D&D, speciale manuali di espansione parte 4: Viaggi nella Cittadella Radiosa

Dopo una lunga pausa estiva, caratterizzata fra l'altro dall'uscita di Baldur's Gate 3, torniamo con il 4° episodio della serie di articoli dedicati ai manuali di espansione di Dungeons & Dragons.

Rivediamo intanto i primi tre appuntamenti, per chi se li fosse persi:

Come vi ricordai anche negli altri articoli, questi manuali necessitano dei 3 libri base di cui vi parlai tempo fa. E se siete ancora alle prime armi, è meglio cominciare dal recente set introduttivo. Sempre per riprendere quanto vi dissi nei precedenti articoli, manuali come questi non diventano obsoleti. Nel 2024 arriverà la nuova edizione di Dungeons & Dragons, ma per quante novità possano esserci nelle regole, quanto contenuto in questi libri può tranquillamente essere riusato per i decenni avvenire, visto che va a offrire spunti per la creazione di avventure.

Basta insomma riadattare il tutto a eventuali nuove specifiche, sfruttando quanto illustrato a livello di ambientazioni, personaggi e obiettivi.

E a riconferma dell'impegno di Wizards of the Coast, sia per quanto riguarda i nuovi materiali sia per quanto riguarda l'attenzione al mercato italiano, il libro di cui vi parlo in questo articolo, Viaggi nella Cittadella Radiosa, è appena arrivato nel nostro paese. Come suggerisce il nome, il tutto è incentrato sulla Cittadella Radiosa, un'ambientazione davvero peculiare che potrà servirvi come teatro per le vostre prossime avventure.