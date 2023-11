LEGO sconta sul suo store 5 Calendari dell'Avvento 2023 che su Amazon sono andati a ruba

In attesa del vero Black Friday LEGO di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato, vi segnaliamo un'offerta che riguarda un tipo di prodotto specifico che su Amazon è andato esaurito in tempi brevissimi, anche per via degli sconti applicati proprio in questi giorni legati al Venerdì Nero del 2023.

Stiamo parlando dei Calendari dell'Avvento LEGO del 2023! Su Amazon buona parte di quelli più gettonati non sono più disponibili, o sono acquistabili solo tramite venditori di terze parti a prezzi spesso più alti e meno convenienti del solito.

Gruppo LEGO Fan Italia

BLACK FRIDAY AMAZON

Come anticipo del Black Friday, LEGO, sul suo store online ufficiale, sconta 5 Calendari Avvento 2023 del 20%, permettendovi quindi non solo di acquistarli, ma anche di comprarli a prezzo scontato!

Si tratta dei calendari dedicati ai set LEGO Harry Potter, Marvel (Avengers nello specifico), Star Wars, City e Friends, 5 dei più gettonati quindi.

Di seguito trovate i box per l'acquisto!