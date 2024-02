È già disponibile da qualche giorno, e in realtà ci sono delle carte legate a doppio filo a questa espansione che devono ancora arrivare sul mercato. Stiamo parlando di Delitti al Maniero Karlov, l'ultima espansione di Magic: The Gathering che ha anticipato di un mese circa l'arrivo delle carte dedicate a Fallout. In questo articolo vediamo l'ambientazione di gioco di questa espansione, le sue meccaniche legate a doppio filo proprio al teatro degli eventi rappresentato dalle carte, e anche qualche chicca in più. E per quanto riguarda le carte che devono ancora arrivare, sono quelle del crossover tra Magic e Cluedo, il celebre gioco da tavolo investigativo. Ci torneremo però in un articolo dedicato tra qualche giorno. Ah, ovviamente buona parte di quello che vedete in questo articolo è disponibile anche in Magic: Arena, la versione per PC e mobile del gioco di carte di Wizards of the Coast. Segui SmartWorld su News Canale Telegram Offerte

Addio buste Draft e buste dell'espansione

Diciamocela tutta: fra buste Draft, Jumpstart, buste dell'espansione e Collector Booster un po' di confusione si poteva fare, soprattutto chi è a digiuno di Magic: The Gathering e vuole magari avvicinarsi per la prima volta a questo universo. Con Delitti al Maniero Karlov cambiano le cose. Le buste Draft e quelle dell'espansione si fondono nelle nuove Buste di Gioco. Con questo Wizards of the Coast non sta "facendo fuori" il formato Draft. No, semplicemente le Buste di Gioco possono essere usate anche per i Draft, tant'è che nelle confezioni Prerelease adesso ci sono solo Buste di Gioco! Ognuna contiene 14 carte più una pedina, e fra queste ci sono fino a 4 carta rare e una foil garantita.

Le scatole prerelease, che sono quelle da acquistare nei negozi fisici per celebrare l'arrivo delle nuove espansioni con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio vero e proprio, adesso contengono le nuove buste da gioco.

Le carte Momento Chiave che raccontano la storia

Come ogni espansione Magic che si rispetti, anche Delitti al Maniero Karlov racconta una storia. Più in particolare racconta la storia di un misterioso omicidio, anzi, più di uno, con una trama ispirata ai classici dei romanzi gialli. Da buon giallo qual è, ad attenderci ci sono sospetti e sospettati, investigatori e strumenti di investigazione, scene del crimine e armi del delitto, e tanto altro. Vediamo la "descrizione del caso": Al Maniero Karlov si è verificata una serie di omicidi e gli obiettivi sono i membri dell'elite di Ravnica. Mentre la città è sull'orlo del caos, serviranno gli individui migliori e più brillanti per risolvere un caso molto più intricato di quanto sembri a prima vista. Nel disperato tentativo di risolvere il mistero e sciogliere le tensioni tra le Gilde, l'Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica arruola il brillante e affascinante detective Alquist Proft, l'Assassino Fantasma Kaya e il giovane fatato Kellan, per indagare e svelare il vero assassino che si annida in un gruppo iconico e pittoresco di sospettati.

E stavolta, per immergere ancora di più i giocatori nello scenario, ci sono le carte Momento Chiave, caratterizzate non solo da una particolare illustrazione in stile "lente di ingrandimento", ma anche dalle note sul caso dell'investigatore Alquis. Eccone alcune in italiano (e una foil da Collector Booster) nella foto seguente:

A proseguire in qualche modo il racconto ci sono anche le nuove carte "Casi", tipi di incantesimi simili, per certi versi, alle Saghe tornate in voga nelle ultime espansioni. Gli incantesimi Caso hanno un effetto appena entrano sul campo di battaglia, per poi risolversi se l'evento descritto nel mezzo si verifica. In caso di risoluzione si ha un ulteriore effetto da risolvere appunto per poi sacrificare il caso.

Dulcis in fundo, ci sono anche le carte Dossier, che appunto vantano una grafica in stile dossier investigativo. Ci sono anche in italiano, ma le versioni foil più belle sono incluse solo nelle Collector Booster in inglese. Sempre nelle Collector Booster, ci sono anche le carte dossier con inchiostro invisibile, ma trovarle non è affatto banale. Anche quelle servono in parte a raccontare la trama dell'espansione!

Le meccaniche investigative (e non solo)

Delitti al Maniero Karlov ha permesso ai creativi di Wizards of the Coast di proporre nuove meccaniche di gioco. Per la verità alcune sono rivisitazioni di dinamiche del passato, rese più moderne e calzanti per questa espansione a tema investigativo. Si inizia dalla più "scontata", la meccanica Indagare, che permette di creare una pedina Indizio. Quest'ultima è un artefatto che pagando 2 mana può essere sacrificato per pescare una carta. Non è obbligatorio usare questi artefatti solo per pescare carte (pagando mana prezioso): ci sono carte che per essere giocate o che per innescare le loro abilità richiedono di sacrificare artefatti, come Pretendere Risposte che abbiamo visto poco fa tra le carte Momento chiave.

La creazione di pedine Artefatto hanno tra l'altro una discreta sinergia con alcuni mazzi Commander che hanno debuttato con questa espansione, come ad esempio il deck Un Mare di Indizi disponibile anche in italiano.

Guardate nella gallery seguente alcune carte di questo mazzo Commander. C'è ad esempio Adrix e Nev, che permettono di creare doppie pedine, o il planeswalker Tezzeret, che ha un'abilità che permette di trasformare gli artefatti in creature 4/4. O ancora la detective Sofia, che permette di sacrificare pedine artefatti per mettere segnalini +1/+1 sulle creature canide sotto controllo.

"Gioco una carta coperta!": no, non è Yu-Gi-Oh. Tra le meccaniche dell'espansione c'è Camuffare, che permette di lanciare le carte a faccia in giù pagando un costo in mana diverso da quello riportato in alto a destra. Pagando poi il costo di Camuffare si può girare la carta, innescando un'abilità aggiuntiva. A detta della stessa Wizards of the Coast è una rivisitazione della dinamica Metamorfosi. È questo il caso ad esempio di Artista Pirotecnica, la carta a destra della selezione che vi proponiamo qui di seguito:

C'è anche Celare, una dinamica molto simile a Manifestare. Stando a Wizards of the Coast è proprio un rework di Manifestare, pensato per adattarsi al meglio alle nuove meccaniche di Delitti al Maniero Karlov. Una carta potrebbe obbligarvi a celarne un'altra tra quelle nella vostra mano, o dal cimitero o persino dall'esilio. Per celarla la dovrete mettere sul tavolo coperta, e avrà lo stesso comportamento di una carta camuffata. Cambia il costo: per girarla dovrete spendere il costo in mana indicato sulla carta stessa.

Tra le altre meccaniche chiave di questa espansione ci sono Sospettare e Raccogliere Prove. La prima applica il modificatore Sospetto a una creatura. Una creatura con questo modificatore ottiene Minacciare (può essere bloccata solo da 2 creature) e non può bloccare. La creatura rimane sospettata finché non muore o finché un effetto non la rende più sospettata. La seconda permette, raccogliendo prove, di esiliare un qualsiasi numero di carte dal cimitero con un valore di mana totale pari o superiore al numero indicato nella carta dotata dell'abilità. Alcune carte sono in sinergia con Raccogliere Prove, visto che hanno effetti aggiuntivi che si innescano "se sono state raccolte prove".

Le terre ecumenopoli di Ravnica

Sia nelle buste da gioco (quelle normali quindi) che nelle Collector Booster in versione foil potete trovare le terre impossibili con illustrazione completa. Ognuna di esse rappresenta l'ecumenopoli (significa città che copre un intero pianeta) di Ravnica, con vari passaggi urbani intricati e complicatissimi. Avete giocato a Monument Valley? Hanno un non so che che lo ricordano! In ogni caso, eccole tutte e cinque nella foto sottostante.