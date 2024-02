Recensione Amazon Echo Hub: finalmente! (Ma volevo di più)

Echo Hub si presenta a prima vista come un Echo Show "solo display", ovvero molto più piatto e senza una base per poterlo poggiare su di un piano. Questo dispositivo infatti si può utilizzare nativamente solo agganciato a un muro. Sul retro potrete collegare il lungo cavo USB-C e potrete anche arrotolarlo attorno a dei supporti per far sì che sia ben in tensione e non "avanzi" in abbondanza. Opzionale potrete anche acquistare un supporto da scrivania, soluzione che noi abbiamo scelto. Il design ricorda quasi più quello di Nest Hub che quello dei fratelli Echo Show.

Frontalmente non abbiamo una fotocamera, ma tre piccoli puntini in basso che servono grazie agli infrarossi a rilevare la presenza di una persona e cambiare quindi quello che viene mostrato di conseguenza. Non c'è però alcun tipo di riconoscimento separato per diverse persone in casa. Sarebbe stata una bella soluzione per garantire esperienze diverse ad abitanti diversi della casa, che magari hanno anche esigenze diverse.

Superiormente ci sono due speaker di qualità solo nella media, mentre sul lato destro troviamo i tasti per il volume e quello per disattivare tutti i microfoni. Il rilevamento è buono, come per buona parte dei prodotti con Alexa integrato. Lo schermo è un ottimo 8 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel. La luminosità è molto buona e gli angoli di visione sono eccellenti. Indubbiamente uno dei migliori, se non il miglior, display in questa tipologia di prodotti.

Echo Hub è dotato di tutte le ultime tecnologie per la domotica: Wi-Fi, ethernet (tramite USB-C), Zigbee, Bluetooth (sia in ingresso che in uscita per l'audio), Matter e Thread. È in sostanza a prova di bomba per qualsiasi soluzione, anche con connessione locale, che vorrete utilizzare nel prossimo futuro per la vostra smart home.