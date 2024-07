Il modo migliore per imparare a giocare a Lorcana non è darsele di santa ragione, ma sfidare in coppia Ursula!

Sbarcato in italiano nei primi mesi di questo 2024, il gioco di carte collezionabili di casa Disney sta piano piano raccogliendo sempre più giocatori fra le sue braccia. Anzi, fra i suoi tentacoli! Stiamo ovviamente parlando di Lorcana, e più nel dettaglio dell'espansione Il Ritorno di Ursula, che vede l'arrivo di un potente e tentacoloso glimmer (personaggio alternativo) di Ursula, pronto a tutto per conquistare tutto il multiverso di Lorcana. Ora, in teoria la storia nelle varie edizioni del gioco di carte conta fino a un certo punto. Almeno fino all'arrivo di questa espansione. Anzi, a essere precisi, fino all'arrivo del pack speciale Lorcana Avventura degli Illuminatori Problemi negli Abissi, un prodotto decisamente diverso da quelli a marchio Lorcana lanciati finora. Con le Avventure degli Illuminatori si sperimenta una strada diversa dagli altri GCC come Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh, anche se non del tutto inedita (ci provò Keyforge nel 2021): quella cooperativa. Perché darsele di santa ragione quando si può collaborare per fronteggiare un nemico comune?

Avventura degli Illuminatori in parole povere

Il set Avventura degli Illuminatori: Problemi negli Abissi, disponibile anche in italiano, è pensato per permettervi di giocare sin da subito in una modalità singolo giocatore o cooperativo. In entrambi i casi si gioca contro una sorta di "intelligenza artificiale": delle regole di gioco scritte nel manuale incluso in confezione permettono di controllare Ursula e il suo mazzo di gioco, il nemico da battere lungo svariati turni di gioco a difficoltà crescente. Per batterla i giocatori hanno a disposizione due mazzi pre costruiti, uno comandato da Yen Sid, grande stregone di Fantasia e coadiuvato da Topolino sempre in versione stregone, e l'altro da Mulan, con Pimpi in versione capitano pirata a fargli da luogotenente. Nulla vieta di usare mazzi costruiti da soli, a patto di seguire le classiche regole dei normali mazzi Lorcana TCG. Inoltre sulla confezione di gioco (e sul manuale) è specificato che si può giocare da soli o in due contro Ursula, ma in realtà sul sito ufficiale si parla di supporto fino a 4 giocatori, ognuno dotato del suo mazzo di gioco.

Se già masticate le regole base di Lorcana, adattarsi a questa modalità di gioco non dovrebbe essere drammatico. Ci sono poi 4 livelli di difficoltà da impostare, sotto forma di campi di battaglia rappresentati da carte verticali. Ognuno di essi ha regole di ingaggio diverse, alcune pensate per favorire Ursula e rendere il tutto più complicato. La cosa bella però è che i giocatori che sfidano Ursula giocano contemporaneamente! Quando è il turno dei giocatori, si possono mischiare le azioni (a patto di seguire il limite imposto da un classico turno di Lorcana) e concatenare gli effetti dei mazzi. Se insomma una carta avrebbe effetto positivo sui vostri personaggi, l'avrà invece su tutte le carte di tutti i giocatori! Ha quindi senso alternarsi o giocare in modo asimmetrico, in modo da realizzare quante più combinazioni possibile.

Come accennato, Ursula risponderà al fuoco con un suo mazzo precostruito dal retro dorato, ricco di glimmers indemoniati fra cui Capitan Uncino, Gaston, Jafar, il Cappellaio Matto, e Amelia. Fra i ranghi avversari però ci sono anche alcuni buoni Disney corrotti, fra cui il Principe Eric e Minnie. Occhio però: si tratta di un mazzo costruito appositamente per questa modalità di gioco. Se intendete acquistare questo set per usare le carte di Ursula nelle sfide classiche rimarrete delusi. Per facilitare le dinamiche relative al temibile avversario, in confezione trovate una plancia di carta (peccato non sia di cartone) dove non solo potete piazzare tutte le varie carte e mazzi di Ursula, ma dove troverete anche un recap delle regole da seguire durante i suoi turni.

Solo per esperti?

Con un avventura cooperativa, Lorcana si apre anche agli appassionati di questo genere di giochi da tavolo. Non tutti amano i titoli competitivi, e il gioco di carte collezionabili di Disney e Ravensburger lo è a tutti gli effetti, così come la stragrande maggioranza degli appartenenti a questa famiglia di giochi. Detto questo: Avventura degli Illuminatori: Problemi negli Abissi è adatto solo a giocatori esperti di Lorcana o va bene anche per i neofiti? Uno dei co-designer del gioco, Ryan Miller, è convinto di sì, e la spiegazione è semplice. Dovendo collaborare con un altro giocatore, ci si aiuta a vicenda sia a capire le regole che ad applicarle, sbizzarrendosi poi sulle concatenazioni fra le carte anche grazie a idee condivise. C'è più libertà, anche di piegare momentaneamente le regole per divertirsi e capire come funziona il tutto, senza la pressione di una sfida 1vs.1. Quando si impara affrontando gli altri giocatori c'è sempre il timore di chiedere cosa fanno le proprie carte, di svelare le proprie strategie e di perdere malamente, magari accumulando un giudizio sempre più negativo sul gioco invece di coglierne i risvolti positivi. Sfidando Ursula non avrete di questi problemi: le sue mosse sono completamente automatizzate, e potrete digerire con calma il gioco in tutte le sue sfaccettature, imparando al contempo anche a giocare 1 vs. 1 visto che comunque questo kit si basa sulle regole classiche di Lorcana. A rendere il tutto ancora più accogliente ci sono i già citati campi di sfida. Ce ne sono 4 in totale, con 3 livelli di difficoltà crescente. Si può partire da quello base per poi aumentare in base a quanto si è imparato a destreggiarsi fra le carte e fra i mazzi inclusi. A tal proposito è discreta anche la rigiocabilità. Ci sono due mazzi da alternare e 4 campi di battaglia, e nulla vieta di comprare un po' di bustine o mazzi pre-costruiti per testarli contro Ursula e il suo deck.

Prezzo e acquisto

Il set Avventura degli Illuminatori Problemi negli Abissi di Lorcana TCG, disponibile oramai da qualche settimana anche in Italia online e nei negozi di settore, ha un prezzo che si aggira fra i 60 e i 70€. Considerata la presenza di tre mazzi e di vari altri componenti di gioco, siamo in linea con i costi degli altri prodotti a marchio Lorcana. Se appunto l'idea è quello di giocarlo con un amico, nulla vieta di dividere la spesa iniziale. Per qualche motivo, i prodotti legati al gioco di carte Ravensburger non si trovano su Amazon Italia. Cercando Lorcana si trovano solo set e bustine in inglese, francese o tedesco, e tutte vendute da venditori terzi. Si trovano comunque su eBay o su store online (e fisici, ovviamente) specializzati.

Il sample per questo articolo è stato fornito da Ravensburger, che non ha avuto un'anteprima del testo e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario per la sua realizzazione.

