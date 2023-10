I set LEGO Animal Crossing sbarcano sullo store italiano! Fantastici, peccato ci sia da aspettare un sacco

Si inizia a fare un po' più sul serio con LEGO Tour in Barca di Remo #77048, un set costituito da 233 pezzi che include due minifigure, Remo la tartaruga e Scott lo scoiattolo. Il prezzo è fissato a 29,99€.

L'immaginazione dei bambini prende il largo mentre si dirigono con Remo la tartaruga sulla sua barca verso l'isola deserta ispirata ad Animal Crossing per incontrare lo scoiattolo Scott. Mentre esplorano l'isola ricca di attività, raccolgono l'iconico bambù del videogioco, vanno a scavare per trovare stelline e usano la canna da pesca per catturare i pesci da vendere. Dopo il divertente gioco di ruolo, i bambini diventano creativi riorganizzando le basi per cambiare la disposizione di questo giocattolo da costruzione. Ogni elemento è mobile e quindi il divertimento personalizzabile è senza limiti!