Unboxing

La confezione di vendita di ASUS ProArt X870E-Creator WiFi è molto ricca. All'interno troviamo la scheda e tanti accessori, tra i quali si fanno notare un cavo DisplayPort, 4 cavetti SATA, le antenne Wi-FI e diverse viti per il montaggio di periferiche e memorie. Attenzione alla presenza di due elementi esclusivi della gamma ProArt: il righello in metallo con il marchio ProArt e un codice di attivazione per il sistema ASUS Control Center Express, un software di monitoraggio e gestione IT in tempo reale, utile in ambiente professionale.

Caratteristiche Tecniche

Formato : ATX

: ATX Fasi : 16+2+2 da 80A

: 16+2+2 da 80A Chipset : AMD X870E

: AMD X870E Socket : AM5 (LGA 1718)

: AM5 (LGA 1718) CPU compatibili : AMD Ryzen 9000/8000/7000

: AMD Ryzen 9000/8000/7000 Memoria : 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 8000 MT/s)

: 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 8000 MT/s) Slot espansione : 2 x PCIe 5.0 x16 (supporta x8/x8) 1 x PCIe 4.0 x16 (supporta x4)

: Archiviazione : 1 x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4) 4 x SATA 6 Gb/s

: I/O posteriori : 2 x USB4 40 Gbps (2 x USB Type-C) 1 x USB 20 Gbps (1 x USB Type-C) 7 x USB 10 Gbps (7 x Type-A) 1 x USB 2.0 (1 x Type-A) 1 x DisplayPort (input only) 1 x HDMI 1 x Wi-Fi Module 1 x Marvell AQtion 10 Gb Ethernet 1 x Intel 2.5 Gb Ethernet 3 x Audio jack 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button

: I/O interni : 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V CPU Power connector 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C with up to 30W PD/QC4+) 1 x USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports 3 x USB 2.0 headers support 6 additional USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Chassis Intrusion header 1 x COM Port header 1 x CPU Over Voltage jumper 1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO) 1 x 10-1 pin System Panel header 1 x Thermal Sensor header

: LAN : Realtek 2.5 Gb Ethernet (con ASUS LANGuard)

: Realtek 2.5 Gb Ethernet (con ASUS LANGuard) Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 (2.4/5/6 GHz)

: Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 (2.4/5/6 GHz) Bluetooth : 5.4

: 5.4 Audio : Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC

: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Dimensioni : 305 x 244 mm

: 305 x 244 mm Accessori in confezione : 1 x DisplayPort cable 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermal pad for M.2 22110 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x M.2 Q-Latch Q-Slide package for M.2 backplate 2 x Rubber Packages for M.2 1 x ProArt ruler 1 x Quick start guide 1 x ACC Express Activation Key Card

:

ASUS ProArt X870E-Creator WiFi è una scheda madre di fascia alta, dedicata agli utenti più esigenti e pensata per supportare al meglio i processori AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. Non fa grandi rivoluzioni rispetto al passato, ma integra tutto quello che serve e anche di più. è una scheda madre di fascia alta, dedicata agli utenti più esigenti e pensata per supportare al meglio i processori AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. Non fa grandi rivoluzioni rispetto al passato, ma integra tutto quello che serve e anche di più. Dimenticatevi del design aggressivo e ultra luminoso dei modelli ROG, qui siamo su un piano totalmente diverso. Come da tradizione ProArt, l'estetica è sobria e raffinata: colorazione scura, accenti dorati, piccole trasparenze, zero LED RGB. Le novità del chipset X870E (poche a dir la verità) sono tutte integrate su questo modello: due porte USB4 Type-C ;

; supporto per le memorie RAM DIMM DDR5 Dual-channel fino a 192 GB (con velocità 8.000 MT/s);

Dual-channel fino a 192 GB (con velocità 8.000 MT/s); interfaccia PCIe 5.0 supportata sia per GPU che per gli slot SSD NVMe;

supportata sia per GPU che per gli slot SSD NVMe; più linee PCIe 5.0 (24 in totale, di cui 16 dedicate solo alla GPU) A questo, ASUS ha aggiunto molto del suo per trasformare la ProArt X870E-Creator WiFi in un cavallo di razza. Oltre alle connettività già citate, ci sono due porte Ethernet (10 Gbps e 2,5 Gbps), DisplayPort 1.4, supporto Wi-Fi 7 e una valanga di USB (20 in totale). Grande attenzione per le prestazioni, con un design elettronico a 16+2+2 fasi di alimentazione, tutte a 80 A: 16 per i Vcore, 2 per il SOC e altre 2 accessorie. Lo spessore molto generoso dei dissipatori in metallo messi sui VRM e su tutti gli slot M.2 fa capire che nulla è stato lasciato al caso. Infine, non mancano alcune funzionalità aggiuntive già apprezzate su altre schede madri a marchio ASUS, più diverse novità che rendono più rapido e semplice il montaggio di componenti. BIOS FlashBack : ingresso USB dedicato sul back panel per aggiornare il BIOS tramite chiavetta USB;

: ingresso USB dedicato sul back panel per aggiornare il BIOS tramite chiavetta USB; Q-LED : 4 LED posizionati sull'angolo in alto a destra per segnalare eventuali problemi al boot;

: 4 LED posizionati sull'angolo in alto a destra per segnalare eventuali problemi al boot; PCIe Slot Q-Release Slim : è sufficiente inclinare la scheda verso il meccanismo di chiusura per sbloccarla automaticamente dallo slot PCIe;

: è sufficiente inclinare la scheda verso il meccanismo di chiusura per sbloccarla automaticamente dallo slot PCIe; M.2 Q-Release : interruttore che consente di rimuovere rapidamente il dissipatore sopra lo slot;

: interruttore che consente di rimuovere rapidamente il dissipatore sopra lo slot; Nuovo Q-Latch M.2 : meccanismo di blocco per proteggere un SSD M.2 senza la necessità di strumenti specifici;

: meccanismo di blocco per proteggere un SSD M.2 senza la necessità di strumenti specifici; M.2 Q-Slide: il design della chiusura scorrevole M.2 supporta i formati 2242, 2260 e 2280 per facilitare l'installazione dei dispositivi.

BIOS ASUS

ProArt X870E-Creator WiFi utilizza il classico BIOS UEFI di ASUS, con doppia interfaccia (semplificata/avanzata) e tantissime funzionalità a disposizione degli utenti più smanettoni per personalizzare al meglio le impostazioni della scheda. utilizza il classicodi ASUS, con doppia interfaccia (semplificata/avanzata) e tantissime funzionalità a disposizione degli utenti più smanettoni per personalizzare al meglio le impostazioni della scheda. Grazie alla tecnologia AI Overclocking sono supportate varie ottimizzazioni automatiche per voltaggi, tensioni, potenza e altro ancora. In tal modo, anche agli utenti meno esperti possono portare al limite le prestazioni del proprio sistema, senza dover impostare manualmente ogni valore. Dynamic OC Switcher : selettore per passare rapidamente tra diversi profili di overlock manuale memorizzati;

: selettore per passare rapidamente tra diversi profili di overlock manuale memorizzati; Core Flex : sistema dinamico per gestire i limiti di potenza e temperatura dei core del processore;

: sistema dinamico per gestire i limiti di potenza e temperatura dei core del processore; Potenziamento PBO: funzione di ottimizzazione automatica per la tecnologia AMD Precision Boost Overdrive (PBO). Novità interessante è la schermata BIOS Q-Dashboard, sulla quale sono presenti tutte le connessioni hardware della scheda. Basta cliccare su una di queste per andare direttamente alla rispettiva impostazione del BIOS. Un altro modo molto interessante per semplificare la vita all'utente. Per le memorie RAM DDR5 c'è la compatibilità per i profili AMD EXPO e per l'ottimizzazione ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), esclusiva per le schede madri di ASUS. Nel menu Q-Fan Control potete impostare tutti i parametri desiderati per il funzionamento delle ventole, creando il vostro profilo termico personalizzato. Da segnalare anche la presenta degli strumenti EZ Flash 3 – per l'aggiornamento del BIOS – e del MemTest86. Inoltre, si possono salvare i profili personalizzati per creare diverse configurazioni personali e richiamarle al volo quando serve.

Software ASUS Armoury Crate

Per utilizzare al meglio le funzioni di ASUS ProArt X870E-Creator WiFi su Windows è necessario installare la suite software ASUS Armoury Crate. Un programma completissimo, che permette di aggiornare i driver e i servizi, ma anche di personalizzare l'illuminazione RGB (protocollo Aura Sync) dei componenti eventualmente collegati alla scheda. Anche in questo caso ci sono due funzioni di ottimizzazione con intelligenza artificiale: AI Cooling II : integrata nel pannello FAN Expert 4, permette di regolare automaticamente la velocità delle ventole del case. Utilizzando le curve è possibile creare profili personalizzati e molto precisi per ogni tipo di esigenza.

: integrata nel pannello FAN Expert 4, permette di regolare automaticamente la velocità delle ventole del case. Utilizzando le curve è possibile creare profili personalizzati e molto precisi per ogni tipo di esigenza. AI Networking II: vari strumenti per l'ottimizzazione del traffico di rete, tra i quali ci sono Traffic Monitor, Fast Check, Direction Finder e CreationFirst.

Piattaforma di test

Per la prova di ASUS ProArt X870E-Creator WiFi abbiamo scelto uno dei processori più potenti in assoluto della nuova gamma Ryzen, vale a dire AMD Ryzen 9900X. Ad esso abbiamo unito anche una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080, memorie Corsair DDR5 con supporto EXPO e altri componenti di fascia alta. In basso trovate la lista completa. La build è costituita quasi interamente da prodotti ProArt, come accennato all'inizio: insieme alla scheda ci sono il sistema di dissipazione ProArt LC 360, il case ProArt PA602 e il monitor ProArt Display PA278CFRV. Durante i nostri test abbiamo utilizzato il BIOS versione 0501 per la scheda madre e i driver NVIDIA 561.09 per la GPU. Le prove sono state eseguite con modalità PBO attivata per la CPU e profilo EXPO I per le RAM.

ASUS ProArt PA602

ASUS ProArt PA602 è un case E-ATX di fascia alta. Le dimensioni sono generose e integra alcune funzionalità davvero originali al suo interno. L'estetica è molto elegante, come il resto della gamma ProArt, con la classica colorazione nera e accenti dorati. Sulla parte frontale è presente una griglia traforata, che nasconde le due grosse ventole extra-spessore da 200 x 38 mm. Un'altra ventola da 140 mm è posizionata sul retro del case. Tutte e tre sono incluse in confezione e già montate nel case. Lo spazio interno è molto ampio, capace di accogliere qualsiasi componente. Si può addirittura montare un radiatore da 420 mm sulla parte superiore. C'è anche il supporto per il montaggio della GPU in verticale, grazie all'accessorio incluso in confezione. A seguire elenchiamo alcune funzioni speciali di questo ProArt PA602, difficili da trovare in altri case. Deflettori interni : indirizzano il flusso d'aria verso la scheda madre;

: indirizzano il flusso d'aria verso la scheda madre; Sensore IR per il filtro : riconosce il livello di sporco del filtro anteriore;

: riconosce il livello di sporco del filtro anteriore; Hub per le ventole : controller unificato per gestire fino a 6 ventole PWM;

: controller unificato per gestire fino a 6 ventole PWM; Spazio per l'antenna : piccola nicchia dedicata all'antenna Wi-Fi sulla parte superiore;

: piccola nicchia dedicata all'antenna Wi-Fi sulla parte superiore; Ruote posteriori: per spostare più facilmente il case.

ASUS ProArt LC 360

ASUS ProArt LC 360 è un sistema di dissipazione a liquido di ultima generazione. Erede del predecessore ProArt LC 420, le dimensioni sono più ridotte per poterlo adattare meglio ai case mid-tower. Monta tre ventole Alphacool Apex Stealth Metal Power con velocità fino a 3.000 RPM. Ha un motore a tre fasi, tubi lunghi 450 mm con rivestimento in tessuto, radiatore da 360 mm. Il water block ha una striscia LED che s'illumina dinamicamente a seconda delle temperature del processore o degli altri elementi che volete monitorare. In questo modo, potete sapere con un solo sguardo a che livello è il vostro sistema. ProArt LC 360 è dunque un prodotto di fascia altissima: assicura prestazioni eccellenti e grande silenziosità anche sotto carico elevato. Il design è, inoltre, molto bello da vedere e i materiali di grande solidità.

Benchmark e Prestazioni

Le prestazioni della nuova ASUS ProArt X870E-Creator WiFi sono ottime sotto tutti i punti di vista, sia per la produttività che per il gaming. La scheda riesce a tirare fuori il massimo dal processore AMD Ryzen 9 9900X che abbiamo usato durante il nostro test, grazie all'uso del Precision Boost Overdrive (PBO) e delle altre ottimizzazioni di ASUS. Le frequenze e i voltaggi dei core sono ben gestiti, anche sotto carico elevato. Questo si traduce in punteggi leggermente più alti nei benchmark. Rispetto alla PRIME X670E-PRO WIFI, provata sempre insieme al Ryzen 9 9900X, l'aumento di prestazioni in media è pari al +4% per la produttività e al +10% per il gaming. Non è poco. Sia chiaro, nelle ultime settimane AMD ha rilasciato diversi aggiornamenti che hanno aumentato la stabilità e le prestazioni dei processori serie Ryzen 9000. Al netto di questo, però, i miglioramenti delle prestazioni sono evidenti grazie anche alla piattaforma X870E e alle funzionalità di questa ProArt X870E-Creator WiFi nello specifico. Nelle immagini in galleria trovate i punteggi ottenuti nei test su Cinebench, Blender, PCMark, 3DMark e diversi giochi.

Temperature e Consumi

Il design termico di ASUS ProArt X870E-Creator WiFi è molto ben ottimizzato e garantisce stabilità a lungo termine. Per un prodotto pensato prima di tutto per il comparto professionale, è una dote irrinunciabile. La scheda riesce a far andare i core a frequenze leggermente più alte e per più tempo rispetto alla PRIME X670E-PRO WIFI, sfruttando al meglio il boost fino a 5,6 GHz. Guardando ai grafici e alle statistiche che abbiamo calcolato, sia il consumo energetico che le temperature del processore sono più bassi in tutti i test che abbiamo condotto. Per quanto riguarda la temperatura della scheda stessa, sta sempre sotto i 28°, un valore davvero basso. Il doppio chipset integrato non supera mai i 53°, anche in questo caso una soglia bassa.

Prezzo e Uscita

ASUS ProArt X870E-Creator WiFi è disponibile da oggi 30 settembre 2024, con un prezzo di listino di 599€ IVA inclusa per l'Italia. Con l'acquisto di questo modello avrete in omaggio anche un abbonamento di 3 mesi gratis per Adobe Creative Cloud (dal valore di 488,91$). Potete avere maggiori informazioni qui. Il costo è dunque abbastanza elevato, perché si tratta di un modello ProArt di fascia alta. Non a caso, anche gli altri componenti che abbiamo utilizzato su questa build sono veri top gamma. A seguire trovate l'elenco con i prezzi per i prodotti: scheda madre, sistema di raffreddamento e case. ASUS ProArt X870E-Creator WiFi : 599€

: 599€ ASUS ProArt LC 360 : 249,90€

: 249,90€ ASUS ProArt PA602: 249,90€ Una scheda come la ProArt X870E-Creator WiFi non va presa a cuor leggero, sia per la cifra richiesta che per le tante funzionalità messe a disposizione, che non tutti potrebbero sfruttare a dovere. Il target giusto per un prodotto del genere sono gli utenti esperti e i professionisti che hanno bisogno di una build molto potente, tanta connettività e funzioni di ultimissima generazione. Se siete tra questi, non rimarrete di certo delusi da una scheda così completa ed elegante. Il discorso si fa più complicato se già avete una scheda X670. Vale la pena allora capire bene le proprie esigenze: l'aumento di prestazioni su questo modello c'è, così come sono migliori le connettività e le funzionalità avanzate. Se però non vi interessano troppo queste cose, la ProArt non fa per voi.

Giudizio Finale ASUS ProArt X870E-Creator WiFi ASUS ProArt X870E-Creator WiFi è una scheda madre raffinata, sia nelle forme che per le funzionalità integrate. Ha un ottimo design termico e connettività di prim'ordine, che la rendono una delle schede X870 più avanzate sul mercato. Tra Wi-Fi 7, doppia porta Ethernet (una a 10 Gbps) e 20 USB totali, avrete di che divertirvi. Le prestazioni sono eccellenti, le temperature ben controllate. Il prezzo è importante, quello sì, ma l'eleganza di una ProArt si paga cara. Voto finale ASUS ProArt X870E-Creator WiFi Pro Stile elegantissimo

Stile elegantissimo Prestazioni elevate

Prestazioni elevate Design termico ottimo

Design termico ottimo Wi-Fi 7 e doppia Ethernet

Wi-Fi 7 e doppia Ethernet Confezione ricca Contro Dimensioni più ingombranti della media

Dimensioni più ingombranti della media Prezzo alto al lancio

