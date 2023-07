ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8GB si comporta abbastanza bene per quanto riguarda le prestazioni raster in gaming. I risultati ottenuti sono ancora una volta vicinissimi al modello MSI, con un piccolo vantaggio prestazionale (dovuto alla modalità OC) solo in alcune situazioni. Parliamo di un aumento di fps medi compreso tra 1% e 2%, che solo in giochi specifici supera questi valori.

Questa GPU è fatta per giocare ad altissime prestazioni in Full HD (1080p). Con la RTX 4060 Ti è possibile superare i 60 fps medi su tutti i giochi che abbiamo provato, con impostazioni al massimo del dettaglio, andando ben oltre i 200 fps su F1 22 e Overwatch 2, e oltre i 100 fps su Forza Horizon 5.

Anche in QHD (1440p) si riesce a giocare bene sui titoli appena citati, mentre si fa più fatica su Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem e Metro Exodus Enhanced Edition, dove gli fps medi ballano tra 38 e 53. Possiamo dire che sono comunque titoli giocabili, ma l'esperienza non è delle migliori.

In 4K (2160p) invece si ottengono prestazioni soddisfacenti (più di 60 fps) solo su Forza Horizon 5 e Overwatch 2, mentre su tutti gli altri giochi siamo al limite delle prestazioni. Titoli pesanti come Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem e Metro Exodus Enhanced Edition stanno ben al di sotto dei 30 fps medi, dunque è assolutamente sconsigliato giocarli in questo modo.

Tirando le somme, la RTX 4060 Ti in versione ASUS Dual non brilla per le prestazioni raster. Il piccolo incremento di frequenze rispetto al modello reference di NVIDIA permette di arriva a picchi di oltre 2.700 MHz in alcuni istanti, ma la scheda lavora mediamente a 2.400 MHz in gaming.

La differenza tra modello reference e modello OC è davvero piccola.

Come già detto nella recensione della MSI RTX 4060 Ti, ci si aspettava di più da questa GPU NVIDIA. La società americana ha deciso di "sacrificare" le prestazioni raster per affidarsi quasi totalmente al DLSS 3, ma questo ha prodotto una situazione abbastanza particolare: la 4060 Ti in raster ha prestazioni simili a una NVIDIA RTX 3070 o una AMD RX 6750 XT, mentre è più performante "solo" del 15% rispetto alla RTX 3060 Ti.

Si poteva fare di più? Probabilmente sì, soprattutto guardando al fattore longevità di questa GPU, che con queste prestazioni raster non soddisfacenti, unite a pochi core e poca memoria video, rischia di avere una vita più breve di quanto dovrebbe.