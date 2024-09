Recensione Astro Bot: PlayStation batte Nintendo

Non riesco davvero a capire come un team incredibilmente talentuoso come Team Asobi abbia dovuto aspettare così tanto per poter realizzare un gioco completo di Astro Bot. Non che il capitolo VR, Rescue Mission, non sia stato un capolavoro - anzi, è una delle esperienze più straordinarie che si possano vivere al di fuori e dentro la realtà virtuale (e questa frase non rende l'idea di quanto fantastico sia quel titolo) - ma diciamocelo, quanti tra di voi hanno avuto la fortuna di metterci le mani? Molti meno di quelli che meriterebbe, purtroppo. E non è giusto, perché un talento come quello di Team Asobi merita di essere scoperto e apprezzato da un pubblico più ampio.

Per troppo tempo, questo gruppo di sviluppatori eccezionali è rimasto nell'ombra, lavorando su progetti pre-installati sulle console Sony, costruiti in modo, come dire, "pubblicitario", appunto per esaltarne alcune caratteristiche, senza mai poter esprimere al massimo il potenziale creativo. Finalmente, con il nuovo Astro Bot in esclusiva per PlayStation 5, possiamo assistere alla loro vera e propria consacrazione: un'opera che trasuda passione, cura, contenuti e attenzione in ogni singolo pixel, e che ha il coraggio di alzare la testa e urlare al mondo cosa vuol dire essere un platform ai giorni nostri. Superando pure Nintendo, per certi versi.