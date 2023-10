ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO è una scheda madre dal design cattivissimo, che non lascia a spazio a dubbi: vuole dominare la scena del PC gaming. Questo perché è – lo diciamo subito – una delle migliori schede Z790 che possiate acquistare, con una quantità di funzioni e tecnologie impareggiabili. Ovviamente è anche una delle schede più costose che possiate acquistare, una vera top gamma sotto ogni aspetto. Se volete sapere tutto sulla DARK HERO non vi resta che continuare a leggere la nostra recensione completa, arrivando fino in fondo: parleremo del suo prezzo stellare e del perché non è così assurdo come potreste pensare. PRO Design cattivissimo e luminoso

Unboxing

La confezione di vendita della ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO è molto ricca. All'interno dell'ampia scatola nera con scritte in materiale riflettente troviamo la scheda, protetta da un coperchio di plastica, poi al di sotto ci sono tantissimi accessori. Oltre ai vari connettori SATA, sticker e manuali, segnaliamo la presenza di una chiavetta USB marchiata ROG e diversi adattatori e viti che possono essere sempre utili. Inoltre, nello scompartimento laterale troviamo un'antenna Wi-Fi di ultima generazione, con base magnetica e design curato.

Caratteristiche Tecniche

Formato : ATX

: ATX Fasi : 20+1+2 DrMos da 90A

: 20+1+2 DrMos da 90A Chipset : Intel Z790

: Intel Z790 Socket : LGA 1700

: LGA 1700 CPU compatibili : Intel Core 12a, 13a, 14a gen

: Intel Core 12a, 13a, 14a gen Memoria : 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 8.000 MT/s)

: 4 x DIMM DDR5 Dual-channel (Max 192 GB, 8.000 MT/s) Slot espansione : 2 x PCIe 5.0 x16 (supporta x16 o x8/x8) 1 x PCIe 4.0 x4

: Archiviazione : M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supporta PCIe 5.0 x4) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_4 slot (Key M), type 2280 (supporta PCIe 4.0 x4) M.2_5 slot (Key M), type 2280 (supporta PCIe 4.0 x4) 4 x SATA 6 Gb/s

: I/O posteriori : 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports 6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-C) 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A) 1 x HDMI port 1 x Wi-Fi Module 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port 5 x Gold-plated audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button

: I/O interni : 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 1 x W_PUMP+ header 1 x 2-pin Water In header 1 x 2-pin Water Out header 1 x 3-pin Water Flow header 1 x 24-pin main power connector 2 x 8-pin +12V power connector 1 x 8-pin PCIe power connector 5 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C) 2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x AURA RGB header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x Start button 1 x ReTry button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header 1 x CPU over voltage jumper 1 x Alternative PCIe mode switch

: LAN : Intel 2.5 Gb Ethernet (con ASUS LANGuard)

: Intel 2.5 Gb Ethernet (con ASUS LANGuard) Wi-Fi : Wi-Fi 7 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) 2.4/5/6 GHz

: Wi-Fi 7 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) 2.4/5/6 GHz Bluetooth : 5.4

: 5.4 Audio : ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082

: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 Dimensioni : 305 x 244 mm

: 305 x 244 mm Accessori in confezione : 1 x ARGB RGB extension cable 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermal pad for M.2 1 x DDR5 fan holder 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 3 x M.2 backplate Q-Latch packages 3 x M.2 backplate Rubber Packages 1 x Q-connector 1 x ROG stickers 1 x ROG key chain 1 x M.2 rubber package 1 x ROG VIP card 1 x USB drive with utilities and drivers 1 x Quick start guide

:

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO è una scheda completissima. Si fa prima a dire quello che manca (pochissimo) che citare tutte le tecnologie supportate. Ovviamente non lo faremo, visto che le trovate nella scheda tecnica in alto, ma puntiamo l'attenzione su alcuni elementi da non perdere. è una scheda completissima. Si fa prima a dire quello che manca (pochissimo) che citare tutte le tecnologie supportate. Ovviamente non lo faremo, visto che le trovate nella scheda tecnica in alto, ma puntiamo l'attenzione su alcuni elementi da non perdere. Il primo è, ovviamente, il design aggressivo e fuori dagli schemi. La DARK HERO è una delle schede madri più estreme a livello estetico, con una colorazione totalmente scura, tutta giocata sui toni del nero e sui contrasti tra parti opache e parti riflettenti. Sia la parte anteriore che quella posteriore sono coperte da un'armatura in metallo, che protegge la scheda e le dà un aspetto ancora più cattivo e corazzato. Il contrappasso è che si tratta di una scheda molto pesante, non semplice da maneggiare. Sulla parte in alto a sinistra, sopra al heatsink principale, c'è una superficie POLYMO totalmente ricoperta dai LED RGB, con una vistosa scritta ROG che s'illumina di tutti i colori. Non una scelta sobria, ma in pieno stile ROG, che cattura l'occhio e permette di creare effetti di luce molto affascinanti.

Il supporto per i processori Intel è assolutamente ottimo. La DARK HERO è compatibile con tutti i modelli Intel Core di 12a, 13a e 14a generazione, compreso il nuovissimo Intel Core i9-14900K. Monta il socket LGA 1700 ed è basata su chipset Z790, il più avanzato per i processori Intel. Gli slot di espansione sono solo tre, ma due di questi sono PCIe 5.0 x16. Anche per gli slot dedicati agli SSD M.2 c'è la compatibilità PCIe 5.0, solo per il primo, mentre gli altri quattro sono PCI4.0. Sia sui connettori interni che sul pannello posteriore ci sono tantissime porte di ogni genere, con ben 10 porte USB posteriori e un connettore Ethernet a 2.5 Gbps. La connettività wireless è avanzatissima: la DARK HERO è una delle prime schede a supportare Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Ovviamente il supporto per l'overclock è estremo. Questa scheda ha 20+1+2 fasi di alimentazione, supporta fino a 192 GB di RAM DDR5 a frequenze di ben 8.000 MHZ (in OC) e può spingersi su tensioni e voltaggi altissimi. Ne parleremo meglio nelle sezioni più avanti. Tutto questo è possibile grazie ad una costruzione molto curata e, soprattutto, per merito del design termico eccezionale: sui VRM, sul blocco del pannello posteriore, sul chipset, sugli slot M.2 e su tante altre parti della scheda sono integrati appositi dissipatori in metallo, che fanno un ottimo lavoro a tenere sempre basse le temperature. Infine, sono ovviamente integrati tanti piccoli strumenti e sistemi che rendono molto più comodo e agevole l'assemblaggio e il testing. Ecco a seguire un breve elenco dei più interessanti. PCIe Slot Q-Release : piccolo pulsante per il rilascio rapido della GPU;

: piccolo pulsante per il rilascio rapido della GPU; M.2 Q-Latch : gli slot M.2 hanno un perno girevole, che li tiene fermi senza il bisogno di viti;

: gli slot M.2 hanno un perno girevole, che li tiene fermi senza il bisogno di viti; Q-Antenna : meccanismo d'inserimento rapido per i due connettori dell'antenna (fornita in confezione) nel pannello I/O posteriore;

: meccanismo d'inserimento rapido per i due connettori dell'antenna (fornita in confezione) nel pannello I/O posteriore; Q-Code : schermo LED a doppia cifra che fornisce codici per il debugging o indica la temperatura del processore;

: schermo LED a doppia cifra che fornisce codici per il debugging o indica la temperatura del processore; Q-LED : 4 LED posizionati sull'angolo in alto a destra per segnalare eventuali problemi al boot;

: 4 LED posizionati sull'angolo in alto a destra per segnalare eventuali problemi al boot; BIOS Flashback : ingresso USB sul back panel per aggiornare il BIOS tramite chiavetta USB, con pulsante dedicato;

: ingresso USB sul back panel per aggiornare il BIOS tramite chiavetta USB, con pulsante dedicato; CLEAR CMOS : pulsante per resettare la memoria interna della scheda;

: pulsante per resettare la memoria interna della scheda; START e FLEX KEY: due pulsanti sulla parte interna per avviare il sistema e compiere altre azioni particolari.

BIOS ASUS

Il BIOS ASUS ROG è, a nostro parere, uno dei migliori disponibili sul mercato. La scheda ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO ne sfrutta tutte le capacità e viene supportata a dovere nelle sue funzioni più peculiari. Accedendo all'interfaccia avanzata col tasto F7 ci sia apre davanti un mondo di possibilità, con una scheda My Favorites in cui si possono raccogliere le opzioni più utilizzate, una sezione Extreme Tweaker strapiena di parametri modificabili, e una pagina Advanced dove potete trovare anche le impostazioni più raffinate. Gli strumenti della serie ASUS AI Overclocking permettono di spingere al limite la CPU misurando le prestazioni ottimali in modo automatico. Le tecnologie DIMM Flex e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) sono invece dedicate all'ottimizzazione della frequenza e della latenza delle RAM DDR5, ma ovviamente non manca anche il supporto ai profili Intel XMP 3.0. C'è anche il supporto nativo per la nuova tecnologia Intel Dynamic Tuning Technology, che insieme all'ormai rodato sistema ASUS MultiCore Enhancement rende ancora più ottimizzate le prestazioni dei processori Intel e delle memorie. Nel menu Q-Fan Control potete impostare tutti i parametri desiderati per il funzionamento delle ventole, creando il vostro profilo termico personalizzato. Da segnalare anche la presenta degli strumenti EZ Flash 3 – per l'aggiornamento del BIOS – e del MemTest86. Inoltre, si possono salvare i profili personalizzati per creare diverse configurazioni personali e richiamarle al volo quando serve.

Software ASUS Armoury Crate

La classica suite software ASUS Armoury Crate raccoglie tutti gli strumenti per gestire le funzioni di ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO. Dall'interfaccia del programma potete fare tantissime cose: monitorare il funzionamento di processore e GPU, aggiornare i driver e i servizi, modificare i profili delle ventole sul case dal pannello FAN Expert 4, personalizzare l'illuminazione RGB della scheda e di tutti i dispositivi compatibili. Per l'illuminazione si usa il protocollo Aura Sync, ampiamente compatibile con tanti altri componenti come moduli RAM, ventole, dissipatori e strisce LED. Sulla scheda sono disponibili i connettori proprietari ASUS Aura Sync, dunque è molto facile collegare altri prodotti e controllare tutto dall'apposito menu di Armoury Crate. In particolare, è possibile regolare gli effetti e i colori d'illuminazione del pannello LED RGB POLYMO, visibile in alto a sinistra sull'heatsink della scheda. L'effetto 3D creato dalle animazioni d'illuminazione è davvero particolare, mai visto su una scheda madre.

Piattaforma di test

Per i test su ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO abbiamo utilizzato una build di altissimo livello, come si addice ad una scheda madre top gamma come questa. Prima di tutto, vale la pena sottolineare l'uso del nuovissimo processore Intel Core i9-14900K, una vera bomba di potenza, che si affianca alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 FE. Per le RAM abbiamo scelto le velocissime Patriot Viper Xtreme 5 RGB DDR5 (32 GB, 8000 MHz, CL38), mentre la memoria dati è garantita dal Corsair MP700, un SSD PCIe 5.0 da 2 TB. Riguardo alla dissipazione, abbiamo usato un NZXT Kraken Elite 360 2023, sistema di dissipazione a liquido AIO con radiatore da 360 mm e 3 ventole da 120 mm integrate. Inoltre, nel case NZXT H7 Flow RGB abbiamo inserito anche altre 4 ventole da 120 mm.

Benchmark e Prestazioni

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO si è dimostrata una scheda top gamma anche e soprattutto per le prestazioni offerte. Sostenere una bestia come il nuovo Intel Core i9-14900K non è affatto semplice, ma la DARK HERO si è comportata sempre egregiamente in ogni condizione. I risultati ottenuti utilizzando questa scheda madre sono ai vertici della categoria, ma quello che è più importante in questo contesto sono la grande stabilità delle performance e l'altrettanto solida affidabilità generale del sistema. Il 14900K arriva senza fatica al suo limite di frequenze, vale a dire ben 6 GHz, con un supporto perfetto dato dalla scheda. Nella galleria a seguire trovate i punteggi ottenuti nei benchmark su Cinebench 2024 e R23, Blender, PCMark 10 e 3DMark, più gli fps medi rilevati su diversi giochi testati. I numeri parlano chiaro e descrivono una situazione ottimale per ogni ambito di utilizzo, dalla produttività al gaming estremo. Anche facendo overclock e portando il processore sopra i limiti imposti dal produttore, usando memorie DDR5 a 8.000 MHz in OC, il sistema è sempre rimasto stabile e fluido. La scheda sopporta senza battere ciglio qualsiasi modifica di tensione e voltaggio, anche quelle più estreme, ed è una delle migliori in assoluto per chi vuole sperimentare configurazioni davvero estreme.

Temperature e Consumi

Ottime notizie anche per quanto riguarda temperature e consumi. Nonostante la nostra ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO abbia avuto a che fare con un processore caldissimo e molto energivoro come il 14900K, i valori di calore registrati sono sempre stati ben sotto il livello di pericolo. Anche quando il chip Intel andava sopra i 100° e soffriva un'evidente throttling termico, la DARK CORE è rimasta tranquillamente sotto la soglia dei 30°: i valori medi di temperatura rimangono intorno a 25°, con picchi di 28° sotto carico massimo. Per quanto riguarda i VRM non c'è da preoccuparsi, con una temperatura media di circa 40° e picco massimo a 57°, ma solo quando si fanno stress test molto pesanti. La scheda regge senza problemi valori di consumo elevatissimi come quelli del 14900K, che supera abbondantemente i 300W di picco in alcune circostanze. Grazie ai 4 connettori di alimentazione può fornire tutta l'energia necessaria.

Prezzo e Uscita

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO è disponibile dal 17 ottobre 2023 ad un prezzo pari a 859€ per il mercato italiano. Una cifra elevatissima e alla portata di pochi, come si addice ad una scheda madre top gamma di questo genere. Il discorso relativo al rapporto qualità-prezzo è praticamente superfluo per un dispositivo del genere, che rientra nella sfera dei "prodotti tech di lusso" se così vogliamo dire. Ovviamente esistono schede che offrono buone prestazioni a prezzi molto (ma molto) più bassi, ma qui parliamo di una scheda tra le più complete sul mercato e fatta per stupire anche a livello estetico. Il target è molto preciso: la DARK HERO è per i gamer che vogliono il meglio assoluto, quelli disposti a spendere cifre fuori logica per rendere il proprio PC un tempio del gaming e della velocità, capace di spremere fino in fondo l'hardware installato. Semmai, il vero campanello d'allarme è relativo alla longevità e non è neanche colpa di ASUS. Questa scheda integra il socket LGA 1700, dunque non potrà supportare i futuri processori Intel in arrivo a partire dalla 15a generazione. Se l'acquistate oggi, siete già a fine corsa in termini di processori compatibili, dunque valutate attentamente questo fattore.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

