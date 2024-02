La collezione LEGO gratis

Il passaporto come detto non ha alcun costo e può essere richiesto in quasi tutti gli store LEGO del mondo. Se non lo avete mai trovato e vi stavate domandando come avere il passaporto LEGO, questo purtroppo però va esaurito spesso e vi servirà un po' di fortuna per trovarne uno. Una curiosità: ce ne sono di alcuni colori leggermente diversi, in base a quando sono stati realizzati. All'interno c'è una pagina da compilare (facoltativamente) con le proprie generalità e ci sono poi varie pagine dove raccogliere timbri LEGO.

Potrete quindi viaggiare per il mondo, entrare in un (quasi) qualsiasi LEGO store e chiedere di timbrare il proprio passaporto LEGO.

Saranno sempre molto felici di farlo, anche se non fate nessun acquisto. Ci sono poi timbri speciali per alcune occasioni, come i vari capodanni cinesi, Natale e San Valentino. Alcuni store poi hanno il timbro datato con l'anno in corso e potrete quindi tornare più volte negli anni per avere timbri diversi. Ancora abbiamo scoperto poi che esistono dei timbri di colori e dimensioni leggermente diverse. Siamo sicuri che non vorrete perderveli.

La collezione del passaporto LEGO è quindi solo un modo divertente per raccogliere ricordi legati al proprio brand preferito e non ha nessun costo in alcun caso. Non è poi un altro ottimo modo per giustificare la voglia di girare il mondo e di entrare in ogni LEGO Store che capiti a tiro?

Ultima nota: avete visto che abbiamo indugiato sul dire che i timbri e i passaporti sono presenti in tutti i LEGO Store. Questo perché alcuni LEGO Store non sono dei veri LEGO Store.

Fra questi rientrano solitamente i negozi dentro gli aeroporti o dentro altri store più grandi (per esempio Harrods a Londra).