Ossessionati da Baldur's Gate 3? Allora dovete recuperare questa espansione Magic!

Se seguite il mondo dei videogiochi è difficile che non abbiate sentito parlare di Baldur's Gate 3. Il gioco di ruolo firmato Larian Studios è uscito da un lungo Accesso Anticipato a inizio agosto, e in queste ultime settimane ha macinato numeri davvero incredibili, e a breve arriverà anche su PlayStation 5 (e Xbox Series X|S)!

Ma appunto, essendo in Accesso Anticipato, il gioco era in realtà in circolazione già da un bel po'. La nostra prima prova risale a ottobre 2020, e pensate che l'annuncio vero e proprio risale al 2019, avvenuto durante l'evento di presentazione di Stadia. Solo ora però ha raggiunto il suo vero potenziale, collezionando qualcosa come 230.000 recensioni positive su Steam e diversi 10/10 dalla stampa specializzata. Ma perché stiamo ripercorrendo i passi del gioco? Per introdurvi, come anticipato dal titolo, a un'espansione di Magic davvero, davvero speciale!

Nel 2022, un anno prima dell'arrivo di Baldur's Gate 3 quindi, usciva in tutto il mondo l'espansione per Magic: The Gathering intitolata Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate. Non si trattava del primo set Magic dedicato a Dungeons & Dragons e ai così detti Forgotten Realms, ma questo nello specifico puntava a omaggiare la serie Baldur's Gate. E nonostante sia precedente al lancio vero e proprio di Baldur's Gate 3, tantissime carte omaggiano proprio i personaggi, gli eventi, le magie e gli oggetti di questo nuovo capitolo!