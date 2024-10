Recensione AAWireless TWO: Android Auto Wireless anche con gli amici

AAWireless è stato sicuramente un prodotto molto apprezzato dai suoi utenti. È stato il primo ad arrivare sul mercato e a permettere ai possessori di un auto dotata di Android Auto di utilizzarlo in versione wireless. Da quel momento in tanti altri hanno percorso la stessa strada, ma solo AAWireless, anche grazie al lavoro del suo sviluppatore, sembra aver davvero convinto gli utenti. Oggi scopriamo la seconda versione: AAWireless TWO. AAWireless TWO 59,00 € Vedi l'offerta PRO Semplice installazione

La prima grande differenza di questo AAWireless TWO rispetto al suo predecessore è sicuramente nel design. Non è più una scatoletta quadrata, ma piuttosto un piccolo mattoncino rettangolare. È più stretto, ma più spesso e alto. Nel complesso è però il 30% più compatto, una differenza che però ad essere sinceri è davvero difficile percepire, soprattutto in queste percentuali. Poco male, non che il modello precedente fosse ingombrante. Sulla parte superiore capeggia la grande novità di questo prodotto: il tasto fisico. Questo ci permette di utilizzarlo al meglio e anche grazie ad un ben più visibile led ad anello è possibile anche conoscere lo stato di funzionamento di AAWireless 2.

Semplice da configurare

I passi per la configurazione sono pochi. Si inizia collegandolo via cavo all'auto al posto dello smartphone, sfruttando il piccolo cavo in dotazione o uno già in nostro possesso. Dopodiché si installa l'app gratuita AAWireless sullo smartphone e si seguono i passi per la configurazione. In una manciata di minuti sarete pronti ad utilizzarlo. Per semplificare il suo compito vi consigliamo comunque di configurare lo smartphone via cavo con l'auto almeno una volta prima di usare AAWireless TWO. In pochi istanti il led diventa blu su AAWireless TWO e l'interfaccia di Android Auto compare sull'auto senza necessità di toccare più nulla. Le future volte quindi vi basterà salire in auto e accendere il motore per far partire l'associazione fra i dispositivi. Semplice e intuitivo.

Semplice da usare (anche in tanti)

Il tasto fisico semplifica sicuramente il processo di associazione o di reset del prodotto, ma la grande possibilità che offre è sicuramente quella di poter permettere il passaggio rapido fra più smartphone configurati con lo stesso AAWireless TWO. Premendo il tasto di può quindi passare fra i vari smartphone configurati (e nel raggio di azione del prodotto). Comodissimo quando il box viene usato da più persone, soprattutto quando queste persone possono essere anche tutte insieme in auto. Tramite l'applicazione è possibile anche configurare il singolo e/o il doppio click del tasto per forzare la connessione con uno specifico smartphone, andando a coprire praticamente qualsiasi tipo di utilizzo possibile di questo box. Al netto dei glitch di Android Auto che potreste già aver conosciuto questo box funziona alla perfezione. AAWireless di prima generazione si è fatto amare nel tempo anche per la devozione e il supporto del suo sviluppatore. Anche AAWireless TWO potrà ricevere aggiornamenti firmware e quindi migliorare la sua compatibilità con più auto e smartphone. Come sappiamo Android Auto è uno standard, ma non sono pochi i casi di dispositivi che funzionano meglio di altri. Se cercate un box che possa durarvi nel tempo e sopravvivere anche a più cambi di smartphone noi vi consigliamo questo.

Senza CarPlay ma senza rincaro

Il supporto a CarPlay non arriverà sul primo modello (rimarrà sulla beta) e non ci sarà su questo AAWireless TWO. L'hardware non garantirebbe un funzionamento ottimale. Se vi dovesse interessare questa novità la troverete su AAWireless TWO+ in arrivo nel 2025. Il prezzo di questo AAWirelss TWO è però sceso: 59€, contro i 69€ del primo modello al lancio. Lo trovate sul sito di AAwireless. Sono 5€ in più rispetto alla prima versione che al momento in cui scriviamo questa recensione è scontato sul sito dell'azienda.

Il sample per questa recensione è stato fornito da AAWireless, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale AAWireless Two AAWireless TWO è il prodotto perfetto per chi ha Android Auto e vuole la sua versione Wireless. Il prezzo è corretto, il funzionamento è impeccabile e ora garantisce una enorme flessibilità per chi lo usa su più dispositivi. Questo non significa che sia un accessorio indispensabile per chiunque, ma se pensate che faccia al caso vostro è il primo prodotto che dovreste valutare. Pro Semplice installazione

