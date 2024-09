Magic e giochi da tavolo digitali non sono belli come quelli dal vivo, ma a volte sono meglio

Insomma diciamocelo: i giochi da tavolo online hanno il loro perché. E anche se non cambierei mai una partita dal vivo con una online, negli ultimi mesi ho giocato moltissimo online, soprattutto su BoardGameArena e Magic Arena. E non credo che smetterò.

E sia chiaro: giocare con i miei amici, dal vivo e sgranocchiando schifezze, è per me uno dei più bei divertimenti dell'età adulta: ma che fatica! Le chat infinite per trovare il giorno che vada bene a tutti, le ore passate a spiegare le regole a quello nuovo, gli imprevisti, l'amico che si è ammalato e non viene più, intavolare il gioco e poi mettere a posto, rigorosamente tutto in ordine.

E così, abbondantemente superati i trent'anni, per divertirmi mi trovo a creare gruppi WhatsApp in cui incastrare gli impegni degli amici giocatori per riuscire a radunare la ciurma per una nottata di giochi a oltranza.

Lo ammetto, ho un piccolo problema con i giochi da tavolo : se come me siete cresciuti passando le nottate a tentare di conquistare la Kamchatka a Risiko!, c'è una buona probabilità che col tempo vi siate spostati verso boardgame più "evoluti" del grande classico di guerra (se volete consigli, qui vi suggeriamo alcuni tra i migliori giochi ).

Cos'è? Si paga? Come funziona?

Board Game Arena (BGA, per gli amici) è un sito su cui è possibile giocare online gratis a oltre 500 giochi da tavola diversi: ci troviamo titoli per tutti i gusti, dai nuovi classici come Catan e Ticket to Ride a titoli più recenti e moderni (come il mio amato Scythe, recentemente aggiunto tra i giochi disponibili).

Nell'introduzione ho citato due dei servizi che uso di più per giocare online con gli amici, ossia Board Game Arena e Magic: The Gathering Arena . Di seguito una rapida spiegazione di entrambi, per dare un'idea di cosa parliamo.

Ovviamente so bene che ci sono molte alternative (da Tabletop Simulator alle singole versioni digitali dei vari giochi), ma con BGA mi sono trovato particolarmente bene, perché tutti possono giocarci semplicemente da browser, generalmente si gioca bene anche da mobile ed è anche possibile aggiungerlo alla home come una web app per ricevere anche le notifiche su smartphone quando tocca a me in una partita a turni.

È possibile giocare in tempo reale o a turni (ossia in differita, su più giorni), con amici o con perfetti sconosciuti.

Magic: The Gathering Arena (o Magic Arena, per gli amici) è la versione digitale ufficiale dell'omonimo, famosissimo gioco di carte collezionabili. Mi sono iscritto a Magic Arena di recente, riscoprendo immediatamente la mia grande passione adolescenziale per questo splendido gioco.

Fonte: Wizards of the Coast/Wizards Digital Games Studio

Di base il gioco è gratuito e ci si può divertire parecchio anche senza spendere un singolo euro: come tutti i giochi del genere, però, si progredisce più rapidamente comprando (tramite acquisti in-app) bustine Magic o singole carte per rafforzare il nostro mazzo.

Disponibile per qualsiasi piattaforma, se volete saperne di più su come scaricarlo e come giocare vi rimandiamo a questa nostra guida .

Analogico è perfetto, ma online è meglio

Un titolo provocatorio per questo paragrafo: ovviamente l'esperienza di gioco analogica è quella che tutti preferiamo. Dagli sfottò agli amici che hanno sbagliato una mossa alla potenza del muovere una pedina verso un attacco, ci sono infinite ragioni legate all'aspetto sensoriale per cui giocare dal vivo è meglio.

Inoltre, molti degli amici con cui condivido la passione dei giochi da tavolo vivono molto lontani da me: scrivere a un amico dopo cena per una partita veloce a 7 Wonders Duel è un attimo, pensare di organizzare un giornata dal vivo richiede mesi di attesa (e costosi biglietti del treno).

Non credo ci sia bisogno di troppe spiegazioni: riuscire a racimolare tre o quattro amici per una serata di gioco può essere lungo e faticoso. Tutti abbiamo i nostri impegni : incastrare lavoro, famiglia, distanze e impegni pregressi può essere stancante e stressante.

Una partita dal vivo a Insondabili, un gioco particolarmente lungo (una partita dura solitamente non meno di tre ore, a cui si aggiunge il tempo per spiegare il regolamento). Dati anche i lunghi tempi, ci ho messo più di un anno da quanto mi è stato regalato a trovare 4 amici che avessero voglia di dedicare una serata interamente a questo gioco.

Vivo in un bilocale a Milano e ho letteralmente finito lo spazio negli scaffali dedicati ai miei giochi. Inoltre, in gioventù ho già speso parecchio in carte Magic e francamente non avrei mai ricominciato a giocarci se non fosse stato gratis (e completamente digitale).

Anche in questo caso, c'è poco da commentare: i giochi occupano spazio in casa e costano soldi (e neanche pochi).

E poi c'è un'altra questione relativa allo spazio, ossia quello per giocarci: può sembrare una questione di poco conto, ma alcuni giochi sono veramente ingombranti da intavolare. Per una partita a Scythe o Terraforming Mars che coinvolge più di giocatori non ho altra scelta che utilizzare il tavolo della cucina (in modalità allungata), con l'ovvia conseguenza che praticamente tutta la stanza diventa inagibile per altri scopi (con somma gioia della mia compagna, che non condivide la passione per questi specifici giochi).

Tempi tecnici

Un altra buona ragione per cui mi è capitato di preferire i giochi online è per ridurre i tempi: intavolare un gioco è un'operazione che può richiedere a volte molto tempo, a cui poi si aggiunge anche l'infinito processo per sistemare tutto dopo aver concluso la partita.

A questo, aggiungeteci anche i tempi per calcolare le variazioni di risorse (in giochi come Terraforming Mars, può essere un'operazione molto lunga), per non parlare poi degli errori e sviste, che non possono capitare nelle edizioni digitali (no aspetta, questo non potevi farlo, torniamo indietro al turno prima. Com'eravamo?).

Qualche mese fa ho ospitato un amico: tornati a casa in tarda serata, avevamo entrambi voglia di concludere la giornata facendo una partita a 7 Wonders Duel, un gioco relativamente rapido da giocare, ma il cui setup iniziale può essere abbastanza lungo (considerando anche le splendide, immancabili espansioni). Nonostante avessi il gioco a portata di mano, per velocizzare il tutto e andare a dormire in tempi umani, abbiamo preferito giocare online a Board Game Arena: eravamo seduti allo stesso tavolo, ma invece del gioco fisico io giocavo da Mac e lui da iPad.