Recensione Ado Air 28 Pro: la e-bike perfetta per la città

La prima cosa che colpisce di questa bici e che per come è concepita sembra una bici "classica". Certo, basta poco per capire che c'è qualcosa di diverso e sono forse le proporzioni un po' più "corpose" a tradire la sua elettrificazione. Non ci sono però batterie a vista o cavi troppo evidenti. Il design è stato furbescamente "mimetizzato" in modo da sembrare una bici classica concepita nel 2024.

Ado Air 28 Pro è l'ultimo modello di un'azienda cinese che si è fatta molto notare online e non solo (le sue bici sono vendute anche da Decathlon). Questa Air 28 Pro esce a pochi mesi da Air 28, andando a migliorare alcuni punti che erano stati in parte "tralasciati" sul vecchio modello.

C'è un cavo che va collegato sul retro del sellino per mettere all'opera la batteria. Subito sotto il sellino è presente invece il tasto per attivare l'alimentazione della batteria.

La batteria è stata integrata all'interno del tubo verticale e ha il sellino agganciato. Il vantaggio non è solo quello di aver nascosto l'alloggiamento della batteria, ma anche di averla rese facilmente estraibile per essere caricata in casa, privando tra l'altro la bici sia del sellino che della batteria, rendendola molto meno appetibile per i ladri .

Rispetto al modello "non Pro" una novità è sicuramente il motore Bafang, che introduce un sistema a doppia marcia con cambio automatico. È una soluzione che rende la pedalata di questa Air 28 Pro estremamente fluida in qualsiasi situazione. La cambiata è perfetta e se ci aggiungiamo il sensore di coppia che rilascia la potenza gradualmente in base alla pedalata questa Air 28 Pro offre una delle soluzioni più fluide del panorama delle bici elettriche. La potenza di 40 Nm non la rendono certo una bici pensata per la potenza. È una pura bici a pedalata assistita: senza un minimo di gambe non riuscirete a ripartire, ma poi vi sembrerà di pedalare sulle nuvole.

Il motore può erogare 250W e ovviamente la velocità massima è limitata a 25km/h come da regolamentazione europea.

La batteria offre invece 350Wh che corrispondono a circa 80 km di autonomia media. Potrete anche spremere qualcosa in più arrivando vicini ai 100 km promessi. Un risultato non male per una city bike, ma certo non da record.