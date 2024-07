Recensione Amazfit Helio Ring: buono da solo, ottimo accompagnato

Il primo smart ring di Amazfit era stato presentato durante l'ultimo MWC di Barcellona e aveva smosso molto interesse, anche e soprattutto per un prezzo in feriore ai concorrenti. Scopriamo Amazfit Helio Ring nella nostra recensione completa.

Non c'è infatti un kit di misurazione ma dovrete voi conoscere in anticipo la taglia corretta del vostro dito. Al momento della prova purtroppo Amazfit sta commercializzando solo la taglia 10 e la taglia 12 , puntando su quelle più diffuse e tagliando fuori però tutto il resto del pubblico, sia quello con le dita più tozze che quello con le dita più esili. Speriamo che Amazfit possa mettersi in pari presto.

Nella confezione di questo Amazfit Helio Ring troviamo, oltre all'anello ovviamente, un cavetto USB e la base su cui poggiarlo per la ricarica. Non siamo convintissimi di come questa base è stata realizzata visto che è possibile posizionare erroneamente l'anello e quindi far sì che questo non si ricarichi. Un comodo led però vi darà la conferma visiva dell'inizio della ricarica e pertanto potrete fare riferimento su quello.

L'anello è realizzato in titanio e pesa solo 4 grammi. Sembra essere leggermente più grande di alcuni concorrenti, ma nel complesso è in linea con questo tipo di prodotti. La parte interna contiene tutti i vari sensori, come quello del battito, quella della variabilità del battito, quello per l'SpO2 e quello per la temperatura . Questi sono leggermente sporgenti ma meno di altri prodotti simili e pertanto può capitare di perdere la posizione corretta attorno al dito, che però è segnalata da un piccolo trattino che va mantenuto sulla parte inferiore del dito.

È proprio il dato della prontezza infatti che viene riproposto in grande subito sotto con alcune indicazioni di come questo dato incide sul proprio benessere. Subito sotto invece troviamo il riepilogo dei passi, quello del sonno, la frequenza cardiaca, il valore PAI (che raccoglie in un solo punteggio il proprio livello di attività nell'ultimo periodo e le ultime attività.

Quest'ultima voce tradisce in parte l'attenzione che questo anello ha per il fitness, aspetto solitamente tralasciato da buona parte di questi prodotti. Ma ne riparleremo a breve. Questi dati servono appunto ad avere un colpo d'occhio rapido su vari importanti parametri di salute e ad avere chiaro quali potrebbero essere degli ambiti di attenzioni che potrebbero essere migliorati per poi migliorare l'intero stato di salute personale e soprattutto di prontezza.

I dati raccolti da Amazfit appaiono da subito molto precisi: cosa niente affatto scontata. Se da un lato abbiamo visto che gli anelli possono ottenere nel complesso misurazioni migliori degli smartwatch è anche vero che l'essere posizionato sul dito fa sì che siano anche più proni a misurazioni accidentali errate.

Dove Helio Ring da il meglio è sicuramente sul tracciamento del sonno dove oltre al punteggio generico abbiamo una lunga lista di osservazioni che l'app ha fatto sul nostro riposo, misurando anche la regolarità, le fasi del sonno, la percentuale di sonno profondo, quante volte vi siete risvegliati e la qualità della respirazione. Può anche misurare pisolini durante la giornata.

L'anello può anche registrare in modo semi autonomo anche i dati sull'attività fisica. Ovviamente la sessione dovrà essere iniziata dallo smartphone visto che l'anello non ha nessun tipo di interfaccia e si dovrà mantenere la connessione fra i due per sfruttare il GPS per il posizionamento, componente di cui l'anello è ovviamente sprovvisto.

Ma la vera differenza di questo anello rispetto ai concorrenti è che nasce per poter essere sfruttato nel modo più completo possibile assieme ad uno smartwatch Amazfit. L'applicazione Zepp infatti può gestire due dispositivi in contemporanea e mescolare i dati affinché siano coerenti.

In questo modo potrete utilizzare il vostro sportwatch nelle giornate più casual e durante l'attività fisica e levarlo per dormire o per gli appuntamenti più eleganti, continuando ad indossare l'anello che continuerà così a raccogliere dati e avere una panoramica completa non solo sul fitness ma anche sul benessere in generale. Ancora una volta questo Amazfit Helio Ring va a risolvere il problema di quelle persone che non sopportano di dormire con un orologio al polso. Magari anche di grandi dimensioni (come molti sportwatch, anche Amazfit).

L'autonomia di questo Amazfit Helio Ring si attesta attorno ai 4 giorni, che un risultato discreto, ma non al top della categoria.

Helio Ring ha un prezzo di 299€, che è fra i più bassi in assoluto del mercato smart ring, ma ancora non certo definibile "per tutti". Ma a suggellare definitivamente questa "collaborazione" fra anello e orologio Amazfit ha previsto dei bundle di vendita. È possibile acquistare Helio Ring assieme a uno degli smartwatch Amazfit ottenendo uno sconto complessivo di 150€.

Potrebbe essere davvero interessante per abbattere il costo dell'anello oppure se stavate pensando di acquistare un nuovo smartwatch e vi stuzzica l'idea di provare anche una nuova categoria di wearable. Lo potete acquistare anche su Amazon.