Ci si gioca ovunque: ovviamente sui dispositivi Amazon, ma anche in generale su Windows, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android e anche su qualche piattaforma per smart TV, come quella di Samsung. Del resto la forza del gioco in streaming è sempre stata la sua ubiquità, e Luna non fa eccezione. Ci sono però diversi aspetti da tenere in considerazione, sia legati alla qualità del servizio, che al prezzo che dovrete pagare per i vari titoli. Mettetevi comodi: la recensione di Amazon Luna non sarà un gioco (gioco di parole voluto).

Amazon Luna è il nome del servizio di cloud gaming del colosso dell'e-commerce, lanciato anche in Italia a novembre 2023. Dopo la chiusura di Stadia , Amazon si sta muovendo con molta cautela, tanto che il recente arrivo in Italia segna la prima e importante espansione internazionale del servizio, che ha un catalogo misto di titoli inclusi con Prime e non, e un controller ad-hoc del quale abbiamo già parlato .

I prezzi degli abbonamenti

Non è facile fare paragoni di prezzo con altri servizi però. GeForce Now costa 18€ al mese alla massima qualità, ma i giochi li dovrete acquistare (ci sono comunque i titoli free to play dei vari store). Stadia costava 9,99€, ovvero lo stesso prezzo di Luna+. Ubisoft+ è un po' una cosa a parte, e il prezzo non è dipendente da Luna . Diciamo però, che in quanto ultimo arrivato (e considerando anche il catalogo, che vedremo a breve), non è un prezzo concorrenziale .

Amazon Luna è un servizio in abbonamento, anzi in abbonamenti , al plurale, dato che ci sono varie formule al suo interno. Al momento in cui stiamo scrivendo questa recensione, cioè dicembre 2023, questo è lo stato attuale dei prezzi e degli abbonamenti disponibili all'interno del servizio.

I giochi di Amazon Luna: il catalogo in Italia

Come abbiamo già visto, Amazon Luna prevede varie forme di abbonamento / acquisto dei giochi. Vediamo quindi quali sono i giochi disponibili nel catalogo di Amazon Luna in Italia (a dicembre 2023), dividendoli appunto a seconda delle varie forme di sottoscrizione.

Prime Gaming

Gli abbonati ad Amazon Prime possono giocare con Luna a 7 titoli, senza spendere un centesimo (oltre il costo dell'abbonamento a Prime, ovviamente).

Questi giochi sono:

Encodya

Fortnite

Get Packed: couch chaos

Q.U.B.E.

Ride 4

Tiny Lands

Trackmania Starter Access

Se escludiamo Fortnite e Trackmania ci sono buone probabilità che non abbiate mai sentito nominare gli altri. E nessun giocatore "serio" di Fortnite probabilmente ci giocherebbe in streaming, ma questo è un altro discorso, fin troppo semplicistico in effetti.

Ovvio comunque che le aspettative sui giochi inclusi con Amazon Prime non fossero alte, del resto si tratta di un bonus a costo zero per i numerosi abbonati al servizio, che avranno quindi una ragione in più per rinnovarlo alla scadenza.

Luna+

Abbonandosi a Luna+ il catalogo di giochi a disposizione sale considerevolmente, ma non aspettatevi moderni titoli AAA o rimarrete delusi.

Amid Evil

Alien: isolation

Aragami: Shadow Edition

Arcade Paradise

Baseball Stars 2

Batman: Arkham Kinght

Batora: Lost Haven

Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition

Bee Simulator

Blazing Chrome

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Capcom Arcade Stadium

Castlevania Anniversary Collection

Citizen Sleeper

Close to the Sun

Contra Anniversary Collection

Control Ultimate Edition

Dusk

Death Squared

Devil May Cry 5

Earthworm Jim

Earthworm Jim 2

Endzone: A World Apart

Freshly Frosted

Garfield Kart - Furious Racing

Guacamelee! 2 Complete

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Hot Wheels Unleashed

Haven

Horizon Chase Turbo

I Puffi - Missione Vilfoglia

Infinite Minigolf

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

LEGO DC Super-Villains

Metal Slug

Metal Slug X

Mail Mole

Monster Harvest

Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition

Mortal Shell

Moving Out

Once Upon a Jester

Orbital Bullet

Overcooked

Overcooked! 2

Paper Beast

Q.U.B.E. 2 Ultimate Edition

Resident Evil 2

Retro Classix: Breakthru

Retro Classix: Express Raider

Retro Classix: Super Real Darwin

Retro Classix: Wizard Fire

Riptide GP: Renegade

River City Girls

Shock Troopers 2nd squad

Sail Forth

Shantae Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut

SkateBIRD

Sonic Colors: ultimate

Sonic Mania Plus

Spongebob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Star Wars Pinball

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

SteamWorld Quest: Hand of Gligamech

Steel Assault

Strange Horticulture

Super Galaxy Squadron EX Turbo

The King of Fighters '97 Global Match

The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Ed.

Team Sonic Racing

Tetris Effect: Connected

The Adventure Pals

The Forgotten City

The Last Hero of Nostalgia: Deluxe Edition

The Mummy Demastered

Time on Frog Island

Tormented Souls

Tracks - Toybox Edition

Ultrakill

Valfaris

Vengeful Guardian: Moonrider

WRC Generation Fully Loaded Edition

Windjammers 2

Wobbledogs

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Worms Crazy Golf

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Young Souls

Youtubers Life OMG Edition

Ovviamente con Luna+ la scelta è molto più ampia, ma a fianco dei nomi famosi, da Batman a Sonic, passando per Devil May Cry e Metal Slug, ci sono tanti giochi minori, che magari vi strapperanno anche un sorriso e vi intratterranno per un po', ma che difficilmente fanno parte di un bagaglio irrinunciabile.

E anche i titoli più prestigiosi sono comunque di anni fa.

Diciamo che "il videogiocatore medio" avrà probabilmente già giocato ai titoli di maggior successo inclusi in questo elenco, che appare quindi più indirizzato verso chi non sia stato finora molto appassionato di videogiochi.

Ubisoft+

Il catalogo Ubisoft+ alza decisamente il tiro in quanto a popolarità di certi suoi contenuti, il che è sia un bene che un male. Ma vediamo subito di quali giochi stiamo parlando, prima di trarre le conclusioni.

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed Liberation

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Mirage

Beyond Good & Evil

Child of Light

Discovery Tour Viking Age

Far Cry 2

Far Cry 3 Blood Dragon

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Far Cry 6

From Dust

Immortals Fenix Rising

Monopoly Plus

Monopoly Madness

OldBarrels

Rabbids: Party of Legends

Rainbow Six Siege

Riders Republic

Scott Pilgrim Vs. The World

Starlink: Battle for Atlas

Steep

The Crew Motorfest

The Crew

The Settlers: New Allies

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy's The Division

Tom Clancy's The Division 2

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Trials Fusion

Trials Rising

Uno

Watch Dogs 2

Watch Dogs Legion

Watch_Dogs - Complete Edition

Di titoli famosi in questa raccolta ce ne sono eccome, il problema semmai è se non foste affezionati a un certo franchise.

Di fatto possiamo riassumere il tutto con pochi nomi: Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, Tom Clancy's e poco altro, e pagare 18 euro al mese per intere saghe delle quali non vi importa nulla non è il massimo. C'è da dire comunque che, come già accennato, potete acquistare i singoli titoli del catalogo Ubisoft+ (al contrario di quelli presenti in Luna+ che non sono disponibili singolarmente), in modo da scegliere voi solo quelli che vi piacciono davvero: con 18 euro al mese di abbonamento si fa abbastanza presto a fare pari!

Jackbox Games

Il catalogo Jackbox è composto da party game, giochi di gruppo nel senso di quiz, prove di intelligenza / abilità di vario tipo e altro. 10 di questi fanno parte della collezione The Jackbox Party Pack (numerata da 1 a 10); in più abbiamo The Jackbox Party Starter e Drawful 2.

Al contrario del catalogo Ubisoft+, i giochi Jackbox Games sono disponibili solo in abbonamento, ovvero non li potete acquistare singolarmente.

Luna Couch

Alcuni dei titoli che abbiamo visto finora sono disponibili per Luna Couch, un servizio che permette di giocare in co-op locale con altri amici, anche se non abbonati a Luna, condividendo semplicemente un codice con loro. I giochi compatibili con questa modalità sono:

Tetris Effect: Connected

Sonic Mania Plus

Star Wars Pinball

Guacamelee! 2 Complete

Trials Rising

Yakuza Kiwami 2

La serie "The Jackbox Party Pack"

Overcooked

Overcooked! 2

Young Souls

River City Girls

Death Squared

Yakuza Kiwami

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Trials Fusion

Blazing Chrome

Moving Out

Windjammers 2

Hot Wheels Unleashed

The Adventure Pals

Starlink: Battle for Atlas

Infinite Minigolf

WRC Generations Fully Loaded Edition

Child of Light

Horizon Chase Turbo

LEGO DC Super-Villains

Scott Pilgrim Vs. The World

Trackmania Starter Access

Contra Anniversary Collection

Haven

Arcade Paradise

Team Sonic Racing

Bee Simulator

Yakuza 3 Remastered

Drawful 2

Retro Classix: Express Raider

Retro Classix: Wizard Fire

Capcom Arcade Stadium

Get Packed: Couch Chaos

I Puffi - Missione Vilfoglia

Yakuza 4 Remastered

The King of Fighters '97 Global Match

Shock Troopers 2nd squad

Garfield Kart - Furious Racing

Monopoly Madness

OddBallers

Sonic Colors: Ultimate

Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition

Riptide GP: Renegade

Metal Slug

Baseball Stars 2

Metal Slug

Metal Slug X

The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Ed.

Rabbids: Party of Legends

, è incluso in Luna, ma titoli elencati qui sopra sono disponibili solo se ci potete giocare anche al di fuori di Luna Couch.