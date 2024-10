ASUS ProArt Display PA278CFRV recensione: qualità professionale senza spendere troppo

ASUS ProArt Display PA278CFRV è un monitor professionale pensato per chi vuole una qualità d'immagine molto alta, senza spendere troppo. Questo modello infatti non è un top gamma, ma si pone in una fascia di prezzo molto combattuta. Per questo, è molto interessante andare a vedere quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, cosa si ottiene e cosa si sacrifica in termini di prestazioni. Lo abbiamo provato per voi e siamo pronti a dirvi tutto, a cominciare dalle caratteristiche tecniche e finendo col prezzo. PRO Fedeltà cromatica buona

Fedeltà cromatica buona Supporto HDR 400

Supporto HDR 400 Refresh a 100 Hz

Refresh a 100 Hz Tanti profili colore integrati

Tanti profili colore integrati USB-C a 96W per la ricarica CONTRO Non è per il gaming

Non è per il gaming Tempo di risposta alto (5 ms)

Tempo di risposta alto (5 ms) Risoluzione non altissima

Risoluzione non altissima Calibrazione DCI-P3 non perfetta

Unboxing

L'esperienza di unboxing di ASUS ProArt Display PA278CFRV è abbastanza soddisfacente. La confezione non propone gli effetti speciali tipici dei modelli ROG, ma è ricca di accessori utili, elencati a seguire. Cavo DisplayPort

Cavo HDMI

Cavo USB-C

Cavo di alimentazione

Report pre-calibratura colore

Quick start guide

Warranty Card

Welcome Card

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni pannello : 27"

: 27" Formato : 16:9

: 16:9 Tecnologia pannello : IPS

: IPS Retroilluminazione : LED

: LED Superficie : LuxPixel AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection)

: LuxPixel AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) Risoluzione massima : 2.560 x 1.440 pixel

: 2.560 x 1.440 pixel Tempo di risposta : 5 ms (GTG)

: 5 ms (GTG) Refresh rate : 100 Hz

: 100 Hz Certificazioni : Flicker-free

: Flicker-free Luminosità :

tipica: 350 cd/㎡ picco: 400 cd/㎡

: Contrasto : tipico: 1.000:1 picco: 3.000:1

: Angolo di visualizzazione : 178° / 178°

: 178° / 178° Colori : 16,7 milioni

: 16,7 milioni Copertura colore : sRGB: 100% DCI-P3: 95%

: HDR : VESA Display HDR400

: VESA Display HDR400 Calibrazione colore : Delta E < 2

: Delta E < 2 Connettività : 1 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x USB-C (DP Alt Mode) 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (PD 96W) 1 x jack audio 3,5 mm

: Consumo energetico : 16 W

: 16 W Dimensioni : senza stand: 61,33 x 36,34 x 4,49 cm con stand: 61,33 x 53,67 x 19,72 cm

: Peso : senza stand: 4,9 kg con stand: 6,6 kg

: Altro : base regolabile speaker audio (2 x 2 W) sensore di luce ambientale

:

ASUS ProArt Display PA278CFRV monta un pannello IPS di alta qualità, con copertura anti-riflesso LuxPixel di ultima generazione, che aiuta a ridurre i riflessi. Il refresh rate (100 Hz) non è elevatissimo ma allo stesso tempo è utile avere un po' di fluidità in più rispetto ai canonici 60 Hz. La risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) può andare bene per una dimensione di 27", anche se per applicazioni di grafica avanzata si sente un po' la limitazione del dettaglio. Molto interessante, invece, la presenza delle tecnologie VESA DisplayHDR 400 e VESA MediaSync. Anche la copertura colore (95% DCI-P3 e 100% sRGB) è adeguata per un prodotto di fascia medio-bassa. ASUS dichiara che questo monitor ha la certificazione Calman Verified con un Delta E < 2, fattore importante per i professionisti di elaborazione foto e video.

Funzionalità

ASUS ProArt Display PA278CFRV ha una buona dotazione di porte e funzionalità avanzate. L'ingresso per tutti i connettori è sul retro, solo due USB-A sono piazzate sulla parte inferiore e accessibili anche dal fronte. Attenzione alle due porte DisplayPort, che sono diverse: una serve come input e l'altra come output, per creare collegamenti a catena (daisy-chain) con altri monitor. Ci sono anche due porte USB-C: la prima funziona come ingresso video (modalità DP), mentre l'altra può alimentare un dispositivo esterno fino a 96W, un valore molto alto, sufficiente per ricaricare un notebook. Sulla parte frontale si trovano i controlli, con ben 6 pulsanti e uno stick per la navigazione. Il layout è simile ad altri prodotti ProArt, ad esempio il PA32UCR-K, ma in questo caso i pulsanti sono in posizione molto più comoda da raggiungere. Nonostante il peso sia relativamente basso (6,6 kg), la base e lo stand sono solidi e molto versatili. Il monitor può essere regolato in altezza e inclinazione, oppure ruotato in verticale se ne avete bisogno. Sono integrati anche due speaker audio da 2 W ciascuno. La qualità è bassa, vi sconsigliamo di usarli quotidianamente, ma possono essere utili in condizioni d'emergenza.

OSD

Il menu OSD di ASUS ProArt Display PA278CFRV è stato leggermente rivisto in termini d'estetica rispetto ai modelli precedenti. Ora si presenta con un design più elegante e chiaro, sebbene la disposizione delle voci non sia cambiata molto. Sull'interfaccia a schermo sono disponibili tutte le opzioni per la configurazione del monitor, divise in tab sulla parte sinistra. Si hanno a disposizione tante opzioni sia per la scelta dei profili colore che per le altre funzionalità integrate. In particolare, è possibile gestire finemente la regolazione di luminosità, contrasto, saturazione e livello del nero. Inoltre, sempre da OSD si possono attivare le funzioni legate a PiP e PbP, usare gli strumenti QuickFit Plus (Safe Area, Center Marker, righello e altro) e regolare le impostazioni di sistema.

Software

ASUS ProArt Display PA278CFRV supporta il controllo da PC tramite il software ASUS DisplayWidget Center, già visto all'opera con altri modelli ProArt e ROG. Le impostazioni offerte sono quasi identiche a quelle che si trovano nel menu OSD, con possibilità di cambiare in diretta i profili colore e le impostazioni dello schermo. Comodissima anche la sezione MultiScreen, nella quale potete impostare la visualizzazione a finestre MultiFrame per gestire due o tre finestre diverse sul desktop, anche quando usate funzioni avanzate come lo schermo esteso.

Qualità immagine

Per essere un monitor di fascia economica, la qualità d'immagine di ASUS ProArt Display PA278CFRV è più che soddisfacente. Non si arriva ai livelli d'eccellenza di altri modelli ProArt più costosi come il PA32UCR-K, ma il livello è comunque alto. Abbiamo eseguito i classici test con il ColorChecker di Calman (per maggiori informazioni potete andare su questa pagina) per capire le prestazioni del pannello e la calibrazione di fabbrica. Con il profilo Native, la luminosità di picco arriva a circa 388 cd/㎡ e c'è una copertura di oltre il 99% per lo spazio sRGB. L'accuratezza cromatica è ottima, con un valore Delta E di 2,1. I valori sono dunque molto vicini a quelli dichiarati dall'azienda. Impostando il profilo DCI-P3, la calibrazione è meno precisa. La copertura dello spazio colore è comunque buona, oltre il 94%, ma il Delta E è decisamente più alto. Si notano in particolare valori alti per i toni del marrone chiaro e del grigio.

ASUS ProArt Display PA278CFRV - Dettaglio visualizzazione pixel

Come detto in precedenza, il livello di dettaglio non è elevatissimo come quello di un monitor 4K. Ciò si nota in particolare quando sullo schermo ci sono testi o linee a dimensioni molto ridotte: se siete abituati con pannelli a risoluzione maggiore del QHD (2K), noterete un po' di mancanza di nitidezza. A conti fatti, comunque, il ProArt Display PA278CFRV può essere considerato un buon pannello per la produzione di contenuti di grafica, foto e video. L'accuratezza dei colori è buona, sebbene la calibrazione di fabbrica non sia perfetta. Scegliendo il giusto profilo, l'esperienza d'uso è di alto livello.

Analisi colori - sRGB

Analisi colori - DCI-P3

Prestazioni gaming

ASUS ProArt Display PA278CFRV non è un monitor da gaming e fa una certa fatica ad offrire buone prestazioni in questo campo. In realtà il refresh rate a 100 Hz è anche buono, ma il tempo di risposta a 5 ms è troppo lento per giocare con buona fluidità. Se volete fare una partita veloce, sul PA278CFRV potete ovviamente farlo, ma per cerca un'esperienza gaming di alto livello ci sono tanti altri modelli (ROG e TUF limitandoci solo ad ASUS) che costano meno ed offrono migliori prestazioni di gioco.

Prezzo e Acquisto

ASUS ProArt Display PA278CFRV è già disponibile sul mercato italiano. Il prezzo di listino ufficiale per l'Italia è di 429€ IVA inclusa. Attenzione a due promozioni attive in questo periodo, che rendono ancora più conveniente il prodotto. Adobe Creative Cloud : con l'acquisto di un prodotto ProArt avrete in regalo 3 mesi gratuiti di Adobe Creative Cloud (fino a un valore di 182,97€). Qui trovate maggiori informazioni.

: con l'acquisto di un prodotto ProArt avrete in regalo di Adobe Creative Cloud (fino a un valore di 182,97€). Qui trovate maggiori informazioni. Rimborso di 30€: fino al 21 ottobre 2024, potete richiedere un rimborso di 30€ dopo l'acquisto di PA278CFRV su uno degli store aderenti all'iniziativa (NEXT Hardware, Ollo Store). Tutti i dettagli li trovate qui. Il costo alla portata e le varie promozioni rendono questo monitor una buona scelta per chi cerca affidabilità e funzionalità avanzate. Ovviamente non si raggiungono i livelli di accuratezza colore del PA32UCR-K, che però costa il triplo, e non ci si può giocare alla grande come su un monitor ROG. Queste sono le uniche due limitazioni, per il resto il PA278CFRV è un prodotto completissimo.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale ASUS ProArt Display PA278CFRV ASUS ProArt Display PA278CFRV può essere la scelta giusta per chi non cerca l'altissima risoluzione, ma vuole un monitor professionale affidabile. L'accuratezza cromatica è buona, così come la luminosità e tutti i dati per la qualità d'immagine. L'esperienza d'uso è più che soddisfacente, soprattutto paragonata al prezzo di listino, che è decisamente alla portata. Non ci sono LED, elementi sgargianti o funzionalità fuori dal comune: c'è invece tanta concretezza, quella che conta quando bisogna lavorare al meglio. Voto finale ASUS ProArt Display PA278CFRV Pro Fedeltà cromatica buona

Fedeltà cromatica buona Supporto HDR 400

Supporto HDR 400 Refresh a 100 Hz

Refresh a 100 Hz Tanti profili colore integrati

Tanti profili colore integrati USB-C a 96W per la ricarica Contro Non è per il gaming

Non è per il gaming Tempo di risposta alto (5 ms)

Tempo di risposta alto (5 ms) Risoluzione non altissima

Risoluzione non altissima Calibrazione DCI-P3 non perfetta

Vezio Ceniccola Scrivo, fotografo, smanetto coi PC, sfreccio con bici e monopattini elettrici. Ogni tanto m'innamoro di giochini indie e gadget assurdi, che poi diventano protagonisti delle mie recensioni. Tra le cose che mi tengono lontano dal PC ci sono la Storia (con la S maiuscola), la musica e lo sport.