Magic: Terre Selvagge di Eldraine, un'espansione da favola, anche con carte in stile Anime!

Disponibile da pochissimi giorni, Magic: The Gathering Terre Selvagge di Eldraine è la nuova espansione del celebre gioco di carte collezionabili. I veterani si ricorderanno sicuramente di Eldraine: l'ultima espansione dedicata a questo particolare regno fatato risale al 2019. Si torna insomma nel multiverso "classico" di Magic accantonando momentaneamente Mondi Altrove, ovvero la linea alternativa che a giugno aveva accolto l'espansione dedicata a Il Signore degli Anelli e che a ottobre accoglierà invece quella del Doctor Who. Ma cosa ha da offrire Terre Selvagge di Eldraine al grande pubblico? Vediamo un po' le carte che la compongono, le meccaniche inedite (o quelle che tornano dopo tempo), le varianti da collezione e tutti i prodotti disponibili relativi a questa nuova espansione.

Un po' di storia

L'invasione phyrexiana, giunta al suo culmine con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e terminata (per alcuni in modo tragico) con il prologo de L'Avanzata delle Macchine, ha cambiato per sempre il volto di Eldraine. I suoi cittadini stanno cadendo vittima del Sonno Stregato, una maledizione che doveva salvare il piano dagli invasori phyrexiani e che ora sta invece facendo sprofondare il regno in un incubo senza fine. Eldraine è a tutti gli effetti un mondo da favola, abitato da versioni alternative dei personaggi delle fiabe, pronte a tutto per proteggere la popolazione del regno, e da villain senza scrupolo che sfruttano gli incubi a loro vantaggio. Se volete approfondire ulteriormente ci sono i vari episodi della storia (5 in tutto) narrati in stile romanzo fantasy che vi permettono di immergervi ulteriormente nel mondo di Eldraine. Li trovate qui, ma occhio che sono in inglese.

Le "nuove" meccaniche

Come ogni espansione Magic, anche Terre Selvagge di Eldraine introducono meccaniche inedite o ne riportano in auge di precedenti. Vediamo quali sono. Pedine Ruolo In ogni fiaba che si rispetti, i personaggi interpretano dei ruoli: l'eroe, il mostro, il villain e così via. In Terre Selvagge di Eldraine varie carte permetteranno di assegnare le pedine Ruolo, ovvero Aura incanta creatura di diverso tipo (6 + 1 solo per i mazzi Commander) che offrono bonus di vario genere. In caso di sovrapposizione di ruoli, conta sempre il più recente. Eccoli elencati di seguito: Giovane Eroe : La creatura incantata ha "Ogniqualvolta questa creatura attacca, se la sua costituzione è pari o inferiore a 3, metti un segnalino +1/+1 su di essa".

: La creatura incantata ha "Ogniqualvolta questa creatura attacca, se la sua costituzione è pari o inferiore a 3, metti un segnalino +1/+1 su di essa". Stregone : La creatura incantata prende +1/+1 e ha "Ogniqualvolta questa creatura attacca, profetizza 1".

: La creatura incantata prende +1/+1 e ha "Ogniqualvolta questa creatura attacca, profetizza 1". Regale : La creatura incantata prende +1/+1 e ha egida {1}.

: La creatura incantata prende +1/+1 e ha egida {1}. Perfido : La creatura incantata prende +1/+1 e ha "Quando quest'Aura viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, ogni avversario perde 1 punto vita".

: La creatura incantata prende +1/+1 e ha "Quando quest'Aura viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, ogni avversario perde 1 punto vita". Maledetto : La creatura incantata ha forza e costituzione base 1/1.

: La creatura incantata ha forza e costituzione base 1/1. Mostro : La creatura incantata prende +1/+1 e ha travolgere.

: La creatura incantata prende +1/+1 e ha travolgere. (Comandante) Virtuoso: La creatura incantata prende +1/+1 per ogni incantesimo che controlli.

Le carte che vanno a creare questi ruoli riportano la dicitura "Crea una pedina Ruolo X assegnata fino a una creatura bersaglio" o, più direttamente, "Crea una pedina Ruolo X assegnata ad essa". Ecco un paio di carte che la includono: la saga sulla sinistra e la creatura mago sulla destra nelle due foto seguenti.

Negoziare Negoziare è una nuova abilità che permette in sostanza di pagare un costo addizionale per il lancio di magie, in modo ovviamente da ottenere risultati migliori del previsto. Il prezzo da pagare? Sacrificare un artefatto, un incantesimo o una pedina, oltre al costo in mana previsto per il lancio della carta. Alcune carte riducono il loro costo in mana in caso scegliate di Negoziare.

Celebrazione Sì, è vero, il Sonno Stregato serpeggia nel regno di Eldraine, ma i phyrexiani sono stati sconfitti, e bisogna festeggiare! Celebrazione è un'abilità che si innesca quando in un singolo turno sono entrati nel campo di battaglia due o più permanenti non terra. Attenzione: questo include anche la carta stessa che integra l'abilità Celebrazione! E non conta cosa succede a quelle permanenti una volta entrate sul campo di battaglia: se quando sono entrate erano permanenti non terra innescano Celebrazione.

Avventura Non è una meccanica inedita. L'avevamo vista ad esempio nell'espansione Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate di cui vi abbiamo parlato giusto poco tempo fa. Le carte Avventura si fanno notare da subito grazie al loro layout diviso in due, quasi come se fossero le pagine di un libro. La metà di sinistra è l'Avventura, dotata di un nome specifico, un costo in mana e regole sue. Tutte le Avventure sono istantanei o stregonerie. La metà di destra rappresenta invece la descrizione e le regole della carta classica. Come si giocano? Si può come prima cosa giocare l'Avventura. Una volta risolta, invece di metterla nel cimitero la esiliamo. Occhio però: solo se si risolve si può esiliare, altrimenti va nel cimitero. Se riusciamo a esiliarla, la carta può partire all'avventura: la si può giocare anche nello stesso turno pagando il costo in mana in alto a destra e seguendo le regole indicate nella metà di destra.

Ah, in questa espansione tornano anche le Saghe, le carte sottotipo di incantesimo che furono introdotte in Dominaria. Le carte Saga entrano in battaglia ricevendo il loro primo segnalino. Successivamente ne ricevono altri all'inizio della prima fase principale. Quando li hanno ricevuti tutti la Saga viene sacrificata. Ovviamente ogni segnalino innesca una conseguenza specifica. Eccone alcune presenti in questa espansione:

Racconti incantevoli e variant Anime

Terre Selvagge di Eldraine nasconde al suo interno una mini-espansione, Racconti Incantevoli. Si tratta di una raccolta di 63 incantesimi, tra i preferiti dai fan delle Magic, che vengono riproposti in chiave fiabesca con illustrazioni, bordo e, in certi casi, testo narrativo del tutto inediti. Essendo parte appunto di una sorta di espansione a sé stante, vantano un simbolo diverso e codice WOT in basso a destra. Si possono usare nei mazzi Commander, ma non sono legali in Standard a meno che non siano incantesimi presenti in espansioni legali in Standard. E le illustrazioni, manco a dirlo, sono davvero, davvero fantastiche. In certi casi anche le carte base dell'espansione presentano illustrazioni sulla falsa riga di quelle di Racconti Incantevoli. Eccone un assaggio:

20 carte dei Racconti Incantati sono state anche reinventate in uno stile anime inconfondibile, con illustrazioni di autori giapponesi e con varianti con trattamento laminato Confetti Foil che però si trovano solo nelle Collector Booster, ovvero le bustine da collezione caratterizzate da prezzi più salati. In quelle che ci ha inviato Wizards of the Coast abbiamo trovato una carta con illustrazione anime, Tributo Asfissiante, che però, facendo parte di una selezione speciale, dovrebbe essere disponibile solo in versione inglese. Eccola nella foto seguente:

Guida all'acquisto

Nuove meccaniche, nuove edizioni di vecchie magie, illustrazioni speciali: ok, ma dove si trovano, e che prodotti legati a Terre Selvagge di Eldraine sono disponibili? Vediamo insieme le edizioni disponibili.

Per cominciare

Se volete avvicinarvi alla nuova espansione il mio consiglio è quello di accaparravi il bundle dell'espansione. Le carte sono in inglese, quindi il consiglio è valido solo se non vi interessa particolarmente la lingua delle carte. Comunque, con un investimento di circa 45€ vi portate a casa 8 bustine, 1 carta promo con illustrazione esclusiva e un dado.

Buste classiche e Draft

Se si vuole puntare a racimolare sin da subito quante più carte possibile, sia per collezione che per la creazione di mazzi ad-hoc, ci sono le classiche bustine di espansione, che includono almeno 1 carta Racconti Incantevoli in ogni busta e carte con illustrazioni Anime e terre in stile vetrina in alcune buste. Alternativamente ci sono le buste per Draft, ovvero il formato per un massimo di 8 giocatori in cui si aprono bustine, si compongono mazzi e si gioca il prima possibile, senza avere la possibilità di pianificare il tutto. Il contenuto è simile a quello delle bustine di espansione classica.

Prerelease Oramai è tardi per gli eventi di prerelease nei negozi, ma potete comunque trovare online qualcuno che vende i piccoli box che servono a introduzione all'espansione. Ogni box contiene un dado, 6 pacchetti Draft e una bustina con una carta casuale dell'espansione con logo celebrativo. Si trovano a prezzi che oscillano tra i 25 e i 30€.

Mazzi Commander Insieme all'espansione arrivano anche due mazzi commander dedicati, Valore e Virtù e Dominio Fatato. Si trovano a circa 45/50€ l'uno, e includono un mazzo di 100 carte, di cui due foil speciali, e un Collector Booster sample con 2 carte.

Wizards of the Coast ci ha inviato il mazzo Dominio Fatato, ricco di spiritelli blu e neri con volare che vengono potenziati via via con l'evolversi della partita. Una vera spina nel fianco che vi farà odiare dagli altri giocatori al tavolo. Dentro il mazzo c'è il classico poster che spiega come giocare il mazzo e che ricorda le regole principali della variante Commander. Nella galleria un po' di foto di alcune delle carte che lo compongono.