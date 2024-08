Recensione Amazon Echo Spot 2024: il miglior speaker Alexa?

Questo display è da 2,8 pollici e ha una risoluzione di 320x240 pixel. È quindi rettangolare e non circolare come l'originale ma la grafica al suo interno fa sempre di tutto per mimare la forma circolare e sarà molto difficile accorgersi che non lo è davvero. Ben fatto Amazon.

Echo Spot è l'ultimo arrivato in ordine cronologico nella grande famiglia di Echo e Alexa. Si tratta di uno smart speaker "a palla", continuando con il design che ha contraddistinto gli ultimi Echo ed Echo Dot . Ancora di più questo Echo Spot ha la forma di una palla con una sezione tagliata, proprio come Echo Pop . E dopotutto questo potremmo proprio definirlo come un Echo Pop con un display.

Il display rimane sempre attivo a mostrare l'orario e a conti fatto è una soluzione decisamente più chiara e godibile di un Echo con Orologio. Potrete scegliere fra 6 quadranti. Lo schermo mostrerà alcune minime informazioni contestuali quando interrogato, per esempio una grafica per la musica o le informazioni del meteo, ma poco altro. È tecnicamente uno smart display, ma non lo è molto nella pratica. Non potrete usarlo per fare videochiamate (non ha una webcam e ce l'aveva il modello originale), così come non potrete vederci video o avviare altre applicazioni Alexa. C'è anche un risvolto positivo: niente pubblicità sul display, cosa invece costante sugli Echo Show.

C'è anche un sensore ultrasonico che permette di rilevare la presenza e che quindi può essere utilizzato anche per eventuali automazioni nell'ecosistema di Alexa . È ovviamente dotato di Bluetooth e anche qui non troviamo compromessi: questo può essere utilizzato sia per inviare audio da riprodurre su Echo Spot, oppure in uscita verso un impianto audio (dotato sempre di Bluetooth) di miglior qualità.

Questo smart speaker , che a conti fatti è anche uno smart display , è dotato di uno speaker da 44 mm e da tre microfoni che permettono, come da tradizione Echo, di riconoscere la vostra voce impartire comandi ad Alexa anche in ambienti non totalmente silenziosi o con la musica ad alto volume.

In termini di qualità audio questo dispositivo è leggermente migliore di un Echo Pop. Rimane sorprendentemente buono per uno speaker così piccolo, ma non aspettatevi altissimi volumi o alta fedeltà. Solo un compagno di ascolto in una stanza non troppo grande e affollata. Può essere accoppiato ad un altro dispositivo uguale per funzionare in stero e sulla parte superiore si può fare un tap con la mano per rimandare la sveglia. Sempre sulla parte superiore sono presenti tre tasti fisici: due per il volume e uno per disabilitare i microfoni.

Amazon Echo Spot è uno dei migliori dispositivo Echo / Alexa in circolazione. Non costa troppo, fa quello che deve fare, non ha troppe rinunce e anzi ha un piccolo schermo che mostra l'ora e qualche altra informazione. Può sempre tornare utile. Il prezzo di listino è di 94,99€. Troppo, ma è spesso scontato, come ora. Nel momento in cui scriviamo è disponibile infatti a 69€ su Amazon.