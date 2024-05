L'espansione Magic più attesa dell'anno sta arrivando: cosa c'è da sapere e quali prodotti acquistare

40 abilità, terre fetch, Planeswalker bifronte e tanto altro: Orizzonti di Modern 3 (Modern Horizons 3) sta per arrivare in Italia!

Modern Horizons irrompeva nella scena di Magic: The Gathering nel giugno del 2019. A distanza di 5 anni siamo arrivati alla sua terza iterazione, e proprio la presenza di più espansioni dedicate a questa linea di carte dovrebbe già di per sé testimoniare il successo che ha avuto. Gli autori di Orizzonti di Modern, questo il nome italiano dell'espansione, hanno creato questa particolare serie di espansioni perché a caccia di un qualcosa strabordante di meccaniche e di follie, che attingesse dai personaggi e dai piani di tutta la storia di Magic. Un vero e proprio "mischione", pensato lì per lì per il formato Booster Draft, giusto per incrementare ancora di più la follia alla base di tutto. Per chi non fosse pratico, il formato Booster Draft è quello in cui si costruiscono i mazzi sul momento, distribuendo secondo regole specifiche carte spacchettate sul momento fra un massimo di 8 giocatori. In realtà poi Modern Horizon entrò a far parte anche del formato Modern nato ben prima, nel 2011; non solo: vista la presenza di varie creature leggendarie, divenne molto apprezzato anche dai fan del formato Commander, forse tra i più apprezzati allo stato attuale delle cose. Tra qualche giorno arriva Modern Horizons 3. Vediamo cosa aspettarci da questa espansione e, soprattutto, come orientarsi fra i tanti prodotti disponibili sul mercato. Segui SmartWorld su News

A chi è rivolta questa espansione

Ai giocatori esperti e ai collezionisti. I primi troveranno una valanga di carte da usare nei formati Modern e Commander, senza ovviamente dimenticarsi del formato Draft. I secondi troveranno carte profilo senza bordo, carte senza bordo con illustrazione in sovrapposizione al box del testo e tante altre cosette gustose. Se siete neofiti vi consigliamo caldamente di non iniziare da questa espansione. Questo perché, come detto nell'introduzione, Modern Horizons è un gran calderone di regole, abilità, creature e piani di riferimento tratti da tutto l'universo di Magic: The Gathering, un universo che ha sulle spalle quasi 31 anni di storia. Per iniziare a giocare ci sono altri prodotti, come banalmente l'ultima espansione Banditi di Crocevia Tonante o Bloomburrow in arrivo ad agosto. Meglio ancora se trovate un amico disposto ad avvicinarsi a Magic e comprate, dividendo la spesa, un kit iniziale con due mazzi.

Cosa offre Orizzonti di Modern 3

Esattamente come le due precedenti iterazioni, anche Modern Horizons 3 includerà carte particolarmente potenti, oltre a riferimenti e rivisitazioni da tutto il multiverso Magic e ristampe delle carte più amate. Comprendendo appunto carte piuttosto forti, l'espansione è pensata per essere giocata solo in formati specifici, come i già citati Modern, Draft e Commander, con le eventuali limitazioni del caso. Wizards of the Coast ha praticamente svelato quasi tutte le carte che compongono la nuova espansione, per cui è molto facile farsi un'idea di cosa aspettarsi dalle carte in essa presenti. Tra le tante carte ci sono anche le terre "fetch" (in gergo fetchlands), introdotte inizialmente nell'espansione Assalto del 2002. Offrono diversi vantaggi: entrano in battaglia STAPpate, permettono senza spendere mana (ma spesso sacrificando punti vita) di cercare una terra con sottotipo terra base e metterla in campo STAPpata. Eccone un paio presenti in Orizzonti di Modern 3.

Ci saranno poi i gustosissimi Planeswalker bifronte, il ritorno di titani senza tempo e qualcosa come 40 abilità definite da parole chiave. 40, sì, q u a r a n t a. Fra queste ci sono Estorsione, Fabbricare, Follia, Mentore, Prototipo, Riconfigurare, Speleologia, Tempesta e molte altre. Non è banale, tant'è che, visto che alcune sono anche piuttosto vecchie, Wizards of the Coast ha dedicato un lungo pezzo con la descrizione di tutte e 40 tradotto anche in italiano. Lo trovate qui.

Ci saranno in totale 80 carte comuni, 101 non comuni (81 normali e 20 bifronte), 60 rare, 20 rare mitiche (15 normali, 5 bifronte). In questo gran totale, 20 non comuni, 18 rare e 4 rare mitiche verranno introdotte per la prima volta in Modern. Nelle bustine si nasconderanno anche le carte Special Guest caratterizzate dal tipico simbolo con la stella centrale. Occhio: Modern Horizons 3 vede anche l'arrivo di 4 Mazzi Commander dedicati! E per la prima volta ci saranno anche le varianti da collezione dei Mazzi Commander, con illustrazioni alternative per i comandanti e un totale di 100 carte con trattamento speciale foil increspato.

Cosa comprare, per chi vuole giocare e per chi vuole collezionare

Orizzonti di Modern 3 offre diverse alternative di acquisto. Leviamoci subito il dente: questa espansione è particolarmente cara. I prezzi sono più alti di quelli previsti per le altre espansioni, e il brutto è che più aspettate ad acquistare i prodotti a esso legata e più i prezzi saliranno. Detto questo, vediamo verso cosa orientarsi. Probabilmente in ottica di gioco e in parte anche di collezione i primi prodotti verso cui rivolgere l'attenzione sono i bundle, comprensivi di buste di gioco (che adesso sono pensate anche per i draft), carte terra, 1 carta promo ed eventuali accessori. Sono solo in inglese, ma se siete giocatori navigati non dovrebbe essere un problema. Occhio al Bundle Gift Edition: è più caro, ma include anche una busta Collector Booster che solitamente costa un bel po', oltre a un cofanetto per tenere tutte le carte.

Per giocare, magari in gruppo con l'idea di draftare, ci sono le buste di gioco, quelle introdotte con Delitti al Maniero Karlov che hanno sostituiti Buste dell'espansione e Buste Draft. Si parla di circa 10€ a bustina, più del solito, come accennato. Potete prenotarle anche in italiano in un bundle unico con 36 buste.

Vi abbiamo già segnalato dove acquistare i mazzi commander, che stavolta hanno anche la variant da collezione decisamente più costosa (praticamente costano il doppio). E i collezionisti? Per loro ci sono le Collector Booster, ancora più care delle altre volte. Si parla di circa 41€ a bustina, ma se puntate alle varianti più care delle carte dell'espansione, questo è l'unico modo che avete a disposizione. Ogni busta contiene 4 carte foil comuni, 3 carte non comuni foil, 1 terra Eldrazi con illustrazione completa foil, 1 carta comune o non comune non foil con bordo retrò o una Distesa Innevata con illustrazione completa, 1 carta comune o non comune foil con bordo retrò o una Distesa Innevata con illustrazione completa, 1 carta foil rara o rara mitica, 1 carta comandante foil in rilievo rara mitica o carta comandante Booster Fun foil o non foil rara o mitica rara, 2 carte rare o rare mitiche non foil con trattamento senza bordo, illustrazione estesa o bordo retrò, 1 carta foil rara o rara mitica con illustrazione estesa, senza bordo o con bordo retrò, o una delle seguenti carte: Una carta Eldrazi doppio arcobaleno serializzata (250 esemplari per ciascuna). Una carta foil in rilievo rara (9,3%) o rara mitica (3,9%). Una rara mitica foil Special Guest (10 carte totali, 4,4%). Una Elementale Special Guest con trama foil (1,9%) o un planeswalker CB (1,9%).



Ovviamente ci sono anche gli eventi di Prerelease, a cui però dovrete partecipare dal vivo nei negozi della vostra zona (li trovate tramite questo sito). Il pack Prerelease comprende 6 buste di gioco, 1 carta rara o rara mitica foil con impresso l'anno, un codice per Magic: The Gathering Arena, 1 portamazzo e 1 dado speciale.

Le date: quando esce l'espansione e quando arriva su Magic Arena

Il primissimo appuntamento è quello con l'evento di Prerelease citato poco fa, fissato per il 7 giugno prossimo. L'uscita dell'espansione cartacea invece è prevista per il 14 giugno anche se, come abbiamo visto, è già possibile preordinare praticamente tutti i prodotti che ne fanno parte. Modern Horizons 3 arriva anche su Magic: The Gathering Arena, la versione digitale del celebre gioco di carte collezionabili dedicato a PC e dispositivi mobili. Le carte dell'espansione arriveranno in digitale con qualche giorno di anticipo, l'11 giugno per la precisione. Ci saranno dei bundle dedicati per chi vorrà andare a colpo sicuro.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.