Fondamenti di Magic: The Gathering: nuovi e vecchi giocatori, ripartite da qui, ne avrete fino al 2029

L'espansione Fondamenti di Magic: The Gathering rappresenta un punto di svolta significativo nella storia del gioco. Il suo lancio ufficiale è previsto per il 15 novembre 2024, ma possiamo mostrarvi con qualche giorno di anticipo alcune delle carte che la comporranno. Con questa nuova espansione, Wizards of the Coast mira a consolidare i pilastri del gioco, puntando su una struttura che possa attrarre sia nuovi giocatori che veterani esperti. Per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Magic, Fondamenti si propone come un set d'ingresso chiaro e coinvolgente, comprensivo fra l'altro di prodotti dedicati. Per chi conosce già il gioco è invece un'occasione per ritrovare carte iconiche con un nuovo look e talvolta anche nuove meccaniche. Questa espansione è la risposta diretta ai feedback della community e rappresenta il fondamento di un'intera generazione di contenuti che vedremo svilupparsi nel corso dei prossimi anni. Bando alle ciance: vediamo cosa ha da offrire!

Impatto sul Formato Standard

Iniziamo da qualcosa che riguarda da vicino i veterani del gioco. Una delle novità principali introdotte con Fondamenti è la decisione di mantenere le carte legali nel formato Standard fino al 2029.

Questo significa che i giocatori avranno l'opportunità di utilizzare le carte per un periodo di tempo molto più lungo rispetto al passato, e ciò garantisce una maggiore stabilità del meta per chi gioca a livello competitivo. In un panorama in cui i formati possono cambiare rapidamente, sapere che un set fondamentale come Fondamenti rimarrà rilevante nel lungo termine è un fattore rassicurante per chi investe nella propria collezione. Questo prolungamento della validità si traduce anche in un'esperienza di gioco più fluida, in cui i giocatori possono sviluppare strategie a lungo termine senza il timore di perdere la competitività. Per chi desidera un'esperienza di gioco stabile ma sempre interessante, questo rappresenta un grande vantaggio.

Obiettivi dell'espansione

Wizards of the Coast ha progettato Fondamenti con tre obiettivi principali, in modo da rispondere alle esigenze di ogni tipo di giocatore. Ecco gli obiettivi che guidano questa espansione: Introduzione ai nuovi giocatori : Con una selezione di carte semplificate e illustrazioni esplicative, Fondamenti è perfetto per chi si avvicina a Magic: The Gathering per la prima volta. La scelta di creare un set accessibile consente a chiunque di imparare le basi del gioco, dalle meccaniche ai tipi di creature, passando per incantesimi e abilità, senza sentirsi sopraffatto.

: Con una selezione di carte semplificate e illustrazioni esplicative, Fondamenti è perfetto per chi si avvicina a Magic: The Gathering per la prima volta. La scelta di creare un set accessibile consente a chiunque di imparare le basi del gioco, dalle meccaniche ai tipi di creature, passando per incantesimi e abilità, senza sentirsi sopraffatto. Riconnettere i giocatori di ritorno : Molti giocatori si allontanano dal gioco per poi tornare con curiosità verso le nuove espansioni. Fondamenti offre un ritorno graduale per chi ha perso alcuni anni di gioco, proponendo carte familiari e meccaniche classiche, che possono essere apprezzate nuovamente in un contesto più moderno.

: Molti giocatori si allontanano dal gioco per poi tornare con curiosità verso le nuove espansioni. Fondamenti offre un ritorno graduale per chi ha perso alcuni anni di gioco, proponendo carte familiari e meccaniche classiche, che possono essere apprezzate nuovamente in un contesto più moderno. Arricchimento del meta per i veterani: Per i giocatori competitivi, Fondamenti include carte e abilità che promettono di apportare dinamiche innovative, offrendo nuove combinazioni e possibilità strategiche. Il meta competitivo vedrà certamente un'evoluzione grazie a queste aggiunte, permettendo ai giocatori più esperti di sperimentare e perfezionare le loro strategie con un set pensato per durare nel tempo.

Carte Iconiche e Nuove Introduzioni

Una delle caratteristiche distintive di Fondamenti è la presenza di carte iconiche affiancate da nuove introduzioni. Alcune delle carte leggendarie che tornano includono nomi noti come Niv-Mizzet, il drago geniale che tanto affascina per la sua versatilità e potenza.

Anche Liliana Vess, la necromante più famosa di Magic, si ripresenta con una nuova versione che promette di lasciare il segno. Il planeswalker Ajani torna in una versione che riflette la sua evoluzione, introducendo abilità che ampliano il suo ruolo di supporto strategico. Oltre a questi, il set introduce nuove carte che potrebbero influenzare il meta competitivo, offrendo opzioni inedite e flessibili. Fondamenti punta ad arricchire l'esperienza di gioco con carte che non sono semplicemente potenti, ma anche interessanti da combinare e utilizzare in sinergia.

Tra quelle che ci sono capitate spacchettando i primi pacchetti ci sono Drakuseth, Fauce di Fiamme (2020), Demone delle Rune (2012), Krenko, Capocosca (2013) e anche carte antiche come Angelo di Serra, il Drago di Shivan, gli Elfi di Llanowar e la buon vecchia Crescita Gigante.

Il ritorno di vecchie meccaniche

Fondamenti è un set di partenza, e come tale non poteva essere un'espansione dove introdurre meccaniche inedite e più avanzate. Wizards of the Coast ha però sfruttato l'occasione per reintrodurre alcune meccaniche già viste negli anni passati. Quindi sì, ci sono parole chiave base come banalmente Travolgere, Volare e simili, ma c'è anche qualche regola più avanzata.

La meccanica Flashback permette di lanciare magie una seconda volta dal cimitero pagando un costo specifico. Questo concetto di "doppio uso" dà vantaggio strategico, offrendo accesso a incantesimi e istantanei già utilizzati. Una meccanica insomma particolarmente adatta a mazzi che sfruttano il cimitero.

permette di lanciare magie una seconda volta dal cimitero pagando un costo specifico. Questo concetto di "doppio uso" dà vantaggio strategico, offrendo accesso a incantesimi e istantanei già utilizzati. Una meccanica insomma particolarmente adatta a mazzi che sfruttano il cimitero. La parola-chiave Soglia premia i giocatori che mantengono almeno sette carte nel cimitero. Le abilità che dipendono dalla soglia si attivano solo se questa condizione è soddisfatta, rendendo il cimitero una risorsa vitale. In questa espansione, le abilità di soglia si trovano prevalentemente nelle creature, permettendo loro di ottenere bonus o effetti speciali una volta raggiunta la soglia.

premia i giocatori che mantengono almeno sette carte nel cimitero. Le abilità che dipendono dalla soglia si attivano solo se questa condizione è soddisfatta, rendendo il cimitero una risorsa vitale. In questa espansione, le abilità di soglia si trovano prevalentemente nelle creature, permettendo loro di ottenere bonus o effetti speciali una volta raggiunta la soglia. Prodezza è un'abilità che conferisce un bonus +1/+1 a una creatura ogni volta che il giocatore lancia una magia non creatura. Questa meccanica incentiva un gioco dinamico, dove le creature possono diventare rapidamente potenti e rappresentare una minaccia crescente per l'avversario. Prodezza valorizza l'uso di istantanei e stregonerie, rendendo ogni turno potenzialmente esplosivo.

è un'abilità che conferisce un bonus +1/+1 a una creatura ogni volta che il giocatore lancia una magia non creatura. Questa meccanica incentiva un gioco dinamico, dove le creature possono diventare rapidamente potenti e rappresentare una minaccia crescente per l'avversario. valorizza l'uso di istantanei e stregonerie, rendendo ogni turno potenzialmente esplosivo. L'abilità Assalto si attiva se il giocatore ha attaccato durante il turno. Questa meccanica premia un approccio aggressivo e permette di attivare effetti alla fine del turno di attacco, come l'abilità del Goblin Tagliarabbia , che si attiva dopo un attacco, creando ulteriori opportunità strategiche.

si attiva se il giocatore ha attaccato durante il turno. Questa meccanica premia un approccio aggressivo e permette di attivare effetti alla fine del turno di attacco, come l'abilità del , che si attiva dopo un attacco, creando ulteriori opportunità strategiche. Ci sono novità per i Planeswalker: in questa espansione mantengono la loro struttura classica con abilità di lealtà che aumentano o diminuiscono i segnalini del Planeswalker. Un aggiornamento importante riguarda l'ordine di assegnazione dei danni: questa regola è stata rimossa, semplificando così il combattimento, specialmente in scenari complessi di blocco.

Che prodotti fanno parte di Fondamenti

Buste di Gioco : la nuova tipologia di bustine pensata per collezionare, giocare e anche per la modalità draft

: la nuova tipologia di bustine pensata per collezionare, giocare e anche per la modalità draft Buste di Jumpstart : Pensate per partite rapide e intense, queste buste contengono carte già pronte per il gioco e offrono combinazioni tematiche che arricchiscono l'esperienza di gioco.

: Pensate per partite rapide e intense, queste buste contengono carte già pronte per il gioco e offrono combinazioni tematiche che arricchiscono l'esperienza di gioco. Kit per Principianti : Questo kit è ideale per i neofiti e contiene tutto il necessario per iniziare a giocare a Magic con amici o in negozio. Le istruzioni incluse spiegano le regole in modo semplice e chiaro, rendendo facile imparare i concetti base.

: Questo kit è ideale per i neofiti e contiene tutto il necessario per iniziare a giocare a Magic con amici o in negozio. Le istruzioni incluse spiegano le regole in modo semplice e chiaro, rendendo facile imparare i concetti base. Collezione Iniziale : Con oltre 350 carte, la collezione iniziale è uno strumento ideale per chi desidera costruire mazzi solidi e pronti per competere. Questo set è progettato per offrire una varietà di carte che coprono tutte le necessità di un giocatore, permettendo di sviluppare strategie personalizzate.

: Con oltre 350 carte, la collezione iniziale è uno strumento ideale per chi desidera costruire mazzi solidi e pronti per competere. Questo set è progettato per offrire una varietà di carte che coprono tutte le necessità di un giocatore, permettendo di sviluppare strategie personalizzate. Collector Booster: con illustrazioni speciali e trattamenti esclusivi. Costano tanto, ma il contenuto è decisamente più "spinto"

Per concludere

Fondamenti rappresenta una svolta strategica per Wizards of the Coast, che con questa espansione ha deciso di puntare su un futuro a lungo termine per il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Il mix tra tradizione e innovazione rende questo set appetibile per ogni tipo di giocatore, promettendo ore di gioco e nuove scoperte in ogni partita. Sì, le espansioni continueranno a uscire su base annua, ma il formato Standard potrà sfruttare le carte di Fondamenti fino al 2029. rappresenta una svolta strategica per Wizards of the Coast, che con questa espansione ha deciso di puntare su un futuro a lungo termine per il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Il mix tra tradizione e innovazione rende questo set appetibile per ogni tipo di giocatore, promettendo ore di gioco e nuove scoperte in ogni partita. Sì, le espansioni continueranno a uscire su base annua, ma il formato Standard potrà sfruttare le carte di Vorremmo spezzare una lancia a favore anche del lato artistico di questa espansione. Il tema generale e le carte sono quanto di più classico possibile. Ci sono sì carte che sfruttano le loro vecchie illustrazioni (il Drago di Shivan non si tocca!), ma ce ne sono anche tante nuove con disegni meravigliosi e colori sgargianti. E non parliamo solo di carte rare o incluse solo nelle Collector Booster.

