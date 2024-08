Torniamo a parlare di CPU di fascia alta con la recensione di AMD Ryzen 7 9700X, nuovo chip serie Granite Ridge che vuole essere il più versatile della famiglia. Ha un equilibrio molto interessante tra potenza, efficienza energetica e costo, dunque non bisogna sottovalutarlo. In questa recensione trovate tutte le informazioni su caratteristiche tecniche e prestazioni, con tanti benchmark per capire come se la cava con i software per la produttività e con i giochi. Vi ricordiamo che potete leggere anche la recensione completa di AMD Ryzen 5 9600X, il modello più economico che ha tante cose in comune con il 9700X. PRO Nuova architettura Zen 5

Caratteristiche Tecniche

Architettura : Zen 5

: Zen 5 Socket : AM5 (LGA 1718)

: AM5 (LGA 1718) Processo produttivo CPU : TSMC 4 nm FinFET

: TSMC 4 nm FinFET Processo produttivo I/O Die : TSMC 6 nm FinFET

: TSMC 6 nm FinFET Struttura : 8 core / 16 thread

: 8 core / 16 thread Frequenze Base : 3,8 GHz

: 3,8 GHz Frequenze Turbo : fino a 5,5 GHz

: fino a 5,5 GHz Cache L1 : 640 KB

: 640 KB Cache L2 : 8 MB

: 8 MB Cache L3 : 32 MB

: 32 MB TDP Base : 65 W

: 65 W Default Socket Power : 88 W

: 88 W Max Socket Power : 230 W

: 230 W Memorie supportate : DDR5-5600

: DDR5-5600 Memoria massima : 192 GB

: 192 GB Grafica integrata : AMD Radeon Graphics RDNA 2

: AMD Radeon Graphics RDNA 2 Linee PCIe : 28 totali / 24 usabili

: 28 totali / 24 usabili Supporto overclock: attivo

AMD Ryzen 7 9700X conserva molte delle specifiche del precedente Ryzen 7 7700X, in particolare per la struttura interna: ha lo stesso numero di core (8) e thread (16), tutti messi su un unico CCD; ha lo stesso design esterno, dunque supporta il socket AM5; ha anche la stessa grafica integrata AMD Radeon Graphics con architettura RDNA 2, con due core a 2.200 MHz. Cambia totalmente la natura di questi core, che sul 9700X sono basati su architettura Zen 5. Ciò significa processo produttivo TSMC 4 nm FinFET, più potenza per singolo core, più efficienza energetica, miglior supporto alle istruzioni AVX-512 e molto altro. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Zen 5.

Da segnalare il miglioramento delle frequenze dei core, con un clock base a 3,8 GHz e un clock turbo fino a 5,5 GHz. Anche la cache L1 interna è più ampia (640 KB), mentre rimangono le stesse le cache L2 e L3. Il supporto nativo per le memorie RAM DDR5 parte da 5.600 MT/s e arriva fino a 8.000 MT/s. La capacità totale di RAM arriva ora a ben 192 GB. Ovviamente viene mantenuto il supporto per la tecnologia AMD EXPO. Molto importante notare il TDP, che è di soli 65 W. Il PPT in realtà arriva a ben oltre 180 W, ma l'efficienza energetica è stata molto migliorata. Lo vedremo nel capitolo dedicato più in basso.

Confronto AMD Ryzen 9000

Nella tabella in basso trovate tutte le specifiche a confronto per la gamma AMD Ryzen 9000. Molte sono in comune, ma attenti alle differenze relative al numero di core e thread, alle frequenze, alla cache e al TDP. AMD Ryzen 7 9700X fa un salto non troppo distante rispetto al Ryzen 5 9600X, con due core in più e frequenze simili, ma tanto basta per renderlo più prestante (lo vedremo tra poco) e anche più versatile sotto tutti gli aspetti.

Ryzen 5 9600X Ryzen 7 9700X Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9950X Codename

Granite Ridge Architettura Zen 5 Processo produttivo CPU Core TSMC 4nm FinFET Processo produttivo I/O Die TSMC 6nm FinFET Socket

LGA 1718 Chipset

AM5 Core 6 8 12 16 Thread 12 16 24 32 Base Clock 3,9 GHz 3,8 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz Boost Clock 5,4 GHz 5,5 GHz 5,6 GHz 5,7 GHz Cache L2

6 x 1 MB 8 x 1 MB 12 x 1 MB 16 x 1 MB Cache L3

32 MB 32 MB 64 MB 64 MB Default TDP

65 W 65 W 120 W 170 W Default Socket Power

88 W 88 W 162 W 200 W Max Socket Power 230 W Tjmax

95°C Grafica integrata

RDNA 2 (2200 MHz) Supporto RAM

DDR5-5600 (2x16 GB) Massima capacità RAM

192 GB Supporto ECC

Abilitato sul processore, dipende dalla scheda madre Linee PCIe

28 totali / 24 usabili Moltiplicatore Sbloccato Lancio

Q3 2024 Prezzo

312,90€ 401,90€ / /

Piattaforma di test

Tutti i test su AMD Ryzen 7 9700X sono stati effettuati su una build molto potente, la stessa che abbiamo usato anche per la prova di Ryzen 5 9600X, in modo da rendere perfettamente confrontabili i risultati dei test. In particolare, come scheda madre abbiamo usato la ASUS PRIME X670E-PRO WIFI (BIOS 3014), mentre per la GPU abbiamo optato per una potentissima NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition. Come impostazioni abbiamo utilizzato memorie RAM con profilo AMD EXPO I (frequenze a 6.000 MHz) e attivato la modalità Precision Boost Overdrive di AMD. I test sono stati condotti con driver in versione 6.06.28.910 per il chipset AMD e in versione 24.10.24 per la GPU AMD integrata. Segnaliamo che questi driver non sono in versione definitiva e che anche il BIOS della scheda madre non è ancora ottimizzato per i nuovi Ryzen, dunque i risultati dei test devono tenere conto di tale situazione.

Case NZXT H710 Scheda Madre ASUS PRIME X670E-PRO WIFI Processore AMD Ryzen 5 9600X GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER FE RAM G.Skill Trident Z5 Neo (32 GB, 6.000 MHz, CL30) SSD Corsair MP700 (2 TB) Raffreddamento NZXT Kraken X72 Alimentatore Corsair RM1000x (1000W, 80+ Gold)

Benchmark produttività

AMD Ryzen 7 9700X è un ottimo chip per la produttività e lo ha ben dimostrato durante i nostri test. Abbiamo eseguito diversi benchmark per mettere alla prova le sue capacità: mediamente, ha prestazioni migliori di oltre il 20% rispetto al Ryzen 5 9600X e in alcuni casi se la gioca alla pari con il Ryzen 9 7900X, che è di fascia superiore. I punteggi ottenuti su Cinebench, sia versione R23 che 2024, sono molto alti e ci fanno capire bene quanto siano importanti quei due core in più rispetto al 9600X. Nei testi multi-core il Ryzen 7 ha risultati migliori del 37% in media, mentre in single-core i due modelli sono molto vicini. Stesso discorso anche su Geekbench 6, dove la variazione è del +8% in single-core e sale al +20% in multi-core, sempre in confronto al 9600X. Meno ampia la distanza su PCMark 10 (+8%) e su 3DMark (+9%), larghissima la vittoria su Blender 4.2 (+40%). Come detto, anche rispetto al 7900X ci sono dati interessanti: ad esempio, i risultati in single-core sono molto buoni su Cinebench R23, che vedono vincitore il 9700X con prestazioni migliori del 4% circa, ma anche su PCMark 10 (+9%) e 3DMark (sostanziale pareggio). Cosa ci dicono tutti questi numeri? Che il 9700X sa il fatto suo quando si tratta di applicazioni lavorative e carichi pesanti. Fa molto meglio del 9600X (e non era scontato), vince quasi in tutti i confronti rispetto al concorrente Intel Core 14700K e addirittura insidia modelli di fascia più alta come il 7900X, seppure solo in contesti specifici.

Benchmark gaming

AMD Ryzen 7 9700X se la cava bene anche nel gaming, sebbene il divario rispetto agli avversari diretti sia più limitato di quanto visto con i benchmark per la produttività. Da notare che questo modello non ha il supporto alla tecnologia 3D V-Cache, ma le prestazioni gaming sono più alte di quelle del Ryzen 7 5800X3D, con consumi e temperature nettamente migliori. Certo, non si arriva alla gamma Ryzen 7000X3D, che ha tuttora numeri molto più alti, però è un dato molto rilevante, soprattutto in termini di efficienza energetica. Nei nostri test abbiamo registrato fps medi molto elevati su tutti i giochi provati, con risultati migliori tra il 3% e il 15% rispetto al 9600X. Unica eccezione è Returnal, dove vince il Ryzen 5. Anche rispetto al 7900X siamo su valori simili, se non migliori per il 9700X.

Temperature e Consumi

La soglia massima di temperatura per AMD Ryzen 7 9700X è la solita di tutta la famiglia Ryzen 9000, la stessa vista anche sulla gamma Ryzen 7000: 95°C circa, tetto massimo che questo chip sfiora solo sotto carico elevato a lunga durata. Il design termico è comunque molto efficace, anche meglio rispetto al 9600X. Durante i benchmark eseguiti abbiamo registrato picchi ben al di sotto dei 95°, con temperature medie tra 70° e 80°. Nello stress test di 10 minuti su Prime95, per la prima metà si sta sempre sotto gli 85° e solo dopo si arriva alla temperatura di soglia. Stesso discorso anche per i consumi energetici, che hanno un picco massimo di 180 W, ma durante la prima metà del test su Prime95 stanno ben al di sotto dei 140 W. Il 9700X riesce a lavorare bene anche a bassi regimi di potenza, e non a caso il TDP di base (65 W) è più basso rispetto al 7700X (105 W). La grande efficienza energetica è il vero marchio di fabbrica di questo chip e lo mette in risalto soprattutto rispetto alla concorrenza. Gli Intel Core serie 14000K faticano tantissimo sotto questo punto di vista, il 14700K in particolare consuma molto di più (oltre 200 W) e non arriva agli stessi risultati.

Overclock e Undervolt

AMD Ryzen 7 9700X supporta tutte le tecnologie più recenti per l'ottimizzazione automatica delle prestazioni: Precision Boost Overdrive 2 per le frequenze, Curve Optimizer per il voltaggio e AMD EXPO per le RAM. Con questi strumenti, facilissimi da usare, potete spremere quasi tutte le prestazioni senza dover toccare alcun parametro manuale. In ogni caso, il moltiplicatore è sbloccato e potete usare i parametri del BIOS o il software AMD Ryzen Master per modificare manualmente qualsiasi cosa. Ne vale la pena? Probabilmente no, perché col PBO si arriva facilmente al limite, andare oltre non produce aumenti di prestazione sensibili. Per tutto questo, come detto anche nel caso del 9600X, l'overclock manuale su questo modello è sconsigliato. Potete farlo per divertimento, ma non aspettatevi risultati evidenti.

Prezzo e Uscita

AMD Ryzen 7 9700X è acquistabile dal 8 agosto 2024, con un prezzo di listino pari a 401,90€ per il mercato europeo. Facendo qualche confronto veloce, siamo su circa 90€ in più rispetto al 9600X, mentre il prezzo attuale del 7900X è quasi sullo stesso livello. Costa invece molto di più il concorrente Intel Core 14700K, ben oltre i 430€. La situazione del mercato è dunque molto interessante e permette al 9700X d'inserirsi in una lotta serrata. Questo chip però riesce a trovare il suo spazio: può essere una soluzione ideale per chi fa utilizzo ibrido del proprio PC, con tanta produttività e un po' di gaming. Se si lavora con software che fanno intenso uso del multithreding, CPU con più core come il 7900X sono preferibili, ma per altre applicazioni il Ryzen 7 è molto competitivo.

Il sample per questa recensione è stato fornito da AMD, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9700X è un processore di tutto rispetto, in grado di accontentare chi ha bisogno di quel pizzico di prestazioni in più rispetto ai chip di fascia media, senza però alzare troppo il costo. I due core in più rispetto al 9600X fanno la differenza, soprattutto per i carichi di lavoro esigenti col multi-threading. In gaming, invece, i benefici sono più ridotti. Il TDP base a 65 W è sicuramente la carta più convincente di questo modello, ben assistito anche dalle tecnologie di ottimizzazione automatica di AMD. Nella fascia dei 400€ al momento è una buona scelta, riesce ad insidiare anche modelli di fascia più alta. Voto finale AMD Ryzen 7 9700X

