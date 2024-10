Duskmourn, l'espansione Horror di Magic: perché farla vostra o perché starne alla larga

La nuova espansione di Magic: The Gathering si chiama Duskmourn: La Casa degli Orrori, e arriva sia in formato cartaceo che su Magic: The Gathering Arena, la versione digitale del celebre gioco di carte collezionabili. Come si intuisce dal nome, si tratta di un espansione dai toni spiccatamente horror. E ovviamente, Duskmourn aggiunge anche nuove meccaniche di gioco e trattamenti delle carte inedite. Ci sono come di consueto tanti prodotti, fra cui un golosissimo bundle per gli amanti dell'orrore, e, appunto, anche dinamiche più o meno nuove (alcune sono variazioni di regole già esistenti) che aggiungono un po' di pepe al tavolo da gioco. Non ci rimane che scoprire insieme la nuova espansione!

Le nuove meccaniche di Duskmourn

Vediamo la carrellata delle nuove abilità delle carte di Duskmourn. Per ognuna di esse, oltre alla descrizione, trovate anche foto di carte in italiano che la usano.

Stanze Le "Stanze" sono un nuovo sottotipo di incantesimo che introduce una variazione delle carte divise (le split) permanenti. Ogni carta Stanza ha due "porte" (metà della carta) e, quando lanci la carta, scegli quale porta sbloccare. Le abilità di quella metà si attivano quando viene lanciata. Puoi sbloccare successivamente la seconda metà come fosse una stregoneria pagando il relativo costo di mana.

Manifestare angoscia Questo meccanismo è una variazione della vecchia abilità "Manifestare". Guardi le prime due carte del tuo mazzo, ne scegli una da manifestare (mettere sul campo di battaglia come una creatura 2/2 senza caratteristiche) e metti l'altra nel cimitero. Se manifesti una creatura, puoi girarla a faccia in su pagando il suo costo di mana.

Sopravvivenza Questa abilità si attiva all'inizio della seconda fase principale del giocatore se la creatura con "Sopravvivenza" è tappata. Se rimane tappata fino alla risoluzione, ottieni un effetto. L'abilità si attiva indipendentemente dal modo in cui la creatura è stata tappata, anche se ha attaccato o è entrata in campo tappata.

Inquietante È un'abilità che si innesca quando un incantesimo che controlli entra in gioco o quando sblocchi completamente una Stanza (tutte e due le sue metà). Potenzialmente può innescarsi due volte per una singola carta Stanza: una volta quando entra in gioco e una seconda volta quando sblocchi la seconda metà. Giocando una carta Stanza si può innescare due volte: la prima perché si sta giocando un incantesimo, la seconda sbloccando entrambe le metà.

Imminente Un'abilità che permette di lanciare una creatura in anticipo a un costo ridotto, facendola entrare con segnalini tempo. Finché ha segnalini, non è considerata una creatura e non può attaccare o bloccare, ma è immune a rimozioni che bersagliano creature. Quando l'ultimo segnalino tempo viene rimosso, diventa una creatura vera e propria. "Sovrano della Selva Infestata" per esempio entra con quattro segnalini tempo e diventa una creatura solo quando l'ultimo segnalino è stato rimosso.

I trattamenti delle carte (roba da collezionisti)

Lasciate spazio ai collezionisti per favore! Ecco, adesso che siamo soli, vediamo un po' perché dovremmo comprare le Collector Booster di Duskmourn. Giusto per chi non lo sapesse, ma siete in questo paragrafo scommetto che lo sapete, le Collector Booster sono le bustine da acquistare per trovare le illustrazioni e i trattamenti carte più esclusivi. Non è un caso che costino più delle altre. Che sfiga amici collezionisti, eh? Ecco i nuovi trattamenti pensati per Duskmourn: Doppia Esposizione : Questo stile si ispira alla fotografia horror, con immagini sovrapposte su carte leggendarie selezionate. Alcune versioni sono arricchite con una trama foil esclusiva delle Collector Booster.

: Questo stile si ispira alla fotografia horror, con immagini sovrapposte su carte leggendarie selezionate. Alcune versioni sono arricchite con una trama foil esclusiva delle Collector Booster. Stile Vetrina Giapponese : con illustrazioni di artisti e illustratori giapponesi, ispirate a stili grafici tipici dei negozi di hobbistica nipponici. Disponibili in versione foil e nel nuovo trattamento foil frattura.

: con illustrazioni di artisti e illustratori giapponesi, ispirate a stili grafici tipici dei negozi di hobbistica nipponici. Disponibili in versione foil e nel nuovo trattamento foil frattura. Mostro dello Specchio : Carte che raffigurano creature terrificanti senza bordo, con illustrazioni stilizzate senza bordo dove il tema centrale è lo specchio e il riflesso di un mostro appunto.

: Carte che raffigurano creature terrificanti senza bordo, con illustrazioni stilizzate senza bordo dove il tema centrale è lo specchio e il riflesso di un mostro appunto. Bordo Paranormale: Queste carte hanno un aspetto vintage che richiama antichi dispositivi tecnologici infestati, creando un effetto visivo inquietante.

Ah, e poi ci sono le carte Terra con illustrazione completa delle terre padronali (ricordiamoci che il piano di Duskmourn è La Casa).

E infine quello che potremmo definire un vero colpo basso. Persino le carte normali hanno minuscole variazioni di illustrazione, con mostri in agguato anche difficili da individuare a colpo d'occhio. Se non altro cambia il numero progressivo in basso a sinistra, ma per i collezionisti è davvero un colpo basso.

I prodotti della linea Duskmourn

Abbiamo già visto quelli per collezionisti. C'è però da dire che questi ultimi potrebbero ingolosirsi anche di fronte a un altro prodotto: il Nightmare Bundle! Si tratta di una box speciale a forma di televisore che include 2 Collector Booster, 6 buste di gioco classiche, 20 terre villa con illustrazioni completa,1 carta promo senza bordo, 1 carta locandina, 3 locandine bifronte, 1 portamazzo, 1 segnapunti vita Spindown fluorescente e 2 schede di riferimento. Insomma, tutta roba da collezione, adatta anche a chi vuole aggiungere un bel po' di carte di Duskmourn alla propria riserva.

Se volete spendere meno c'è anche il bundle classico con 9 buste di gioco, terre esclusive, 1 carta promo foil con illustrazione alternativa e il classico d20 per tenere traccia dei punti vita.

Se volete accumulare carte rapidamente (anche in italiano) od organizzare qualche serata fra amici con modalità di gioco alternative (come il buon vecchio draft) ci sono le più economiche buste di gioco, vendute singolarmente o nel mega bundle:

E poi ci sono i classici 4 mazzi Commander anche tradotti in italiano. Stavolta non ci abbiamo messo le mani sopra, ma siamo sicuri se fate una ricerca online troverete qualche approfondimento dedicato. Se masticate l'inglese date un'occhiata a quelli del Tolarian Community College!

Perché farla vostra

Beh, questo paragrafo sarà molto corto. Duskmourn offre nuove meccaniche di gioco, seppur alcune varianti di dinamiche già viste, nuovi tipi di trattamento e illustrazioni e un'atmosfera horror che non troverete in altre espansioni di Magic. Se quanto visto finora non vi ha convinto, c'è poco altro da dire in merito. Dal canto mio, posso dirvi che le atmosfere sono veramente azzeccate. Si vede che il team creativo si è divertito a dare una spinta horror al tutto, creando un piano del multiverso che non ha eguali con quelli visti (e giocati) finora. Però non è roba per tutti, il che ci porta alla prossima sezione.

Non è un'espansione per tutti

Siete giocatori alle prime armi e siete attratti dal tema horror? Forse non è il caso di iniziare con Duskmourn. Solitamente non ci sarebbe niente male, ma fra qualche settimana arriva Fondamenti di Magic: The Gathering. No, non è il nome un corso universitario. Wizards of the Coast lo definisce come un "punto di partenza ideale per cominciare a giocare". Ne parleremo più nel dettaglio verso l'uscita, ma sappiate che fra i prodotti della linea Fondamenti ci sarà anche un kit per principianti con 10 buste jumpstart, tappetini di gioco, varie guide introduttive e altri gadget perfetti per imparare. Il suo prezzo? Circa 32€, un investimento perfetto da dividere in due giocatori.

Ripeto, nulla vieta di partire con Duskmourn, ma in questa espansione ci sono nuove abilità e carte pensate per giocatori esperti. Meglio aspettare novembre, e magari acquistare in futuro qualche prodotto della linea Duskmourn. E se invece siete giocatori o collezionisti navigati? Anche in questo caso Duskmourn non è proprio un'espansione per tutti. La nuova espansione è ambientata in un piano inedito, La Casa. Non è un caso si chiami così, e scusate il gioco di parole.

Come già accennato in apertura, è una serie dai toni horror, toni che si riflettono sia nelle meccaniche che nelle illustrazioni. Le carte stesse sono palesemente ispirate a film, letteratura e altri media appartenenti al genere dell'orrore. Ci sono fucili, televisori, mazze da baseball chiodate, equipaggiamenti in stile Ghostbusters, cheerleader, bambole assassine: tutte cose che non fanno tipicamente parte dei metaversi di Magic.

A dirla tutta, nel tempo Wizards of the Coast ci ha abituati a deviazioni del genere: basti pensare all'espansione western o a Kamigawa con Dinastia Neon, senza quindi neanche scomodare le espansioni dedicate a Fallout o Assassin's Creed. Sta di fatto che se preferite ambientazioni, carte e creature dai toni più fantasy, con Duskmourn potreste non trovare pane per i vostri denti, anzi, l'esatto contrario.

Se siete appassionati di Magic

