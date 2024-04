Il gioco di carte collezionabili del momento ha un'ottima app di supporto e alcune cose migliori di Magic e simili

Si chiama Lorcana Trading Card Game e il gioco di carte collezionabili di Ravensburger ispirato ai mondi e ai personaggi di casa Disney. Da qualche settimana è sbarcato ufficialmente anche in Italia: vediamo insieme cosa ha da offrire, quali strumenti digitali potete usare per giocarci e anche quali punti a favore ha rispetto ad altri giochi simili. Segui SmartWorld su News

I set disponibili in italiano e quelli in arrivo

Lorcana è già arrivata a un totale di tre diversi set: quello base, Rise of the Floodborn uscito nel novembre del 2023 e Nelle Terre di Inchiostro, arrivato da qualche settimana anche in Italia. Solo quest'ultimo però è disponibile in lingua italiana. Ravensburger si è infatti decisa un po' "tardi" per la traduzione del gioco nella nostra lingua, e di conseguenza se volete giocare o collezionare i primi due set dovrete per forza acquistarli in inglese. Se non altro persino su Amazon si trova una discreta scelta di prodotti Lorcana (anche se in inglese), idem dicasi per eBay o per tanti altri store specializzati in giochi da tavolo e giochi di carte.

A breve arriva anche in Italia la nuova espansione Il Ritorno di Ursula. Oltre ad aggiungere tante nuove carte, l'espansione in questione porta con sé anche la nuova modalità di gioco cooperativa, coadiuvata da un apposito kit che sarà acquistabile insieme agli altri prodotti classici di Lorcana. Il Ritorno di Ursula sarà disponibile nei negozi di settore e nei Parchi Disney a partire dal 17 maggio 2024, e presso i rivenditori di massa e su DisneyStore.com a partire dal 31 maggio 2024.

Un'ottima app di supporto

Il lancio di Lorcana in Italia non è stato fatto senza offrire ai possibili giocatori tutto ciò di cui hanno bisogno per godere del gioco. Per cominciare, il sito web ufficiale è disponibile anche in lingua italiana, e da qui potete anche recuperare il manuale del gioco per prendere subito dimestichezza con le sue regole. Può anche tornare utile nel caso aveste dubbi sulla bontà del gioco: una sbirciata alle meccaniche e capirete subito se può fare al caso vostro o meno. Nel caso potete scaricarlo da qui. Ci sono anche vari video in inglese dedicati non solo ai giocatori, ma anche ai collezionisti e a chi è già avvezzo di giochi di carte collezionabili. È già stato dato il via anche al circuito competitivo, e proprio in questi giorni di aprile c'è il Campionato di Nelle Terre d'Inchiostro in varie sedi selezionate del Gioco Organizzato. Ma lo strumento migliore per i giocatori è senza dubbio l'app ufficiale di Lorcana, scaricabile gratuitamente sul Play Store e sull'App Store di Apple. Scarica da Play Store Scarica da App Store

L'app funziona sia da supporto fuori dal gioco che durante le partite. Vi dovrete comunque attrezzare con dadi a più facce o con indicatori per tenere traccia di alcune informazioni, come ad esempio i punti Volontà rimasti ai personaggi in gioco, ma se non altro tramite l'applicazione avete un contatore di Valore di leggenda (quelli che sanciscono la vittoria o la sconfitta) a due facce, in modo che sia voi che il vostro avversario possiate tenere traccia del valore numerico. Oltre a quello, avrete accesso a: Un database completo delle carte esistenti;

una sezione dedicata alle carte in vostro possesso, con indicatore di doppioni e distinzione tra carte standard e carte foil;

regole complete del gioco in stile tutorial, con schermate da scorrere passo passo il tutto suddiviso in sezioni;

ultime notizie su Lorcana. Manca giusto un editor di creazione dei mazzi, ma se volete crearne uno per sapere quali carte vi mancano potete sempre usare la sezione dedicata alla collezione come momentaneo sostituto.

Per cominciare

Per avvicinarsi al mondo di Lorcana non è necessario aspettare la prossima espansione. Nelle Terre D'inchiostro è un buon punto di inizio, e per come sono pensati i personaggi che fanno parte del gioco di carte collezionabili Disney, alla fine qualsiasi espansione va benissimo. Proprio Nelle Terre D'inchiostro introduce fra l'altro una nuova meccanica di gioco, rappresentata dalle Carte Luogo, che aggiunge un po' di pepe all'azione. Per iniziare ci sono due vie, e dipende dal livello di esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni nei giochi di carte collezionabili. Per i neofiti Se è il vostro primo gioco di carte collezionabili, la strada migliore è costituita dagi Starter Deck. Per Nelle Terre D'inchiostro non c'è modo di sbagliarsi: ci sono solo due Starter Deck, quelli che avete visto nella copertina di questo articolo o nelle foto che trovate qui di seguito. Ogni Starter Deck include un mazzo di 60 carte precostruito pronto per essere giocato. Nella confezione ci sono anche 11 segnalini, utili a tenere conto dei punti Valore e dei punti Leggenda, 1 regolamento cartaceo e una bustina con 12 carte casuali che, con un po' di fortuna, potrebbe offrivi qualche carta aggiuntiva per il vostro mazzo. C'è anche una plancia cartacea che vi permette di tenere ordine sul tavolo, stabilendo le posizioni per le carte in gioco, per l'inchiostro (la valuta che vi permette di evocare personaggi e simili), per il mazzo e per gli scarti. Giocando con questi mazzi imparerete non solo le meccaniche di gioco, ma anche le basi per costruirne di nuovi o per ampliare quello già in vostro possesso.

Per gli esperti Se non è il vostro primo rodeo, e alle spalle avete una certa esperienza con Pokémon GCC, Magic: The Gathering, Keyforge e simili, potete rivolgere la vostra attenzione alle bustine classiche. Ogni bustina comprende 6 carte comuni, 3 non comuni, 2 rare o super rare o leggendarie e 1 carta foil di rarità casuale. È pur vero che l'investimento necessario alla creazione di un mazzo "funzionante" è sicuramente superiore a quello previsto per i due mazzi precostrutiti. Ci sono infatti regole ben precise per la creazione di un deck a norma: deve essere costituito da almeno 60 carte, non ci possono essere più di 4 copie di una carta e le carte scelte devono appartenere solo a 1 o 2 tipi di inchiostro. Quest'ultimo è il colore di riferimento delle carte, che possono appartenere ai gruppi Ambra, Ametista, Smeraldo, Rubino, Zaffiro o Acciaio. Con bustine che contengono card casuali, può appunto essere più complicato e dispendioso arrivare a un risultato concreto. Il prezzo di una singola bustina oscilla tra i 5 e i 6€, più o meno come Magic: The Gathering e Pokémon GCC.

Due cose che lo rendono più appetibile di Magic

Ci sono due particolari che lo rendono più appetibile e per certi versi anche migliore di Magic: The Gathering. Anzi tre, ma ci arriviamo a breve. La prima è l'assenza di mana. In Magic nel mazzo vanno accumulate carte mana, necessarie a fare qualsiasi cosa all'interno del gioco. In caso di mazzi multicolore, la faccenda si fa sempre più complessa, e la sconfitta potrebbe arrivare semplicemente per via di pescate sfortunate. In Lorcana c'è l'inchiostro. A differenza di Magic però, l'inchiostro è costituito dalle carte del nostro mazzo. Quelle che intorno al costo di inchiostro necessario (in alto a sinistra) hanno la cornice del calamaio, possono essere usate come inchiostro e messe a testa in giù nell'area calamaio. Questo ha delle conseguenze drastiche in partita: certe carte potrebbero rivelarsi inutili contro il mazzo nemico, e potete decidere di convertirle in inchiostro per preservarne altre ben più utili.

C'è un altro particolare che lo distingue in parte da Magic: la possibilità di giocare in più di due persone senza cambiare regole o approccio al gioco! L'obiettivo di Lorcana è raggiungere 20 punti Leggenda, e lo si può fare senza necessariamente aggredire i personaggi dell'avversario. Non c'è, come in Magic, un combattimento costante per azzerare la vita dell'avversario, quanto più una gara all'accumulo di risorse. Ora, in Magic il discorso in realtà è ben più complesso di così, visto che ci sono anche metodi alternativi per vincere, ma in ogni caso in Lorcana si può giocare potenzialmente anche in 6 o in 8. Ognuno cercherà di tirare l'acqua al suo mulino, anche se stare dietro alle mosse di tutti e reagire per contrastarli diventerà esponenzialmente sempre più complesso.

Avevamo fatto cenno a un terzo punto. È semplice: la gioventù del gioco. Magic: The Gathering, così come Pokémon GCC e altri titoli, sono in circolazione da tanto tempo, ed entrare nelle loro dinamiche potrebbe non essere banale. Lorcana invece è un gioco giovane, che può sicuramente contare già su tante combinazioni messe a punto dai suoi giocatori, ma comunque non così tante come Magic e simili. Anche da un punto di vista collezionistico, per il momento il gioco di carte di Ravensburger e Disney è composto da 3 soli set (più un quarto in arrivo). A proposito di quest'ultima categoria di acquirenti, se la vostra idea è quella sia di giocare che di collezionare Lorcana, la cosa più saggia potrebbe essere quella di rivolgersi alle carte in inglese.

Le meccaniche: una spolverata rapidissima

La cosa migliore, come vi abbiamo già detto, è leggersi il manuale che trovate tradotto in italiano seguendo questo link. Sono poche pagine, spiegate bene e comprensive di tutto ciò che vi serve sapere su come funziona Lorcana. Se avete già giocato a Magic: The Gathering entrerete in un baleno nelle dinamiche del card game Ravensburger. Con questo vi stiamo dicendo che non si tratta altro che di un clone del celebre gioco di Wizards of the Coast? No: Lorcana ha comunque la sua identità e le sue meccaniche. Per cominciare, invece di andare all'assalto dell'avversario, l'obiettivo dei giocatori di Lorcana è quello di accumulare punti Leggenda. Il primo che arriva a 20 ha vinto. Per arrivare alla quota necessaria alla vittoria, si giocano personaggi, oggetti, luoghi e simili. Le carte poi si impiegano per accumulare punti turno su turno, senza necessariamente assaltare i personaggi dell'avversario. Si può comunque farlo, soprattutto se il giocatore nemico ha un personaggio che ogni turno accumula un sacco di punti Leggenda. Si possono però attaccare altri personaggi solo quando sono Impegnati. Cosa significa? Quando si vuole usare le carte in gioco si ruotano in orizzontale, impegnandole appunto. È la stessa cosa che c'è in Magic: le carte si tappano o, in questo caso, si impegnano, per tenere traccia del loro utilizzo e per non riutilizzarle nel turno corrente.

Ci sono un paio di meccaniche carine che vale la pena evidenziare: le Canzoni e le Trasformazioni. Le carte Canzoni possono essere giocate senza pagare l'Inchiostro di cui parlavamo poco fa. Per giocarle le si fanno cantare ai personaggi in gioco! Di solito le canzoni riportano la dicitura "Un personaggio con costo X o superiore può essere impiegato per cantare questa canzone gratis. Ci sono poi le trasformazioni. I personaggi Disney che giocate potrebbero essere la forma base dei loro alter ego. Ci sono però carte che risultano essere una versione potenziata dello stesso personaggio, e lo si capisce perché hanno lo stesso nome della carta di partenza con qualche titolo in più. In questo caso, invece di pagare il costo in Inchiostro della carta si paga il costo di trasformazione, sovrapponendo la versione potenziata a quella base, mantenendo però danni, effetti e simili che lo influenzavano prima della trasformazione.

Lorcana Online?

Al momento non sarebbe nei piani di Ravensburger rilasciare una versione digitale del suo gioco di carte collezionabili. Che poi non è solo Ravensburger il "problema": c'è anche Disney che deve dare l'avvallo! Eppure se cercate Lorcana Online su Google ci sono molteplici risultati. Come mai? C'è un software denominato Pixelborn che, con un po' di pazienza, può essere impostato per giocare a una versione digitale di Lorcana, il tutto completamente gratis. C'è però da dire che non si tratta di una soluzione legale: si deve infatti scaricare il database delle carte di Lorcana per poterlo inserire in Pixelborn, e di fatto le illustrazioni e in generale proprio le carte sono protette da copyright. Di conseguenza Ravensburger o Disney potrebbero presto mettere i bastoni fra le ruote al progetto.