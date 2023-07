Recensione AKKO Horizon 5087B Plus ISO: un TKL in formato europeo che sa farsi volere bene

Tastiera meccanica compatta Wireless Per ammissione della stessa AKKO si tratta di uno dei suoi modelli di punta, tra i più venduti e apprezzati da utenti di tutto il mondo. Stiamo parlando della tastiera meccanica AKKO Horizon 5087B Plus che, da qualche tempo, è disponibile anche nella versione ISO, con il tasto Invio tipico anche del layout italiano e non solo. E non è solo questo il suo punto di forza: scopriamola insieme! PRO Formato ISO EU!

Unboxing

La confezione della AKKO Horizon 5087B Plus ISO include un bel po' di roba: tastiera, copri-tastiera in plastica rigida trasparente, strumento per la rimozione dei keycap e quello per la rimozione degli switch meccanici, cavo USB in plastica, ricevitore USB e, soprattutto, un gran bel po' di tasti sostitutivi, utili anche a dare un tocco di colore al tutto. Davvero niente male! C'è ovviamente anche il manuale, con tutte le scorciatoie da tastiera con cui è già programmata la 5087B Plus.

Caratteristiche tecniche

La AKKO Horizon 5087B Plus ISO è una tastiera meccanica hot-swappable NKRO formato 80% TKL composta da 87 tasti. È priva di tastierino numerico, ma tutto il resto c'è ed è al suo posto. Troviamo quindi la classica isola di tasti funzione sopra le frecce direzionali, la fila dei tasti F1-F12 e tutto ciò che appunto trovereste anche in una tastiera completa.

Il layout, come oramai avrete capito, è ISO UK, con il tasto Invio più grande, lo shift di sinistra più corto e il tasto che di solito troveremmo a fianco di Z con le parentesi angolari.

Occhio al sacchettino di tasti sostitutivi blu, torna più utile del previsto. Ci sono vari tasti per rendere ancora più simile all'ISO ITA il tutto, come le parentesi angolari sulla sinistra, punto, virgola e trattino alto o basso, numeri con i simboli connessi corretti e così via. Mancano le lettere accentate, ma ce ne faremo una ragione.

I keycap in dotazione sono realizzati in PBT (polibutilentereftalato) double-shot, tra i più resistenti, sia per solidità che per qualità della stampa, che potete trovare in commercio. Non sono shine-through, di conseguenza la retro-illuminazione dei tasti non va a illuminare lettere e simboli. Il colore delle lettere è quello del tema che dà il nome alla tastiera, Horizon: si tratta di colori molto scuri, forse anche di più dei render che si trovano sugli store online di AKKO. I tasti principali sono di un blu intenso con font cyan. I tasti speciali sono blu notte con font oro. Come accennato, in confezione ci sono anche tasti gialli per dare un tocco di vivacità al tutto, ma c'è anche da dire che se si cerca vivacità è bene rivolgersi ad altre combinazioni di colori. Il font è estremamente classico e lontano dai set personalizzati che AKKO produce (come quelli profilo MDA). A renderla ancora più classica c'è anche il profilo dei tasti, lo Cherry, uno dei più diffusi al mondo, caratterizzato da linee geometriche e altezza dei tasti contenuta.

Gli switch del modello in questione sono gli AKKO CS Jelly Black. Ve ne parlai l'anno scorso in un articolo dedicato. Sono switch meccanici di tipo lineare a 3 pin. Sono dotati di una forza di attuazione di 50 ± 5 gf, di una distanza di attuazione di 1.9 ± 0,3 mm e di una corsa totale di 4,0 ± 0,3 mm. Sono insomma più duri dei lineari classici, e non è certo questa l'unica particolarità che li contraddistingue. Hanno uno stelo antipolvere che protegge la croce centrale con due paratie laterali, che donano tra l'altro più stabilità al tasto. La molla che nascondono al loro interno è di ben 22 mm, un dettaglio che cambia drasticamente il feeling dello switch. La scocca che protegge contatti, molla e stelo è in policarbonato trasparente. Il rumore è bello deciso, un TOC convinto che si fa sentire senza però risultare sgraziato o disturbante come quello degli switch clicky. Buona l'esperienza di digitazione, soprattutto se quando battete sui tasti avete un tocco bello deciso. Ecco una clip audio della AKKO Horizon 5087B Plus ISO con switch AKKO CS Jelly Black in fase di digitazione.

Discreti gli stabilizzatori già lubrificati di fabbrica (forse anche troppo). Sono quelli classici di AKKO, fissati alla piastra quindi e dotati di paratie laterali (così come gli switch in questo caso). Nelle fessure della piastra all'altezza della barra spaziatrice non ci sono inserti in schiuma o in silicone, anche se si intravede uno strato di poliuretano che è quello che sta schiacciato a sandwich tra piastra e PCB. Diciamo pure che la barra spaziatrice è sufficientemente rumorosa, non all'altezza quindi di altri prodotti AKKO, ma stiamo pur sempre parlando di un modello più entry level. E comunque il rumore è in linea con il resto della tastiera. Nel complesso quindi non sembra neanche troppo sgraziato. Certo è che ci sono margini di miglioramento, soprattutto se avete dimestichezza con le tastiere custom.

La PCB è compatibile con switch a 3 pin o 5. AKKO non ha specificato di che tipo di socket si tratti. Ogni slot vanta LED RGB dedicato orientato verso nord. Non è stato diffuso uno schema costruttivo della tastiera, ma c'è ovviamente chi ha smontato modelli simili (come la 5087S TKL) ed è facile intuire cosa si trova al suo interno. La piastra è in policarbonato, tra piastra e PCB c'è uno strato di poliuretano e ce n'è anche uno sul fondo della tastiera. Nulla di eclatante, visto che si tratta di materiali molto morbidi e sottili, ma contribuiscono comunque a rendere il suono un po' più gradevole. È una tastiera Tray Mount, non una gasket quindi.

La scocca è in plastica ABS di buona fattura. Non c'è alcuna vite a vista, e per separare PCB da scocca e altri elementi che compongono la tastiera dovrete rimuovere tasti e switch per poi rimuovere una serie di viti classiche. Vi servirà anche un qualcosa per insinuarvi tra le due sezioni che compongono la scocca, in modo da disincastrarle. Occhio quindi: questo genere di montaggio è un po' più soggetto a rotture durante lo smontaggio. Le dimensioni sono in linea con altre TKL: si parla per la precisione di 382 x 134 x 40 mm. Il peso si aggira intorno al chilo. I LED di stato sono tra la linea di tasti PrtSc, ScrLk e Pause e l'isola sopra le frecce direzionali, e segnalano CapsLoc, WinLock e batteria. Il polling rate raggiunge i 1.000 Hz sia in modalità cablata che con il ricevitore USB. In Bluetooth invece raggiunge i 125 Hz.

Lato connettività, la Horizon 5087B Plus ISO può essere utilizzata in tre diversi modi: cablata, grazie al cavo USB-C in dotazione, via Bluetooth 5.0 o via Wi-Fi 2.4 GHz grazie all'apposito ricevitore USB-A che trovate in confezione. Il Plus nel nome deriva dall'utilizzo del chip tri-mode Beken Plus. Si possono collegare fino a 5 dispositivi contemporaneamente, 3 in Bluetooth, 1 via dongle Wi-Fi e l'altro via cavo, passando dall'uno all'altro con la combinazione FN + lettere da E alla U. La batteria a bordo è una 3.000 mAh al litio, un valore nella media per questo genere di tastiere. Per quanto riguarda la compatibilità, la tastiera in analisi è utilizzabile su sistemi Windows, macOS, e anche su dispositivi mobili tramite Bluetooth (o cablata su Android). In generale funziona su qualsiasi dispositivo normalmente compatibile con una tastiera. Per passare da Windows a macOS (cambiano le scorciatoie) c'è uno switch fisico sul retro. Un cenno anche alla porta USB-C. Per qualche bizzarro motivo si trova sul fondo, in un incavo particolare che è raggiungibile solo dal cavo proprietario o da pochi altri. In questo momento la sto usando con un cavo ROCCAT in corda, ma è una fortuna che ci entri. Di conseguenza è molto probabile che non riusciate a sfruttare cavi a spirale o altri un minimo personalizzati.

Estetica, costruzione ed ergonomia

La variante ISO della AKKO 5087B Plus ISO è disponibile in due diverse colorazioni. Quella che ho provato e che vedete nelle varie foto è la Horizon. Alternativamente c'è la 9009, caratterizzata da colori chiari e da un look tipicamente retro; occhio però che cambiano anche gli switch (gli altrettanto ottimi CS Wine Red). Se non vi interessa il formato ISO ci sono molte più varianti, altrimenti dovrete scegliere fra questi due schemi di colore.

Da un punto di vista estetico, si tratta di un modello caratterizzato da linee molto classiche. Non ci sono grossi fronzoli, se non il logo Akko in bianco sul bordo frontale (a destra) e i LED della retro-illuminazione, che comunque possono essere impostati a colore unico per dare più uniformità e sensazione di professionalità. Diciamo quindi che è un modello che si presta sufficientemente anche ad ambienti professionali, e non solo domestici o ludici. Forse a tal proposito è meglio la variante 9009, ma anche questa fa la sua figura, soprattutto senza scomodare i tasti gialli inclusi in confezione.

Da un punto di vista costruttivo, quanto detto nel paragrafo relativo alle caratteristiche tecniche potrebbe essere sufficiente a farsi un'idea delle qualità della tastiera. I tasti sono solidi e di ottima fattura, e in generale anche tutta la scocca risulta piuttosto solida. La struttura non è soggetta a grosse flessioni, e alzandola dalla scrivania si sente che è pesante e ben piazzata. Gli strati fonoassorbenti all'interno non sono al top ma rendono comunque il suono un po' più uniforme e gradevole. Visto che si tratta di un TKL nulla vieta di infilarla nello zaino e portarla con sé (c'è anche il Bluetooth, meglio di così!). Potete usare il copri-tastiera in dotazione, ma diciamo che i tasti in PBT resistono bene anche agli urti e ai graffi. La retro-illuminazione è utile al solito fino a un certo punto. Visti anche i colori molto scuri, in assenza di illuminazione non sperate di riuscire a distinguere i tasti. La luminosità è buona ma i tasti non shine-through e scuri lasciano passare molto poco.

Sul retro ci sono ben 5 piedini gommati orizzontali. In combinazione con il peso fanno sì che la tastiera non sia soggetta a spostamenti improvvisi. Si nota all'altezza della porta USB anche una scanalatura che permette di far fuoriuscire il cavo da destra o da sinistra.

Non mancano i doppi sostegni per rialzare il tutto e usarla quindi a 3 diversi gradi di inclinazione: 5°/8,3°/11,6°. La struttura della tastiera e il profilo Cherry dei tasti può permettervi di usarla anche all'inclinazione di base. L'ho però trovata più comoda con i piedini alzati al massimo, ma si tratta di gusti personali. Sempre sul retro c'è anche lo switch per usarla in modalità cablata o senza fili su Windows o Mac.

Come di consueto ho utilizzato la 5087B Plus ISO mi ha fatto compagnia in questi ultimi giorni di lavoro, ed è stata usata anche per scrivere questa recensione per intero. Ci ho fatto anche diversi match a Overwatch 2! L'esperienza di digitazione è fantastica. Ci si abitua da subito alla durezza degli switch e si mantiene un'ottima velocità di scrittura. Il rumore, come accennato più volte, non è tra i più aggraziati, ma è comunque migliore di vari modelli gaming o tastiere meccaniche di produttori più blasonati. In questo caso non c'è neanche da fare attenzione al layout ANSI, visto che si tratta della variante ISO a cui tutti noi siamo abituati. E se sentiste la mancanza del tastierino numerico sappiate che c'è anche la 5108B in formato completo con le stesse caratteristiche di questa. A livello ergonomico dunque è promossa.

Funzionalità

Come da tradizione, anche la Horizon 5087B Plus ISO sfrutta il medesimo software di casa AKKO, ovvero AKKO Cloud Driver scaricabile gratuitamente dallo store ufficiale sia per Windows che macOS. Spezzo una lancia a favore del marchio, che è uno dei pochi a rendere disponibile il suo applicativo per macOS.

Di base la tastiera è già programmata con tutta una serie di scorciatoie: troviamo ad esempio quelle per cambiare modalità di retroilluminazione e gestirne i parametri (luminosità, velocità, direzione); avviare applicazioni; gestire la riproduzione di contenuti multimediali. Il manuale incluso in confezione vi accoglie con un lungo elenco di queste scorciatoie. Sempre con le scorciatoie si gestisce il passaggio tra i vari dispositivi collegati. Con FN + E, R e T si passa ai dispositivi associati via Bluetooth, con FN+Y al dongle Wi-Fi e con FN-U alla modalità cablata. Per passare dalla modalità Windows a quella macOS non c'è la modalità automatica come in altri modelli AKKO: si usa lo switch fisico sul retro. A seconda di quale delle due modalità usate, ci sono diverse scorciatoie di tastiere attive. Ad esempio in quella macOS la combinazione FN+F4 attiva Siri. Comunque tutte queste combinazioni sono indicate nel manualetto incluso in confezione.

E lato software? Da AKKO Cloud Driver potrete: registrare macro , grazie a un'interfaccia piuttosto classica con gli indicatori di ritardo, elenco di macro e altre funzioni classiche, tra cui la modifica di parametri ed eventi a registrazione completata;

, grazie a un'interfaccia piuttosto classica con gli indicatori di ritardo, elenco di macro e altre funzioni classiche, tra cui la modifica di parametri ed eventi a registrazione completata; aggiornare il firmware della tastiera e modificare i parametri di standby ;

della tastiera e modificare i ; creare effetti di retro-illuminazione completamente personalizzati o impostare quelli già memorizzati;

completamente personalizzati o impostare quelli già memorizzati; cambiare l'associazione dei tasti , riprogrammandoli tutti a eccezione di pulsanti quali FN, Win, Esc;

, riprogrammandoli tutti a eccezione di pulsanti quali FN, Win, Esc; modificare i parametri di standby Tutto quello che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere insomma. Nel tempo l'app si è raffinata ulteriormente, ed è la stessa che si usa sulle tante altre tastiere del marchio. L'unico vero difetto? Solo in inglese, ma a parte questo fa il suo dovere senza grossi problemi.

Autonomia

La batteria da 3.000 mAh riesce a portarvi in fondo alla settimana lavorativa senza grossi problemi, anche grazie a tutta una serie di opzioni per la gestione dello stand-by accessibili dal software AKKO Cloud Driver. Il tab denominato Sleep è raggiungibile dalla sezione Light (non so perché non ne abbia uno dedicato). Qui potete regolare i tempi della messa in stand-by o addirittura dello spegnimento delle luci in caso di inutilizzo. Con qualche accortezza si può allungare di molto l'autonomia. Considerate anche quanto vi ho detto in relazione alla retro-illuminazione: con i tasti in PBT non trasparenti è quasi inutile, e di conseguenza potete tenere accesi i LED solo la sera (o anche mai). Con i LED spenti l'autonomia può salire anche a diverse settimane di utilizzo.

Prezzo

La Horizon 5087B Plus ISO è disponibile sullo store ufficiale AKKO europeo a 95,99€, a cui dovete aggiungerci circa 19€ di tasse (in modo da non incappare nella dogana). Usando il coupon SMARTWORLD in fase di checkout riceverete uno sconto del 10% sul prezzo della tastiera (non sulle tasse), portando il totale a circa 105€. Non male per un modello ISO con le caratteristiche finora elencate! Fate attenzione in fase di acquisto a selezionare il layout ISO-UK e non il nordic o il DE.

Volendo su Amazon trovate anche una ISO UK di AKKO (venduta da Akko e spedita da Amazon), la 5075S formato 75% con potenziometro dedicato. C'è anche la Horizon, ma la pagate un po' di più che sul sito ufficiale (e ora non è disponibile)

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale AKKO Horizon 5087B Plus ISO Tutta la qualità di AKKO con in più il formato ISO. Certo, non sarà il formato italiano, ma almeno non si ha problemi di abitudine con la posizione dei tasti. Per il resto, con un centinaio di euro vi portate a casa una tastiera meccanica affidabile, personalizzabile, programmabile e usabile senza fili. E se proprio non digeriste il formato TKL, con qualcosina in più c'è anche il formato completo che condivide praticamente le stesse caratteristiche. Sommario Unboxing 8 Caratteristiche tecniche 9 Estetica, costruzione ed ergonomia 8.5 Funzionalità 8 Autonomia 7 Prezzo 8 Voto finale AKKO Horizon 5087B Plus ISO Pro Formato ISO EU!

