ASUS ProArt Display PA32UCR-K è un monitor ad alte prestazioni per chi cerca il massimo della qualità d'immagine . D'altronde, fa parte della linea ProArt, quella dedicata ai professionisti e agli utenti più esperti. La sua grande versatilità e le sue funzioni più specifiche lo rendono uno strumento eccezionale per i produttori di contenuti digitali, dai fotografi ai designer , fino ad arrivare ai videomaker . Ma attenzione, perché ci sono anche dei limiti evidenti, a cominciare dalle prestazioni per il gaming. Scopriamo insieme i punti di forza e le pecche del PA32UCR-K, un top gamma con un prezzo altrettanto top.

Unboxing

Inoltre, c'è anche già incluso in confezione il calibratore X-rite i1 Display Pro , per poter fare la calibrazione manuale del monitor ad intervalli regolari. Importantissimo che uno strumento simile sia già in dotazione, soprattutto per gli utenti professionisti del colore.

Caratteristiche Tecniche

Di certo, però, non passa inosservato, viste le sue dimensioni . Parliamo infatti di un monitor da 32" con uno spessore molto abbondante, e anche la base occupa uno spazio ampio sulla scrivania. Per fortuna lo stand posteriore è completamente regolabile e permette di posizionare lo schermo a diverse altezze e inclinazioni, anche in verticale .

Dimenticatevi le linee estrose e aggressive di prodotti gaming come il ROG Swift OLED PG27AQDM , perché il ProArt ha un'anima completamente diversa: è fatto per essere funzionale e discreto .

Un difetto che può essere molto fastidioso in estate è che dallo schermo si propaga molto calore . Ce ne siamo accorti in particolare attivando le modalità HDR, che spingono al massimo la luminosità e la potenza del ProArt. Ovviamente è una caratteristica che abbiamo già riscontrato su altri modelli, ma su questo è certamente più evidente.

Attenzione alla reattività del pannello, che non è molto alta: il tempo di risposta è di 5 ms e il refresh rate arriva a 60 Hz . Il ProArt non è un monitor da gaming e questi dati lo dimostrano più di ogni altra cosa.

Ha un rivestimento opaco anti-riflesso che è abbastanza efficace per eliminare la maggior parte dei riflessi. Detto questo, è comunque sempre consigliabile non avere luci puntate verso il monitor, perché l'anti-riflesso non fa magie.

Funzionalità

Non sono disponibili altre porte in punti diversi della scocca.

Ultima nota relativa agli speaker audio integrati , con due unità da 1,2 W ciascuna. La potenza non è elevata, ma la qualità è meno peggio di quanto ci si potrebbe aspettare. Come al solito, vi sconsigliamo di usare gli speaker integrati se non in condizioni di emergenza.

Se avete più sorgenti collegate, potete usare la modalità Picture-by-Picture (PbP) per affiancarle (fino a 4 finestre) oppure Picture-in-Picture (PiP) per inserire la seconda fonte in un angolo del display. Ogni fonte può avere un profilo colore diverso, indipendentemente dalle altre: ad esempio, si può affiancare una finestra in sRGB ad una in Adobe RGB.

Il supporto per le tecnologie software è molto interessante. Il ProArt usa la tecnologia ASUS Flicker-Free per ridurre lo sfarfallio e ASUS Ultra-Low Blue Light per proteggere gli occhi dalla luce blu.

Da non dimenticare la presenza del supporto VESA sul retro, che permette dunque il montaggio a muro o su bracci meccanici compatibili. Per un monitor da professionisti come questo, la compatibilità VESA è sicuramente una caratteristica importante.

Attenzione perché, oltre al pulsante di accensione sulla parte posteriore, quello più in basso tra i tasti circolari, è presente anche un interruttore per attivare l'alimentazione al monitor, nascosto proprio vicino alla porta del cavo di alimentazione nel pannello inferiore.

OSD

Il menu è molto ricco e propone diverse opzioni sia per la scelta dei profili colore che per le altre funzionalità integrate. In particolare, è possibile gestire finemente la regolazione di luminosità, contrasto, saturazione e livello del nero.

Nell'interfaccia a schermo sono disponibili tutte le opzioni per la configurazione del monitor, divise in tab sulla parte sinistra.

Software

ASUS ProArt Calibration è compatibile nativamente con i colorimetri più diffusi a marchio X-rite , Datacolor e Klein . Come detto, nella confezione del ProArt è incluso il colorimetro X-rite i1 Display Pro , che può essere usato direttamente con questo software per effettuare tutte le operazioni. Un bel vantaggio per i clienti ASUS, che in questo modo evita di pagare una licenza a parte per il software ufficiale di X-rite o altri prodotti di terze parti.

Tramite tale software potete visualizzare tutti i profili colore memorizzati sul monitor, rifare la calibrazione per ciascuno di essi, effettuare una calibrazione personalizzata a seconda delle vostre esigenze e impostare promemoria per ripetere la calibrazione ad intervalli fissati (giorni, mesi, anni).

Quasi tutte le funzionalità di ASUS ProArt Display PA32UCR-K possono essere gestite dal menu OSD, come detto nella sezione precedente. C'è però un software molto utile per la gestione della calibrazione del colore, che si chiama ASUS ProArt Calibration e si scarica gratuitamente dal sito del produttore.

Qualità immagine

Il vero punto forte di ASUS ProArt Display PA32UCR-K è la sua altissima qualità d'immagine, con una fedeltà cromatica ottima per tutti i profili colore. Il pannello è un IPS con retroilluminazione Mini-LED, una tecnologia moderna è affidabile.

ASUS dichiara che questo modello è certificato per una compatibilità del 100% per sRGB, del 99,5% per Adobe RGB, del 98% per DCI-P3, del 87% per Rec.2020. Sono valori altissimi, soprattutto per quanto riguarda gli spazi colore più ampi.

Dalle nostre analisi con il software Calman abbiamo ottenuto valori leggermente più bassi rispetto a quanto dichiarato, al netto dei piccoli scostamenti della misurazione col nostro colorimetro.

La calibrazione di fabbrica è comunque molto buona, sebbene non perfetta.

Vediamo ad esempio i valori del delta E, che sono eccezionali per quanto riguarda gli spazi sRGB (0,97) e Adobe RGB (1,06), mentre un po' più alti per Rec.2020 (2,21) e HDR-DCI (5,65). Avere un delta E così basso significa avere una fedeltà cromatica molto affidabile, che è fondamentale per i professionisti come videomaker, fotografi e designer.

La luminosità arriva ben oltre le 400 cd/㎡ con i profili non HDR, con un picco di ben 478 cd/㎡ registrato durante le nostre analisi. Ovviamente ancora più alta la luminosità con gli spazi colori HDR, che abbiamo visto arrivare a oltre 1.300 cd/㎡.