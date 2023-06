ASUS Prime AP201 recensione: un case Small Tower adorabile e spazioso

Il piccolo ASUS Prime AP201 è un case per PC desktop sorprendente. Anche se le dimensioni sono ridotte, all'interno c'è spazio per tanto hardware, senza però rinunciare all'eleganza. Ed è proprio questo sottile equilibrio tra funzionalità e stile che lo rende un prodotto molto convincente, come vi racconteremo in dettaglio in questa recensione completa. E state attenti al prezzo , perché anche quello potrebbe sorprendervi!

Confezione

All'interno della confezione di ASUS Prime AP201 trovate il case protetto da un generoso strato di materiale gommato. Non è presente una scatolina di cartone con viti o altri accessori, ma solo la manualistica di base, con istruzioni complete per il montaggio.

Caratteristiche Tecniche

La qualità fondamentale di questo case è che all'interno c'è davvero tanto spazio, nonostante le dimensioni. Potete installare addirittura un radiatore da 360 mm sulla parte superiore, un alimentatore in formato ATX standard e una scheda video di grandi dimensioni (fino a 338 mm di lunghezza), dunque anche bestioni come una ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition .

Il design è molto lineare e pulito. La versione che abbiamo provato per questa recensione è quella con pannello laterale in vetro temperato , ma esiste anche una variante con tutti i pannelli in metallo traforato. L'unico vero filtro anti-polvere è quello sulla parte inferiore, mentre tutto il resto del case ha griglie forate per far passare l'aria.

è un case con capacità di, con supporto non solo per schede madrima anche per il formato. Questo vi fa capire subito come non si tratti di un case con dimensioni estreme, ma di un ottimo Small Tower compatto.

Funzionalità

Da notare che c'è posto anche per 4 slot di espansione PCIe (tutti orizzontali), ma non è però possibile montare la GPU in verticale. Inoltre, potete montare fino a 4 SSD da 2,5" sfruttando le griglie sul fondo e sulla parte anteriore.

Non ci sono grandi funzionalità particolari all'interno del case ASUS Prime AP201 , se non per quanto riguarda la connettività. Sul pannello frontale trovate, infatti, tutte le porte e i connettori principali: due USB-A , una USB-C , due jack audio per cuffie e microfono, più il tasto di accensione.

Montaggio

Il montaggio di ASUS Prime AP201 è relativamente semplice, anche se meno intuitivo rispetto a un classico case in formato ATX. Per prima cosa, bisogna smontare tutti i pannelli su fronte, retro e lati. Non è necessario usare un cacciavite, visto che tutte le griglie si rimuovono senza viti, basta un po' di pressione.

La cosa a cui dovete fare attenzione è il montaggio dell'alimentatore, che va posizionato in un'apposita gabbia sulla parte anteriore. Va fatto necessariamente prima del montaggio della GPU, perché altrimenti non avete abbastanza spazio per inserirlo sulla parte frontale.

Inoltre, se volete montare un radiatore di grandi dimensioni (fino a 360 mm) sulla parte alta, vi consigliamo di farlo prima del montaggio della scheda madre. Per quest'ultima, invece, non ci sono particolari precauzioni, perché va posizionata in modo normale. Per intendersi, non ci sono strani posizionamenti come sul più piccolo NZXT H1 V2.

Sul retro lo spazio per il cable management è ovviamente molto limitato, ma c'è. Nella parte centrale è presente uno spazio spesso 32 mm perfetto per nascondere i cavi più grossi. A conti fatti, è possibile fare un buon cable management nel Prime AP201, anche meglio delle aspettative per un case Small Tower.