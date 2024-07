Magic Bloomburrow: un viaggio nella nuova espansione, fra meccaniche inedite e illustrazioni incantevoli

Tra pochissimi giorni arriva su MTG Arena, su Amazon e altri store online e nei vostri negozi di fiducia la nuova espansione del celebre gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast. Stiamo parlando di Magic: The Gathering Bloomburrow! Il nuovo set, presentato a questo punto diversi mesi fa dai suoi autori, introduce i giocatori, nuovi e vecchi, in un piano inedito del multiverso di Magic. Bloomburrow è abitato esclusivamente da animali intelligenti denominati animalidi. Alcuni sono grandi maghi, altri avventurieri coraggiosi, altri ancora, le bestie della calamità elementali, mettono a repentaglio il delicato equilibrio della natura. Gli animalidi sono guidati da Mabel, una madre topinide ed eroina riluttante che guiderà una squadra di eroi per scoprire cosa è successo in una città vicina attaccata dalle bestie della calamità. Insomma, come ogni espansione di Magic anche questa ha una storia tutta sua narrata attraverso le carte. Oggi vi mostriamo in anteprima dal vivo un po' di carte e di prodotti che fanno parte di questa espansione in uscita ad agosto.

Starter Kit (kit iniziale)

Che Wizards of the Coast tenga particolarmente a questa espansione lo si capisce dall'arrivo di un nuovo Kit Iniziale dedicato proprio a Bloomburrow. Sulla falsa riga di quello dedicato ad Assassin's Creed, lo Starter Kit in questione che vi mostriamo nelle foto seguenti include due mazzi da 60 carte ciascuno pronti per essere giocati. Nulla vieta di acquistarlo anche se siete esperti, visto il prezzo magari anche da dividere con un amico, in modo da entrare nel mondo di Bloomburrow e capire se può aver senso investirci qualcosa acquistando altri prodotti legati all'espansione. Due, come già accennato, i mazzi: il primo è Allevare Leprotti, che come suggerisce il nome si basa sul creare un esercito di creature sempre più nutrito; l'altro è il mazzo "Otter Limits" basato sulle lontre, con a capo la meravigliosa carta creatura leggendaria Bria, Furfante delle Maree. Il kit include anche un manuale per imparare a giocare e due scatole di cartone per riporre i mazzi. Da notare in galleria la simpatica carta Colossificazione che con un costo in mana bello alto permette di applicare un comodo segnalino +20/+20 a una vostra creatura.

Gli altri prodotti Bloomburrow

Oltre al Kit Iniziale ci sono altri prodotti legati a Bloomburrow che potrebbero fare al caso vostro. Come al solito è il Bundle il prodotto che è il più apprezzato e venduto anche su Amazon. Al suo interno trovate 9 Buste di gioco, 1 carta promo foil con illustrazione alternativa esclusiva, 30 carte terra (20 delle quali con illustrazione alternativa), un dado segna vita. Per il prezzo a cui viene venduto è il classico "Best Buy", ma occhio: è disponibile solo in inglese.

Ci sono poi le Buste di gioco, il modo migliore per creare mazzi e per lanciarsi nella modalità Draft, e le Collector Booster indirizzate ai collezionisti.

Le nuove meccaniche di gioco

Nuova espansione, nuovo piano da esplorare, nuove creature e personaggi e non potevano quindi che esserci anche nuove meccaniche di gioco. Sono ovviamente rivisitazioni di cose in parte già viste, ma sono pensate per essere più calzanti con lo scenario in cui ci troviamo.

Si comincia da Prole, viste che le illustrazioni di tante carte mostrano le creature tipiche di Bloomburrow fianco a fianco con i loro figli. Cosa fa Prole? Si paga un costo addizionale in mana mentre si lancia la magia e si crea come risultato una pedina 1/1 che è una copia esatta della creatura che entra in gioco. Una copia in tutto, tranne appunto che nei punteggi di vita e attacco. Il set Bloomburrow ha quindi tante pedine uniche che rappresentano i figli delle carte con Prole.

Poi c'è Donare, una meccanica davvero peculiare. Sostanzialmente giocando le carte con la parola chiave Dono si fa un regalo all'avversario. Sì, avete capito bene. Ma con il dono si ha anche qualcosa in cambio: se si rispettano le regole del dono, la descrizione della carta ci premierà con qualche effetto aggiuntivo a pro nostro. La cosa può tornare utile anche in partite con più giocatori, non solo quindi nel classico 1vs1.

Audacia invece è pensata per sottolineare il coraggio delle creature protagoniste di questa espansione. Si tratta di un'abilità che si innesca quando una creatura diventa bersaglio di una magia o di una abilità che controlli per la prima volta in ogni turno. Tra gli effetti che si innescano ci sono segnalini +1/+1 e variazioni, effetti sulle creature nemiche e così via.

La parola chiave Consumare, che troviamo declinata in "Consumi" sulle carte, si innesca quando si spende un totale di mana indicato dal numero che segue la parola Consumi. "Ogniqualvolta consumi 4", significa che l'abilità descritta dopo questa frase si attiva solo quando si spende 4 o più mana per lanciare magie in un turno.

Foraggiare è un'altra di quelle dinamiche il cui nome ha senso nell'ambito animalesco dell'espansione. Quando in una carta c'è scritto "... puoi foraggiare. Se lo fai..." si possono esiliare tre carte dal cimitero o sacrificare una pedina Cibo per innescare effetti di vario tipo. Quindi sì, torna anche la meccanica del Cibo che avevamo visto ad esempio nel set dedicato a Il Signore degli Anelli.

Un'espansione incredibilmente artistica

Parere puramente soggettivo, sia chiaro: mi sembra quasi che gli artisti che lavorino alle illustrazioni di Magic: The Gathering siano meno convincenti quando lavorano su temi noti quali Assassin's Creed e Fallout (non Il Signore degli Anelli, lì hanno fatto un lavorone) di quando invece possono sprigionare tutta la loro fantasia e creatività come nel caso di Bloomburrow. Le illustrazioni di questa nuova espansione sono incredibili. E non sto parlando solo delle carte che si trovano nelle costose Collector Booster, o quelle con illustrazioni speciali, trattamenti foil particolari o simili. No, anche quelle più semplici, a scelta fra le comuni e le non comuni, sono piccole opere d'arte in cui perdersi. Vedere per credere:

Poi ovviamente per chi è disposto a investire qualcosa in più ci sono anche le carte con trattamento speciale nelle Collector Booster. In quelle che ho aperto ho avuto il cu... rioso incontro con una carta anime foil in rilievo realizzate da illustratori nipponici di un certo calibro. Il mio proverbiale cu... rioso incontro ha portato fra le mie mani niente meno che Mabel, uno dei personaggi chiave dell'espansione. Devo dire fra l'altro che le carte delle Collector Booster di Bloomburrow sembrano avere uno spessore leggermente maggiore che in passato, spessore ulteriormente incrementato dalle decorazioni in rilievo che si trovano su carte come questa. Molto, molto belle anche quelle con trattamento in stile vetrina bosco, e ci sono anche le carte con trattamento senza bordo note sul campo e altre sorprese niente male.

I mazzi Commander di Bloomburrow

Ce ne sono come sempre 4, ognuno con il proprio comandante seguito da un luogotenente altrettanto potente. Non abbiamo potuto provarli o vederli con mano, ma sono già tutti in preordine a circa 47€ l'uno. Nelle bustine che abbiamo aperto però c'era qualche carta appartenente appunto alla linea Commander di Bloomburrow. Si riconoscono dal logo floreale diverso da quello a forma di foglia delle carte "base". Ecco qualche spoiler nell'attesa del lancio.

Altri spoiler su Magic Bloomburrow

Ecco qualche altra carta in anteprima fra quelle che abbiamo trovato nelle Buste di gioco e nelle Collector Booster.

Quando esce Bloomburrow

Il debutto mondiale di Magic: The Gathering Bloomburrow è previsto per il 2 agosto 2024. Dal 26 luglio al 1° agosto però ci saranno gli eventi di Prerelease nei negozi fisici. Ogni bundle Prerelease, acquistabile solitamente per una ventina di euro, include 6 buste di gioco, 1 carta rara o mitica dell'espansione, 1 segnapunti vita Spindown e 1 carta codice per Magic: The Gathering Arena.

Quando arriva su MTG Arena

La versione digitale di Magic come al solito riceverà per prima le novità dell'espansione. Bloomburrow debutterà infatti su MTG Arena già dal 30 luglio 2024.

Potrebbe interessarti anche:

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook