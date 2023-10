Recensione iPhone 15: gli altri sembreranno vecchi (perché sceglierlo e perché no)

Confezione

All'interno della confezione di questo iPhone 15 troviamo il nuovo cavo in corda USB-C/USB-C e la manualistica. Per fugare ogni dubbio: ovviamente il caricabatteria non è incluso in confezione.

Costruzione ed Ergonomia

Lo smartphone pesa solo 171 grammi e ha ancora una volta la certificazione contro acqua e polvere con standard IP68. Rimane al suo posto anche l'interruttore per la suoneria, che a nostro parere rimane più utile rispetto all'action button di iPhone 15 Pro, almeno per una buona fetta di pubblico (ma ne riparleremo nella recensione di iPhone 15 Pro).

iPhone 15 è molto simile al suo predecessore. Ad un occhio poco attento l'unica differenza davvero percettibile sarebbe la scelta dei nuovi colori, tutti estremamente tenui. Noi preferivamo le soluzioni più accese del passato, ma è chiaro come ad Apple serva una scelta differenziante ad ogni generazione. Poco male, se anche voi non apprezzate i colori sbiaditi potete optare per una delle tantissime cover a disposizione. Lo smartphone in mano si tiene molto bene il bordo che unisce il frame in alluminio con i due vetri Ceramic Shield è poi leggermente più smussato, per una presa ancora migliore. Rispetto a tanti concorrenti lo smartphone si può definire anche compatto. Non è un caso se esiste una versione Plus più grande .

Hardware

Se da un lato possiamo finalmente dire... "finalmente!" dall'altro va anche considerato che tanti utenti si sono riempiti le case, le auto e gli uffici di cavi lightning che diventeranno così desueti. Poco male, la tecnologia avanza. Rimproveriamo solo a Apple di non averlo fatto prima e di aver aspettato che l'Europa la mettesse spalle al muro. Chiusa questa parentesi sembra quasi un sogno di avere una porta USB-C su un iPhone. In questo modo potrete usare lo stesso cavo per tutti, ricarica, ricarica di altri smartphone usando il vostro iPhone, scambio dati e collegamento ad altri accessori, tutti con lo stesso standard. La velocità è inferiore ai 500 Mbps, ed è un peccato, ma molti non noterebbero la differenza, considerando che è la stessa velocità della vecchia porta e che supporta comunque l'uscita video (cosa che molti smartphone Android non fanno invece). Molto buono l'audio stereo di questo smartphone.

Dopo un anno di pausa, che ha permesso ad Apple di differenziare la serie base da quella Pro, iPhone 15 torna ad aggiornare il suo processore e lo fa con l'Apple A16 che trovavamo lo scorso anno su iPhone 14 Pro. Si tratta di un rodatissimo e apprezzatissimo processore a 4 nanometri con frequenza massima di 3,46 GHz e processore grafico a 5 core. Abbiamo poi 6 GB di RAM e tagli di memoria da 128, 256 o 512 GB, tutti come sempre non espandibili.

Fotocamera

Ottima la parte video, da tutti i sensori, fino al 4K a 60fps. Eccezionale, almeno confrontandolo con la concorrenza nel passare da una fotocamera all'altra durante la registrazione video. Le immagini sono stabili, estremamente luminose anche grazie alla registrazione in HDR in automatico, cosa che i concorrenti fanno solo se selezionata (e perdendo sempre un po di stabilità o fluidità).

Le foto sono nitide, luminose, con colori naturali e gradevoli e di notte le immagini sono ancora molto buone. Solo in rari casi forse avremmo preferito le immagini un po' più luminose, ma niente che non si possa aggiustare dalla galleria. Buoni anche i selfie e discrete le foto dalla grandangolare, che fra tutte è forse la fotocamera meno incisiva.

Le modalità di scatto rimangono a grandi linee gli stessi del passato, ma troviamo comunque una bella novità. È possibile infatti scattare in modalità automatica e poi attivare la modalità ritratto se la foto ritraeva una persona o un animale. Comodissimo, considerando che spesso dopo aver scattato una foto al volo ci si rende conto che in modalità ritratto sarebbe probabilmente venuta meglio, ma ormai il momento è passato.

iPhone 15 riceve un aggiornamento della sua fotocamera principale che passa a 48 megapixel , sempre stabilizzata otticamente e con apertura ƒ/1.6. Scatta a 24 megapixel (più del passato), oppure a 48 megapixel con l'apposita opzione. Nell'app di scatto abbiamo anche un tasto per lo zoom 2x, che in realtà non fa altro che creare un ritaglio del sensore principale. Non manca poi la grandangolare da 12 megapixel ƒ/2.4. Frontalmente il sensore rimane da 12 megapixel ƒ/1.9 , sempre accompagnato dai sensori Lidar, che permettono quindi di migliorare l'effetto ritratto anche in modalità selfie.

Display

La risoluzione è superiore al FullHD+ ed è ancora una volta di 1179 x 2556 pixel e purtroppo non troviamo il supporto all'always on display, che sappiamo però tecnicamente essere possibile (su iPhone 14 Pro). Quello è anacronistico, perché iniziava ad esserlo già lo scorso anno, è il refresh rate a 60 Hz. Se è vero che su Android questa differenza si vedrebbe maggiormente vista l'eccellente fluidità "nativa" di iOS, ma è comunque qualcosa che nel 2023 avremmo voluto vedere. A prescindere.

Software

iPhone 15 arriva sul mercato con iOS 17 (qui la recensione con tutte le novità ). Le novità non sono poche, anche se, come succede da molti anni, nessuna di queste potrebbe essere definita davvero game changer.

Autonomia

Si tratta di un valore nella media di tutti i vari iPhone, anche se potrebbero sembrare pochi ad un utente Android. La verità è che l'ottimizzazione e i consumi energetici viaggiano su binari completamente diversi. Qui arrivare a fine giornata con una singola carica è la norma. Con un utilizzo blando potrete superare anche i due giorni con una singola carica. Qualcosa che di sicuro non potreste dire dei concorrenti. È vero quindi che la ricarica è ancora "lenta" a 20W, ma non la consideriamo una mancanza grave su un dispositivo con un'autonomia simile. Bene per la presenza della ricarica wireless a 15W .

Prezzo

iPhone 15 costa 50€ in meno di iPhone 14 al lancio. Parliamo di 979€, ovvero una cifra non per tutti, ma considerando che negli ultimi mesi abbiamo elogiato le aziende che non hanno aumentato i loro prezzi, poche sul totale, non possiamo che fare lo stesso per Apple che li ha addirittura abbassati.

È vero che la causa principale di questo abbassamento potrebbe essere stato il nuovo bilanciamento del cambio euro-dollaro, ma poteva comunque essere un pretesto per Apple per lasciare i prezzi uguali e nessuno si sarebbe attaccato alla questione del cambio. Ci vogliono 1.109€ per la variante da 256 GB e 1.359€ per quella da 512 GB.