Se vi piacciono i mini PC , state molto attenti al nuovo ASUS NUC 14 Pro+ , che abbiamo provato in anteprima nelle ultime settimane. La formula magica per la realizzazione di questo compattissimo computer da scrivania è molto semplice: mettere tutta la potenza possibile nello spazio più stretto possibile. Tutto questo lo rende un candidato naturale per la nostra classifica dei migliori mini PC sul mercato, senza dubbio. Attenzione, però, perché ci sono anche diversi aspetti critici di cui dobbiamo parlare.

Unboxing

Purtroppo la dotazione non è eccezionale. Nella scatola trovate il massiccio alimentatore , il cavo con la presa da muro, una placca e le viti per il supporto VESA , vari manuali per istruzioni e garanzia.

Caratteristiche Tecniche

è disponibile in diverse SKU. Quella che abbiamo utilizzato per la nostra prova è ha codice. Per la precisione, monta un processore, due moduli RAM DDR5 Samsung M425R2GA3PB0-CWM0M per 16 GB totali, un SSD Samsung PM9A1 MZVL21T0HDLU-00B07 da 1 TB.

Come s'intuisce da questi dati e dalle specifiche complete che potete leggere in alto, parliamo di una macchina super potente. Il processore è tra i più potenti in assoluto nella gamma Intel per mobile: fa parte della famiglia Meteor Lake, è realizzato con processo produttivo Intel 4, ha 16 core (6 P-core, 8 E-core, 2 LPE-core) e 22 thread totali. Grande novità la presenza di una NPU Intel AI Boost, che si occupa dei carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale.

Non c'è una scheda grafica dedicata, ma una GPU integrata di serie Intel Arc. Per questo il consumo energetico massimo non è eccessivo, anche se comunque abbastanza alto, oltre i 130W.

Per fortuna l'alimentatore da 150W riesce a gestire bene anche i picchi più elevati.

L'aspetto che più colpisce è quello dimensionale: il NUC 14 Pro+ è super compatto e pesa solo 800 grammi. Un piccolo record per una macchina così potente. Pensate che è più piccolo del Mac mini M2 e dei mini PC di AYANEO, sia AM01 che AM02.

Il reparto connettività è forse l'unico ambito in cui non brilla molto, visto che tra fronte e retro si contano 3 USB-C, 4 USB-A, 2 HDMI, una Ethernet a 2.5G ma mancano una DisplayPort e uno slot per schede SD, che avrebbero fatto comodo su una macchina per la produttività così avanzata.

In ogni caso, sfruttando le due porte HDMI e due USB-C con tecnologia Thunderbolt 4 si possono collegare fino a 4 monitor a risoluzione 4K.

Il design è sicuramente molto piacevole, forse ispirato proprio al già citato Mac mini.

Le linee del corpo in alluminio sono stondate, la colorazione argento si armonizza bene con il fondo bianco, c'è un bel senso di pulizia e minimalismo, nonostante qualche logo di troppo.

Per aprire la scocca non servono attrezzi, ma basta aprire le levette sul fondo: togliendo il coperchio avrete facile accesso alla scheda madre e potrete aggiornare gli elementi installati, ad esempio aggiungendo SSD o moduli RAM. Parleremo nel capitolo dedicato alla temperatura del sistema di raffreddamento e delle griglie.