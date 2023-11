Recensione Amazon Echo Show 8 (3a generazione) 2023: lo smart display da comprare

L'idea è semplice: fornire un'interfaccia di interazione con Alexa che non sia solo vocale ma anche visiva. Echo Show 8 infatti ha un display da 8 pollici con cui visualizzare foto da Amazon Photo, gestire i prodotti di domotica con un tocco o visualizzare visivamente le risposte alle proprie domande. Cambia leggermente il design, con la cornice che ora contiene la nuova fotocamera per le video chiamate al centro in alto e non più disallineata, migliorando la prospettiva e anche la risoluzione, grazie al suo upgrade che la porta a 13 megapixel . C'è poi ancora il supporto all' auto-framing che vi manterrà al centro dell'inquadratura anche se vi doveste muovere durante le video chiamate.

Cambia anche il design della parte posteriore ora molto più stondata. Di per sé non sarebbe una grande notizia, anche perché è la parte meno visibile, ma c'è comunque un miglioramento della qualità audio negli speaker che contiene. Certo, l'audio è direzionato lateralmente rispetto a un Amazon Echo, ma la resa è comunque sorprendente, con un netto miglioramento rispetto alle precedenti generazioni. L'audio è corposo, nitido e con un discreto quantitativo di bassi. Non pensate di star acquistando un prodotto pensato principalmente per la musica, ma in rapporto alle dimensioni questo è forse il miglior smart speaker in circolazione da questo punto di vista. In più c'è anche il supporto all'audio spaziale per i servizi di streaming musicale che sono compatibili.

Migliorati anche i microfoni con una più efficace riduzione del rumore per le chiamate. Impeccabile il riconoscimento della voce per i comandi vocali ad Alexa. La rapidità con cui esegue il controllo dei dispositivi domestici mette in imbarazzo l'alternativa Google.