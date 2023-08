Recensione Amazon Echo Pop: semplicemente Alexa

Benché in tanti facciano confronti fra questo Echo Pop e i prodotti Alexa del passato, questo è il primo di una nuova generazione di prodotti, che va creare in sostanza una variante di Echo Dot, ma dalla forma più moderna. Appunto Pop. Il design infatti è in buona parte diverso dai predecessori, ma comunque con alcuni punti in comune. È una sorta di sfera con un lato tagliato in obliquo. È quella parte piatta a essere lo speaker del prodotto, coperto da un tessuto al 100% realizzato da filati riciclati. Molta attenzione alla sostenibilità per tutto il prodotto, incluso l'alluminio utilizzato nel prodotto all'80% riciclato. Oltre alla forma che ricorda in parte una sfera un altro punto in comune è il led di stato, che però è stato spostato nella parte alta ed è per questo più piccolo del solito.

Cambiano anche i tasti fisici che ora sono solo tre: due per il volume e uno per disattivare i microfoni.

Il tasto mancante è quello per azionare manualmente l'assistente vocale senza invocare prima la parola chiave. Sul retro sparisce anche il jack audio da 3,5 millimetri per collegare in modo cablato un altra cassa, ma rimane il connettore per l'alimentazione, purtroppo sempre proprietario e non USB. Una nota sull'alimentatore da 15W: i nuovi Echo Pop si differenziano prima di tutto per il design e per la disponibilità in molti colori, eppure il cavo di alimentazione è sempre bianco. Peccato.