabelle, utili anche a gestire gli incontri dei giocatori a seconda del posto in cui si trovano. Vista la stazza dei protagonisti del manuale e visti anche i mostri riportati in questa tabella, si inizia a intuire che il materiale presente in questo manuale non è certo indirizzato a gruppi di giocatori alle prime armi. Il quarto capitolo è incentrato sulle Enclavi, luoghi creati, controllati od originati dai giganti e dalla loro magia. Le pagine successive alla prima includono le mappe illustrate di queste enclavi, con descrizioni certosine di cosa troveremo nelle loro sale. Ci sono anche vari spunti per avventure o missioni, con possibili sotto trame o trame principali utili come scusa per portare il gruppo in enclavi specifiche.

Il capitolo 5, molto breve per la verità, include i Tesori dei giganti, con varie sezioni dedicate a quello che troveremo nelle borse delle varie sottospecie di giganti (fuoco, gelo, nuvole, pietre e così via). Gli oggetti possono tornare utili anche in campagne dove non c'è una forte presenza dei giganti. Dulcis in fundo, 77 pagine dedicate a tanti nuovi mostri per le vostre avventure. E no, non ci sono solo giganti, ma per la maggior parte sono creature gigantesche tutt'altro che facili da affrontare. Ah, ci sono anche nuove tipologie di Troll, fra cui l'Amalgama di Troll, un gigante mostruoso che si forma sui campi di battaglia quando più troll si uniscono fra di loro durante la rigenerazione.

Prezzo e acquisto

Bigby Presenta: La Gloria dei Giganti è come al solito un manuale ben organizzato e sufficientemente ricco di materiale. Per certi versi però è quasi più di nicchia di altri visti negli appuntamenti precedenti (trovate un elenco qui di seguito!). Ci vuole un Dungeon Master in gamba per sfruttarlo a dovere, e il DM in questione deve anche essere disposto a investire 50€ in un manuale di meno di 200 pagine. Come accennato poi, ci vogliono gruppi di giocatori esperti tanto quanto il Master per gestire le sfide che il libro propone. Insomma, tanto di cappello alla divisione italiana di Wizards of the Coast per aver tradotto un contenuto del genere che, come già accennato, potrà comunque tornare utile anche per la prossima edizione di D&D.

Il manuale per questo articolo è stato fornito da Wizards of the Coast, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

