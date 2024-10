ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO recensione: premium sia fuori che dentro

Torniamo a parlare di componenti per il PC gaming di alto livello con una scheda madre tra le più avanzate in assoluto: la nuova ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO . Come s'intuisce dal nome, è una scheda dedicata ai nuovi processori Intel Core Ultra 200S di nuova generazione, come Intel Core Ultra 7 265K . Se volete scoprire quali sono tutte le novità tecniche e funzionali per il mondo delle motherboard, ecco la recensione da non perdere.

Video

Unboxing

Come mostrato nel video in alto, abbiamo ricevuto un premium kit da parte di ASUS, che conteneva diversi componenti e accessori.

Caratteristiche Tecniche

è una scheda madre top gamma in tutto e per tutto, pronta a supportare al meglio i nuovi processorie le future generazioni.

BIOS ASUS

Nel menu Q-Fan Control potete impostare tutti i parametri desiderati per il funzionamento delle ventole, creando il vostro profilo termico personalizzato. Da segnalare anche la presenta degli strumenti EZ Flash 3 – per l'aggiornamento del BIOS – e del MemTest86 . Inoltre, si possono salvare i profili personalizzati per creare diverse configurazioni personali e richiamarle al volo quando serve.

Per le memorie RAM DDR5 c'è la compatibilità per i profili Intel XMP .

Novità molto importante è la schermata BIOS Q-Dashboard , sulla quale sono presenti tutte le connessioni hardware della scheda. Basta cliccare su una di queste per andare direttamente alla rispettiva impostazione del BIOS. Un altro modo molto interessante per semplificare la vita all'utente.

La nuova modalità NPU Boost (in arrivo a breve) serve ad aumentare le prestazioni della NPU per l'AI. In questo modo, si può guadagnare fino al 24% di prestazioni con pochi clic.

Da notare la presenza di diverse ottimizzazioni automatiche fornite dalla tecnologia AI Overclocking , grazie alla quale è possibile regolare al meglio voltaggi, tensioni, potenza e altri parametri per i core e per le memorie.

Software ASUS Armoury Crate

In più, ha tre strumenti di ottimizzazione con intelligenza artificiale che possono essere molto utili per aumentare le prestazioni.

Così come per le altre schede madri di ASUS, anche per la nuova ROG MAXIMUS Z890 HERO è necessario utilizzare il software ASUS Armoury Crate per gestire tutte le funzionalità avanzate.

Piattaforma di test

Per i nostri test abbiamo utilizzato il BIOS versione 8001 per la scheda madre e i driver NVIDIA 561.09 per la GPU. Le prove sono state eseguite con diverse modalità di ottimizzazioni delle prestazioni per la CPU (indicate nelle prossime sezioni per ogni test) e profilo XMP I per le RAM.

ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme

Benchmark e Prestazioni

Abbiamo effettuato diversi benchmark, impostando il BIOS prima nella modalità Intel predefinita e successivamente con la modalità di ottimizzazione automatica AI di ASUS. Le prestazioni del processore in realtà non sono cambiamento molto: il miglioramento c'è solo in ambiti specifici, ma è più colpa di Intel che della scheda madre.

Grazie alle tantissime funzionalità integrate, la scheda ROG è in grado di spremere fino in fondo le performance del processore, mantenendo sempre grande stabilità.

Temperature e Consumi

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO regge benissimo sia in termini di temperature che di consumo energetico. Anche sotto carico massimo, la scheda madre non va mai sopra i 35° , valore lontanissimo da qualsiasi problema critico.

Prezzo e Uscita

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO è disponibile dal 24 ottobre 2024 al prezzo di 839€ per il mercato italiano.

Inoltre, con l'acquisto di questo modello avrete in omaggio un abbonamento di un mese gratis per Adobe Creative Cloud. Potete avere maggiori informazioni qui.

Il costo della MAXIMUS Z890 HERO è altissimo, tra i più alti in assoluto nella gamma ROG. Non a caso, questo è un modello pensato per una fascia di utenti d'élite, per i gamer che vogliono "tutto e subito", senza alcun compromesso né per le prestazioni né per l'estetica.

Come detto lo scorso anno per la recensione della ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO, per certi prodotti il rapporto qualità-prezzo non va nemmeno considerato. La MAXIMUS Z890 HERO offre prestazioni elevatissime per i nuovi processori Intel Core Ultra 200S, tra le migliori possibili. Se avete il budget necessario, questa è sicuramente una delle schede migliori da comprare.