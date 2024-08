Se avete già letto le recensioni degli altri chip AMD più recenti, saprete che l'overclock e l'undervolt sono quasi superflui su modelli come questi. AMD Ryzen 9 9950X supporta nativamente tutte le tecnologie per l'ottimizzazione automatica delle prestazioni: Precision Boost Overdrive 2 per le frequenze, Curve Optimizer per il voltaggio e AMD EXPO per le RAM.

Usando tali strumenti, è possibile spremere fino in fondo le prestazioni, ottenendo tutto il possibile dal 9950X. Difficile ricavare anche solo un briciolo di potenza in più, andando a modificare voltaggi e frequenze in modo manuale.

Anche perché, come dimostrano i grafici nella galleria in basso, con il PBO attivo i core raggiungono già frequenze sopra i 5.7000 MHz e riescono a lavorare a lungo sopra i 5.000 MHz. A meno di esperimenti per scopo di divertimento, l'overclock manuale è dunque sconsigliato.