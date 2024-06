Magic x Assassin's Creed a Monteriggioni: la nostra anteprima delle carte e del nuovo Kit Iniziale

Il 5 luglio debutta in Italia l'espansione di Magic: The Gathering dedicata ad Assassin's Creed. Vediamo insieme in anteprima alcune delle carte e dei nuovi prodotti in arrivo!

Se dici Monteriggioni dici Asssassin's Creed! Non ne fa una segreto nemmeno la Pro loco della stessa Monteriggioni, che si è dimostrata ben più che felice di ospitare l'evento di cui vi parliamo in questo articolo. Wizards of the Coast ha infatti scelto il centro storico del comune della provincia di Siena per ospitare la presentazione italiana di Magic: The Gathering - Assassin's Creed, la nuova espansione del celebre gioco di carte collezionabili dedicata all'altrettanto celebre saga firmata Ubisoft, quella che con i suoi 3 capitoli rinascimentali (Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations) ha fatto conoscere al mondo Monteriggioni e San Gimignano. Vediamo insieme un po' di immagini direttamente dall'evento italiano, per poi vedere in anteprima anche il nuovo Kit Iniziale con le carte di Ezio Auditore ed Eivor, insieme ad altre carte che faranno parte dell'espansione.

L'evento a Monteriggioni

L'evento si è tenuto all'interno del Castello di Monteriggioni lo scorso 22 giugno, ed era presieduto non solo dalle Magic di Assassin's Creed, ma anche dai membri delle associazioni Assassin's Creed Cosplay Italia e Cat School StageFighters che hanno invaso le strade del castello con i loro costumi ispirati un po' a tutti i capitoli della saga. E per dare un ulteriore tocco di medievalità al tutto, c'erano anche i membri dell'associazione Società di Schermidori

Tra i presenti all'evento c'erano alcuni creator del mondo di Magic, fra cui Caffeinelily, Soos MTG e Cinabiondo, che si sono seduti ai tavoli da gioco con i presenti (anche turisti che si trovavano lì per caso) per provare con mano proprio il nuovo Kit Iniziale di Magic x Assassin's Creed.

E vista l'importanza di Monteriggioni per la saga di Assassin's Creed, è stata sfruttata l'occasione per registrare alcune clip che faranno parte del video promo dell'espansione a livello internazionale insieme ai cosplayer presenti e all'associazione FC Falconeria (anch'essa presente all'evento).

Il Kit Iniziale Magic x Assassin's Creed

Abbiamo avuto l'opportunità di mettere le mani su uno starter kit di Magic: The Gathering - Assassin's Creed, uno dei prodotti che fra l'altro, già prima dell'uscita ufficiale dell'espansione, risulta fra i più acquistati insieme al Bundle da collezione. Si tratta non solo del modo più economico per iniziare a giocare a Magic con carte recenti, ma anche quello più rapido per accaparrasi le carte foil di Ezio ed Eivor, che fanno un po' da comandanti per i due mazzi inclusi in confezione.

Il kit include appunto due mazzi da 60 carte pronti per essere utilizzati, dotati anche dei propri porta mazzi in cartone per conservarli. Come avrete notato dalle foto e dai link all'acquisto, il kit in questione è disponibile anche in italiano. Le carte incluse nei mazzi, oltre a essere inedite, includono anche meccaniche di gioco legate agli Assassini, oltre a sfruttare abilità storiche del mondo di Magic. In confezione trovate anche un manuale illustrato pensato per muovere i primi passi nel mondo delle Magic, con anche rimandi al glossario online dove poter leggere, sempre in italiano, tutte le abilità facenti parte delle regole di Magic. Tra le meccaniche a tema c'è ad esempio Corsa acrobatica, come nella carta dedicata ad Achilles Davenport che troviamo nel mazzo di Ezio Auditore del Kit Iniziale.

Non mancano poi dinamiche legate al tipo Assassino, che caratterizza alcune carte (o che le può caratterizzare dopo eventi specifici), e alla creazione di pedine Assassino. Il mazzo di Eivor conta invece più su Equipaggiare, vista anche l'abilità del suo comandante.

Nel caso foste curiosi di vedere tutte le carte che compongono i due mazzi, qui trovate la pagina di riferimento sul sito ufficiale Magic da consultare. Come già accennato, uno dei punti di forza del kit è il prezzo, pari a 18,90€. Gli starter kit non legati a linee Mondi Altrove come questo di Assassin's Creed costano la metà, ma si parla comunque di cifre accettabili. L'uscita è prevista sempre per il 5 luglio, ma potete già preordinarlo da Amazon.

Le altre carte, da collezione e non

Sempre all'evento abbiamo messo le mani su alcune bustine dell'espansione: alcune Buste dei Mondi, ovvero le carte base e più economiche, e una busta Collector Booster, l'edizione da collezione che include più carte e varianti più rare e artisticamente più rifinite. Sono bustine diverse da quelle delle espansioni classiche: quelle base includono 7 carte, e quelle da collezione 10. C'è anche un'altra differenza: le Buste dei Mondi sono disponibili anche in italiano, le Collector Booster invece solo in inglese.

Vediamo una carrellata delle carte che abbiamo trovato. Ci sono ovviamente "grandi classici", come la Lama Celata e le Vesti della Confraternita. Vi ricordate prima quando parlavamo della meccanica equipaggiare? Beh, ci sono tanti equipaggiamenti interessanti, come era facile intuire. Ci sono anche carte Saga, altre ancora che sfruttano sempre la meccanica Corsa acrobatica e tante carte dedicate anche ai capitoli più recenti della saga, come Assassin's Creed Valhalla.

Sia nelle Buste dei Mondi che nelle Collector Booster ci sono le carte variant Corridoio Mnemonico: sono 28 in tutto (5 rare mitiche, 14 rare e 9 non comuni) e rappresentano tutti gli assassini dei vari capitoli. Il bordo speciale rimanda appunto al collegamento con l'Animus. La differenza è che le carte Corridoio Mnemonico delle Buste dei Mondi sono "classiche", mentre nelle Collector Booster si trovano anche quelle con trattamento speciale foil.

Le Collector Booster includono anche altre carte foil speciali, come le variant metalizzate, già viste in altre espansioni (come ne L'Avanzata delle Macchine) o le carte a illustrazione senza bordo. Queste ultime compongono illustrazioni più grandi altamente spettacolari, come quella di Ezio che guarda Roma dall'alto. Peccato che sia estremamente difficile trovarle tutte.

Altre carte che comporranno l'espansione le avevamo già viste in anteprima nelle scorse settimane. Sparse per Monteriggioni c'erano poi varie gigantografie di alcune carte inedite: ecco quindi un'ultima gallery con qualche altra anteprima, e diteci se non è poetico che la carta del pagliaio fosse davvero posata su un letto di paglia!

Il bundle più goloso (nonché il più venduto)

Se volete trovare un giusto equilibrio fra gioco e collezione, probabilmente il prodotto giusto da prenotare è il Bundle di Magic: The Gathering - Assassin's Creed. Si tratta di un box da collezione che include 9 Buste dei Mondi, 1 carta promo della Lama Celata, 40 carte terra (20 foil e 20 classiche), 1 dado in edizione limitata, 1 segnapunti e la scatola in cartone rigido per preservare il tutto. Unico problema? È disponibile solo in inglese.

Altrimenti, se volete andare all-in, c'è anche il bundle con 12 Collector Booster, ma preparatevi a spendere.

