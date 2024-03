L'ultima espansione di Magic: The Gathering è arrivata oramai da qualche settimana sul mercato. Delitti al Maniero Karlov cerca di fondere le meccaniche classiche del celebre gioco di carte collezionabili con le atmosfere e le dinamiche dei gialli investigativi, introducendo tante nuove abilità a tema che riescono davvero a proiettare il giocatore in questo contesto per certi versi inedito nel mondo di Magic. Quello che forse non sapete, è che a fianco dell'espansione è arrivato anche un kit molto, molto speciale, intitolato Ravnica: Cluedo Edition. Sì, per l'occasione il team di Magic e quello di Hasbro hanno collaborato insieme per creare una sorta di fusione fra i due titoli.

Come funziona Magic x Cluedo

Senza scendere troppo nel dettaglio, immaginate di mischiare alla perfezione i due giochi, e di far sì che si possa raggiungere la vittoria sia indovinando il colpevole, sia battendo gli altri giocatori in una "gara" di forza.

Così come in Cluedo, in questo set Magic speciale ci sono carte sospetto, ovviamente ispirate ai celebri personaggi di Cluedo, carte stanza e carte armi. Se ne seleziona una per tipo nascondendole in un apposito scomparto, e i giocatori, se riusciranno a indovinarle, riusciranno a vincere la partita. Le carte restanti saranno distribuite ai giocatori (da 2 a 5) e sul tavolo. Ognuno quindi ha sotto mano alcune carte, in modo da poterle escludere da quelle che rivelano colpevole, stanza e arma le sue più quelle visibili sul tavolo.

E qui entrano in gioco le dinamiche di Magic. Ogni giocatore prende due buste di carte di quelle presenti nella confezione di Magic: The Gathering – Ravnica: Cluedo Edition, le mescola, e ottiene un mazzo giocabile con cui confrontarsi con gli altri giocatori. Ogni persona al tavolo da gioco interpreta un mago con 30 punti vita. Ogni qualvolta un giocatore riesce a danneggiare un mago avversario, può avanzare un sospetto, diminuendo via via il numero di carte possibili che sono state nascoste all'inizio.

In qualsiasi momento un giocatore può provare a dare la soluzione, ma se sbaglia non potrà più farlo, e dovrà cercare di resistere per rimanere l'ultimo al tavolo da gioco.