Il paradiso dei fotografi è alle Olimpiadi 2024: le immagini del caveau di Canon, Nikon e Sony

Le Olimpiadi 2024 si stanno rivelando tra le più interessanti di sempre, e non solo per i risultati sportivi. Già nella prima settimana sono state scattate foto memorabili, come quella del surfista volante che ha invaso i social. L'impressione è che, per una ragione o per l'altra, la qualità delle immagini che provengono da Parigi sia altissima, come mai prima d'ora.

D'altronde, a Parigi e negli altri luoghi di gara sono arrivati oltre 11.000 atleti per competere in ogni genere di sport, ma anche circa 1.600 fotografi accreditati che devono immortalare le gesta di questi atleti. E come si fa a gestire una tale massa di professionisti dell'immagine? Con una specie di shelter per i fotografi, un paradiso per tutti gli appassionati di hardware fotografico.