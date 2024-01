Negli ultimi mesi di schede video ne abbiamo provate tante, ma una così non l'avevamo mai vista prima. La ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 non è solo una scheda potente, con un design fuori dal comune e un sistema di raffreddamento a liquido possente. La ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è soprattutto la GPU più potente del mondo, anche più delle nuove NVIDIA serie 40 Super, appena annunciate. Per metterla alla prova abbiamo dovuto spingere al limite il suo potenziale, ottenendo risultati da record. Questa è la recensione completa della ROG Matrix Platinum, nella quale troverete tutte le informazioni su specifiche tecniche e prestazioni. Tutto questo, ovviamente, servirà a capire come mai esista una scheda del genere e anche a chi può mai venire in mente di comprarla, visto che anche il prezzo è da record. PRO Prestazioni al top

Unboxing

La confezione di vendita di ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è molto ricca, come ci si attende da un "prodotto di lusso" come questo. La scatola di cartone è generosa, visto che all'interno deve contenere tutti i componenti: la scheda incapsulata nel suo waterblock, il radiatore da 400 mm con le tre ventole agganciate, i due spessi tubi di collegamento tra le due unità. Al di sotto del vano che accoglie la scheda c'è un altro spazio, nel quale sono raccolti diversi contenuti aggiuntivi: un adattatore con ingresso a 12 pin, la Quick Start Guide, una fascetta in velcro, una carta da collezione in metallo, un foglietto illustrativo per riscattare un NFT collegato alla scheda, un cartoncino di ringraziamento e altra manualistica. L'esperienza di unboxing è, dunque, molto premium. I piccoli accorgimenti usati da ASUS per il packaging sono interessanti e rendono giustizia ad un prodotto così particolare. Inoltre, la scheda arriva già montata, con ventole montate sul radiatore e tubi collegati, quindi deve essere solo installata all'interno del case.

Caratteristiche Tecniche

Serie : RTX 4000

: RTX 4000 Architettura : Ada Lovelace

: Ada Lovelace Processo produttivo : 4 nm TSMC

: 4 nm TSMC Transistor : 76 miliardi

: 76 miliardi CUDA Core : 16.384

: 16.384 Tensor core : 1.400 TFLOP (4a generazione)

: 1.400 TFLOP (4a generazione) RT core : 200 TFLOP (3a generazione)

: 200 TFLOP (3a generazione) Shaders : 90 TFLOP

: 90 TFLOP Gaming Clock : 2.670 MHz

: 2.670 MHz OC mode Clock : 2.700 MHz

: 2.700 MHz Memoria video : 24 GB GDDR6X

: 24 GB GDDR6X Memory Bandwidth : 21 Gbps

: 21 Gbps Memory Bus : 384-bit

: 384-bit Display supportati : fino a 4

: fino a 4 Risoluzione massima : 7680 × 4320 pixel

: 7680 × 4320 pixel Interfaccia : PCIe 4.0 x16

: PCIe 4.0 x16 Connettività : 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a

: 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a Raffreddamento : sistema a liquido AIO

: sistema a liquido AIO Form Factor : 2,5 slot

: 2,5 slot Dimensioni : Scheda: 286,5 x 148,3 x 24,5 mm Radiatore: 400 x 120 x 65 mm

: TGP : 500 W

: 500 W PSU raccomandato: 1.000 W

Le specifiche tecniche di ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 sono molto simili a quelle della altre 4090 sul mercato. Ad esempio, potete dare un'occhiata alle nostre recensioni di MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X e di TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition per fare i confronti diretti. I numeri sono spaventosi: 16.384 CUDA Core, 24 GB di memoria video GDDR6X, 21 Gbps di bandwidth, 5 connettori posteriori (3 DisplayPort e 2 HDMI). Questi però sono gli stessi numeri delle altre RTX 4090, e non sono i punti di forza della ROG Matrix Platinum. La scheda di ASUS ha due caratteristiche speciali. Da una parte le frequenze più alte delle RTX 4090 concorrenti: il Gaming Clock arriva fino a 2.670 MHz, ma attivando la modalità OC si può andare a quasi 3.000 MHz. Sono valori elevatissimi, molto superiori rispetto ad altri modelli di RTX 4090 con overclock di fabbrica. Dall'altra parte c'è il maestoso sistema di dissipazione a liquido AIO, che permette una dissipazione del calore eccezionale. La scheda grafica è inserita in un esoscheletro interamente in metallo, che avvolge il waterblock e tutti i componenti interni. Sul die della GPU c'è uno strato di metallo liquido, che è più efficiente della classica pasta termica. Dal waterblock fuoriescono due grossi tubi che si collegano al radiatore. Quest'ultimo è un altro elemento dalle dimensioni importanti, spesso ben 65 cm, più di un classico radiatore AIO per dissipare un processore. Al radiatore sono attaccate 3 ventole ASUS da 120 mm, tutte dotate di LED RGB. Lo stile è, quindi, assolutamente fuori dal comune. Sia all'interno del waterblock che sulle ventole sono inseriti LED RGB personalizzabili, con supporto all'ecosistema software ASUS Aura Sync. Esteticamente è uno spettacolo, probabilmente una delle schede più belle in circolazione. Tra l'altro, non è un design aggressivo come altri prodotti della serie ROG, ma abbastanza lineare nelle forme e nei toni.

Il vero problema a cui dovete fare attenzione sono le dimensioni. La scheda e il suo waterblock sono anche più compatti di altre 4090 concorrenti, ma il radiatore con le ventole occupa tantissimo spazio: per poterlo montare nella vostra build dovete avere un case grande e spazioso, vi consigliamo di controllare bene che sia compatibile con la lunghezza e lo spessore del radiatore. Se ad esempio già utilizzate un radiatore da 360 mm per raffreddare il processore, aggiungere un altro radiatore da ben 400 mm come questo della ROG Matrix Platinum potrebbe essere un problema non da poco per la build, con un intreccio di tubi non semplice da gestire. Sul lato lungo della scheda è presente un piccolo interruttore, che permette di cambiare la modalità di funzionamento. Questo modello supporta infatti un Dual BIOS, a scelta tra P Mode (performance) e Q Mode (quiet). I nomi delle due modalità sono auto-esplicativi, ma non è solo questione di silenziosità: con la P Mode il TGP della scheda arriva a 500W, mentre attivando la Q Mode si ferma a 450 W, con ventole che girano a velocità più bassa. Proprio perché arriva fino a ben 500 W, questa ROG Matrix Platinum ha bisogno di tanta energia: ASUS consiglia un alimentatore da almeno 1.000 W. Se poi volete fare overclocking e avete altri componenti molto energivori, noi vi raccomandiamo anche di andare oltre e usare alimentatori con capacità superiore. Infine ricordiamo come sempre che questa GPU, così come tutte le altre RTX 4090, supporta le tecnologie NVIDIA di ultima generazione: architettura Ada Lovelace, Tensor core di quarta generazione, RT core di terza generazione, NVIDIA Reflex, DLSS 3.5, Ray Tracing avanzato e molto altro. Se volete una panoramica completa sulle novità dell'architettura e su tutti i servizi integrati, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Confronto NVIDIA RTX 4000

Nella tabella a seguire trovate uno schema che mette a confronto la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 con i nuovi modelli RTX 40 Super. Per la cronaca, le specifiche tecniche delle nuove GPU di serie Super sono molto simili a quelle delle RTX 4000 già lanciate, ma è comunque interessante misurare i numeri rispetto alla 4090. Da notare in particolare il TGP di ciascuna scheda, oltre che la quantità di CUDA Core, l'ammontare di memoria video e le frequenze leggermente diverse.

RTX 4090 ROG Matrix Platinum RTX 4080 Super RTX 4070 Ti Super

RTX 4070 Super

Architettura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Processo produttivo 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC CUDA Core 16.384 10.240 8.448 7.168 Tensor core 512 (4° gen) 320 (4° gen) 264 (4° gen) 224 (4° gen) Ray Tracing Core 128 (3° gen) 80 (3° gen) 66 (3° gen) 56 (3° gen) Base Clock 2,23 GHz 2,25 GHz 2,34 GHz 1,98 GHz Boost Clock 2,67 GHz 2,55 GHz 2,61 GHz 2,48 GHz Memoria video 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Ampiezza interfaccia memoria 384 bit 256 bit 256 bit 192 bit Interfaccia PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Consumo massimo 500 W 320 W 285 W 220 W PSU raccomandato 1000 W 750 W 700 W 650 W

Software

Per gestire al meglio tutte le funzionalità di ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è necessario utilizzare tre software diversi. Il primo è il classico GeForce Experience, la suite software ufficiale di NVIDIA, tramite la quale potete installare e aggiornare i driver, accedere alle funzionalità avanzate e ottimizzare l'esperienza di gioco. Il secondo è ASUS Armoury Crate, una completissima applicazione nel quale sono a disposizione tanti strumenti per il controllo della scheda e del PC. Tra i tanti segnaliamo il pannello Aura Sync, dove potete impostare effetti d'illuminazione per le parti con LED RGB sulla scheda.

Il terzo si chiama ASUS GPU Tweak III ed è un pannello con strumenti molto avanzati per il monitoraggio dell'hardware e l'overclock. Nell'interfaccia del software sono disponibili diverse sezioni: la mappa termica mostra le temperature in tempo reale in ogni area della scheda; il sensore Power Detector+ avvisa su eventuali anomalie di qualche componente; la sezione Mileage traccia i livelli di potenza e registra i dati nel tempo, creando una cronologia delle statistiche. La funzione più interessante di GPU Tweak III è quella relativa all'overclock. Tramite i tab sulla parte superiore si sceglie la modalità d'utilizzo della scheda, poi con i selettori a scorrimento si modificano finemente tutti i parametri operativi, come clock, potenza, voltaggio, velocità delle ventole e altro ancora. Sulla destra è possibile attivare anche la funzione OC Scanner, che fa un test del sistema e imposta in automatico i valori più indicati per il proprio hardware. Può sembrare una finezza di poco conto, ma avere uno strumento come GPU Tweak III fa la differenza per una scheda così estrema come la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090, che può essere spinta al massimo proprio grazie alla personalizzazione software.

Piattaforma di Test

Abbiamo assemblato una build tra le più potenti in assoluto per provare al meglio la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090. Oltre alla GPU, i protagonisti sono la scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI e il processore Intel Core i9-14900K di ultima generazione. Tutti i benchmark sono stati condotti con profilo P Mode attivo sullo scheda e OC Mode su GPU Tweak III (2.700 MHz, TGP 106%). Abbiamo usato il sistema Windows 11 Home (build 22621.2861) e con driver aggiornati all'ultima versione disponibile per tutti i componenti: i driver della RTX 4090 sono in versione Game Ready 546.33. Per il conteggio degli FPS nei giochi abbiamo utilizzato il software NVIDIA FrameView. Attenzione perché la build usata per questa prova è diversa rispetto a quella assemblata per testare la MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X e la TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition, dunque i confronti diretti devono tenere conto di questo fattore.

Benchmark generali

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 si dimostra subito per quello che è: la scheda video più potente del mondo. Nei benchmark per la produttività e il gaming che abbiamo condotto ha fatto registrare i valori più alti mai visti, meglio anche delle altre RTX 4090 già provate in precedenza. Nella galleria in basso potete dare un'occhiata ai numeri, con confronti diretti con altre schede della stessa serie. Sia sui diversi test su 3DMark che sui benchmark di Superposition e FurMark il divario rispetto alla concorrenza è chiaramente visibile. L'unico test in cui non domina completamente è 3DMark Fire Strike (come Graphic Score), mentre in tutti gli altri il vantaggio prestazionale rispetto alla RTX 4090 in versione TUF varia dal 4% al 7%. Non è poco, se pensiamo che il chip delle due GPU è esattamente lo stesso. La ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è probabilmente una delle GPU gaming tra le più potenti in assoluto per la produttività avanzata. Guardando ai dati, ha davvero pochissimi rivali sul mercato.

Benchmark gaming

Per provare in maniera approfondita la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 abbiamo utilizzato ben 9 giochi diversi, tra grandi classici e ultime uscite. Abbiamo fatto i test a risoluzione QHD (1440p) e 4K (2160p), evitando il Full HD (1080p) perché non ha senso per una scheda di questo tipo. In questa sezione parliamo solo di prestazioni raster, senza DLSS o ray tracing. Bisogna dirlo ancora? Allora lo diciamo: i risultati sono i più alti mai registrati. Su tutti i giochi provati la ROG Matrix Platinum fa meglio di tutti gli altri, con differenze piccole o grandi a seconda della situazione e della tecnologia utilizzata. A risoluzione QHD si va oltre i 100 fps su tutti i titoli provati, con medie a quasi 200 fps su Forza Horizon 5 e Call of Duty: Modern Warfare 3, e oltre i 300 fps su F1 22 e Overwatch 2. Il bello arriva giocando in 4K. Cyberpunk 2077 è ancora la bestia nera, visto che è l'unico gioco in cui non si riesce ad arrivare sui 60 fps stabili (ci si ferma a 46 fps di media), ma su tutti gli altri giochi abbiamo ottenuto prestazioni eccezionali: oltre 200 fps su F1 22 e Overwatch 2; oltre 100 fps su Forza Horizon 5, Metro Exodus Enhanced Edition e Call of Duty: Modern Warfare 3; oltre 60 fps su A Plague Tale: Requiem, Avatar: Frontiers of Pandora e Alan Wake 2, con valori di 1% low fps molto consistenti. A seguire trovate le gallerie complete con tutti i dati che abbiamo raccolto.

Benchmark Quad HD (1440p)

Benchmark Quad HD (1440p)

Benchmark 4K (2160p)

Benchmark 4K (2160p)

Benchmark DLSS

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 supporta alla grande il DLSS 3.5, l'ultima versione della tecnologia di NVIDIA che permette di fare upscaling dell'immagine con pochissima perdita di qualità e migliorando molto le prestazioni. Per approfondire meglio l'argomento, vi consigliamo di leggere la nostra guida al DLSS. Abbiamo utilizzato il DLSS 3 con Frame Generation e profilo Bilanciato/Equilibrato (il nome cambia a seconda del gioco) su diversi titoli che lo supportano. I miglioramenti sono evidenti, anche se poco consistenti: su Cyberpunk 2077 si riesce quasi a triplicare gli fps sia in QHD che in 4K, su Alan Wake 2 c'è un raddoppio del framerate, mentre su Avatar e CoD il guadagno di fps è minore. Fanno eccezione F1 22 e Forza Horizon 5, in cui il miglioramento non c'è o addirittura le prestazioni peggiorano (in QHD). Questo dipende dall'implementazione del DLSS all'interno del gioco stesso, che in casi specifici non porta alcun beneficio. In ogni caso, l'attivazione del DLSS 3 è un game changer per i giochi più pesanti, perché permette di arrivare a framerate molto elevati, conservando quasi intatta la qualità d'immagine. Anche su questo la ROG Matrix Platinum si dimostra una scheda eccezionale e consente di giocare come nessun'altra GPU sul mercato.

Benchmark DLSS QHD (1440p)

Benchmark DLSS QHD (1440p)

Benchmark DLSS 4K (2160p)

Benchmark DLSS 4K (2160p)

Benchmark Ray tracing

L'ultima serie di test per la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 riguarda il ray tracing, punto sul quale NVIDIA ha un netto vantaggio rispetto a tutti gli altri produttori. Anche in quest'ambito la ROG non lascia scampo, segnando record su record e offrendo un'ottima qualità dell'esperienza di gioco. In QHD si riesce a giocare con ray tracing attivo ad alti fps su tutti i giochi, andando ben sopra i 60 fps anche nei titoli più pesanti. A risoluzione 4K si fa ovviamente più fatica, in particolare su Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e Metro Exodus Enhanced Edition, ma attivando il DLSS 3 la situazione migliora notevolmente e si viaggia ad oltre 100 fps. Su Cyberpunk 2077 abbiamo voluto fare una prova speciale, testando il ray tracing sia in modalità normale che in path tracing completo. I risultati li trovate nella seconda immagine e sono eloquenti: in path tracing le prestazioni calano molto (da 40 a 24 fps), ma ancora una volta con il DLSS 3.5 si riesce migliorare il framerate, ottenendo quasi il quadruplo degli fps e arrivando a 96 fps di media. Il ray tracing rimane una tecnologia ostica per tutte le schede video attuali, soprattutto usando il path tracing, ma la combinazione delle diverse tecnologie NVIDIA (come DLSS e Ray recostruction) sta finalmente offrendo una soluzione per avere una buona esperienza di gioco.

Benchmark Ray tracing QHD (1440p)

Benchmark Ray tracing QHD (1440p)

Benchmark Ray tracing 4K (2160p)

Benchmark Ray tracing 4K (2160p)

Temperature e Consumi

Le peculiarità di ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 si fanno notare molto anche per quanto riguarda temperature e consumi. L'integrazione di un sistema di dissipazione a liquido rende difficile paragonare questo modello con altri provati in precedenza, che invece montano 3 o 4 ventole direttamente sulla scheda. Vediamo insieme i dati registrati durante le nostre prove e capiamo le differenze. Per prima cosa, bisogna dire che la dissipazione a liquido fa il suo lavoro: la ROG Matrix Platinum rimane sempre molto fresca anche sotto carico massimo, con un picco di 56° che si tocca solo dopo lungo tempo d'utilizzo, come nello stess test di FurMark. La temperatura media in gaming è di 45°, assolutamente lontana dai livelli di pericolo. Tutto questo ci permette di spingere sull'acceleratore con l'overclock. Aumentando le frequenze e il limite di potenza è possibile guadagnare qualche fps in più, rimanendo comunque su temperature sempre accettabili. Impossibile mandarla in throttling termico. Dall'altra parte c'è però un fattore da considerare, che è quello della potenza. In modalità P Mode la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 ha un TGP di 500 W, un vero record per una scheda video. In alcuni casi, ad esempio nello stess test di FurMark, si va addirittura oltre questa soglia, con un picco stabile di 523 W circa per tutta la durata del benchmark. Questo consumo energetico così elevato ci mette in guardia sull'utilizzo di alimentatori a bassa capacità. Per usare al meglio la ROG Matrix Platinum dovete avere un alimentatore da almeno 1.000 W e con certificazione almeno 80+ Gold. Non sottovalutate questo avvertimento. Per quanto riguarda la rumorosità bisogna riferirsi al profilo utilizzato. In Q Mode (quiet) le ventole girano a bassa velocità e si sentono poco, mentre in P Mode (performance) il rumore si sente molto chiaramente. La ROG Matrix Platinum non è una scheda silenziosa e anzi si avverte spesso anche il rumore del liquido che scorre nel waterblock. Il prezzo di tanta potenza lo pagheranno le vostre orecchie.

Benchmark Temperature

Benchmark Temperature

Benchmark Consumi

Benchmark Consumi

Prezzo e Uscita

Veniamo al dunque: quanto costa la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090? Il prezzo ufficiale per l'Italia è pari a 3.699€, come potete notare andando sullo store ufficiale di ASUS dal pulsante nel box in basso. Parliamo di un prezzo praticamente fuori mercato, imparagonabile con qualsiasi altro prodotto, anche con altre RTX 4090. E non pensiate che lo street price sia tanto più generoso: sugli store online trovate prezzi solo leggermente inferiori, al momento il minimo è di circa 3.299€. ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è un prodotto eccezionale, straordinario nel vero senso della parola: va oltre l'ordinario, propone un design e delle prestazioni al di là di qualsiasi termine di paragone. Per questo è inutile fare raffronti, parlare di rapporto qualità/prezzo, sperare in offerte bomba. Il discorso da fare è simile a quello che abbiamo già affrontato per altri dispositivi come Corsair iCUE LINK H150i LCD e ROG Swift OLED PG49WCD: sono prodotti di "lusso tecnologico", non vanno giudicati (solo) per le loro qualità tecniche ma per tutto quello che rappresentano, anche come status symbol. Su questo punto la ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è ampiamente promossa: è la scheda video più potente del mondo, una delle più belle e particolari sul mercato, un simbolo di opulenza perfetto per un PC MASTER RACE di livello superiore. Se avete un budget abbastanza abbondante da potervela permettere, non ci sono ragioni per sconsigliarvi una scheda così, ci mancherebbe altro. Per tutti gli altri, invece, il consiglio è di tornare coi piedi per terra e puntare su "GPU normali", quelle dai costi umani.

Giudizio Finale ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 non delude, anzi stupisce. Ha una potenza impareggiabile, un design futuristico e una qualità eccezionale sotto qualsiasi punto di vista. Le performance sono strepitose, meglio di qualsiasi altra scheda video mai provata. Il supporto software è completissimo e permette di personalizzare qualsiasi parametro, sia estetico che di funzionamento: un paradiso per l'overclock. La rumorosità lascia un po' perplessi, ma con quel bestione di radiatore e le tre ventole collegate non si poteva pretendere troppo. Insomma, è una GPU di lusso, anche e soprattutto per il prezzo, che è praticamente fuori mercato. Un dispositivo del genere gioca un campionato a parte: è status symbol, è opulenza tecnologica, è il meglio del meglio. Se potete permettervelo, beati voi. Voto finale ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 Pro Prestazioni al top

