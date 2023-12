Per Natale regalate(vi) la Postazione Gaming definitiva: le migliori idee regalo

Il Natale si avvicina e resta poco tempo per i regali. Per aiutarvi nella scelta, ecco una nuova selezione realizzata da noi della redazione di SmartWorld: tutto il meglio per la postazione gaming, con 10 consigli da non perdere se volete fare (o farvi) un regalo di Natale tech! Se volete altri consigli, vi ricordiamo anche la nostra rubrica del regalo del giorno, nella quale vi consiglieremo un prodotto specifico fino al 24 dicembre 2023.

PC gaming

Il protagonista assoluto di una vera postazione gaming non può che essere un bel PC gaming di nuova generazione, super potente e anche esteticamente piacevole. A seguire abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti più interessanti tra quelli che abbiamo provato con mano quest'anno, tutti ottimi per assemblare una build di altissimo livello.

Mouse

Regalare un mouse gaming può essere meno scontato di quanto si creda. Abbiamo selezionato per voi due modelli con prezzi molto diversi, in modo da offrirvi una scelta a livello di prezzo. Il Logitech G305 è un mouse gaming economico con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, mentre il nuovo ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è un top gamma assoluto, super leggero e super preciso. E se volete completare la postazione, date un'occhiata anche al sorprendente tappetino in vetro ROG Moonstone Ace L Mouse Pad.

Tastiera

Le idee regalo per quanto riguarda le tastiere meccaniche gaming sono tantissime. Ci sono molti modelli a basso costo, ma anche alcuni con prezzi significativamente più alti. Per questo, vi consigliamo prima di tutto di consultare la nostra pagina dedicata alle recensioni di tastiere, dove trovate davvero tanti modelli provati. Tra i consigli da non perdere ci sono la EPOMAKER Theory TH80, la NuPhy Air96 e la nuova CORSAIR K70 CORE, alcune delle quali incluse nella lista a seguire.

Monitor

Regalate un monitor da gaming per Natale e fate contenti i gamer più esigenti. In questa categoria abbiamo selezionato due prodotti a prezzi molto distanti tra loro. Il classico LG 27GR75Q UltraGear fa sempre una bella figura a meno di 300€, ma se volete puntare in alto non possiamo non citare ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM, uno spettacolare pannello OLED a 240 Hz

Scrivania

Scelti i prodotti e gli accessori, passiamo alla scrivania! Anche in questo ambito non lasciano niente al caso e vi proponiamo due modelli molto particolari. Il primo è la Secretlab MAGNUS, un'elegantissima scrivania in metallo con uno stile molto personale. Il secondo è invece la nuova FlexiSpot E7-PRO, scrivania motorizzata che può diventare anche una standing desk.

Sedia

Le sedie da gaming hanno preso già da qualche anno la ribalta sugli store online, perché sono prodotti praticamente indispensabili per chi sta tante ore seduto alla scrivania. Anche in questo caso vi proponiamo diverse opzioni a seconda della spesa. La più economica è la Trust GXT 703, mentre si sale un po' col prezzo per la nuovissima Corsair T3 RUSH. Se volete una sedia con tutti gli optional dovete però puntare alla top gamma Secretlab TITAN Evo, tra le migliori sedie gaming in assoluto.

Console

Ovviamente in una postazione gaming che si rispetti non può mancare una console di ultima generazione, e si apre un bivio: team Sony o team Microsoft? Nel dubbio, vi lasciamo in basso entrambe le console di attuale generazione, la Xbox Series X e la nuova PlayStation 5 Slim.

Cuffie

Accessorio da non dimenticare per godersi al meglio i giochi e non solo, ecco alcuni modelli di cuffie gaming dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Le ASTRO A10 Gen 2 e le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sono abbastanza economiche e hanno una buona qualità, mentre le Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED sono top gamma e offrono maggiori funzionalità.

Smart Speaker

Forse non vi aspettavate di trovare in lista un accessorio di questo genere, eppure gli smart speaker sono utilissimi in una postazione da gaming, perché permettono di utilizzare tante funzioni smart con la propria voce: si può avviare la musica, controllare gli effetti d'illuminazione e i dispositivi domotici collegati, cercare informazioni e tanto altro. Ecco due modelli con Alexa che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Illuminazione