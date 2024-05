Recensione router gaming ASUS ROG Rapture GT-BE98: semplicemente esagerato

ASUS ROG GT-BE98 è un router gaming e lo capiamo ancora prima che dalle sue specifiche o le sue funzionalità dal suo design. È un ingombrante blocco squadrato nero con ai lati ben 8 antenne, ciascuna con all'interno due dipoli per un totale di 16 totali unità. Ha un design a "ragno" che ricorda un po' altre soluzioni "gaming" simili viste in passato. In un angolo del blocco troviamo un gran numero di led che indicano non solo la corretta connessione alla rete, ma anche il funzionamento delle morte porte ethernet e delle varie bande del Wi-Fi. È la prima volta che troviamo un dettaglio così preciso del funzionamento delle reti Wi-Fi tramite led. Presenti poi anche un tasto WPS per la connessione rapida e uno per spegnere del tutto i led. Superiormente è presente un grosso logo ROG composto da molti led. Questi possono essere gestiti tramite applicazione affinché realizzino l'effetto preferito, andando se vogliamo anche a sincronizzarli con un sistema Aura Sync di ROG. Superiormente c'è una grande finestra trasparente che mostra alcune grafiche ROG. Inutile, ma sopratutto assurdo che questa non contenga alcun led. Essendo lì a puro scopo estetico avrebbe avuto perfettamente senso. Tutto il router è sollevato dalla base grazie a dei "piedi" a forma di maniglia su ogni lato. Questo è un sistema di dissipazione che si unisce ai vari strati presenti all'interno, come la grande piastra termica in alluminio e un ulteriore dissipatore in alluminio. Sul retro troviamo tutte le porte. E sono davvero tante. Abbiamo un tasto di accensione (cosa non scontata), una porta USB 2.0, una porta USB 3.2 Gen 1, 3 porte LAN da 2,5 Gbps, 1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, 1 porta WAN/LAN da 10 Gbps, una porta LAN da 1 Gbps e infine una porta LAN da 10 Gbps specifica per il mondo del gaming e che il vostro dispositivo di gioco abbia un accesso prioritario.

Come capite le possibilità sono "infinite". Questo dispositivo si presta quindi perfettamente per le connessioni FTTH oltre il gigabit ed è pronto per il mondo da 2,5 o a 10 Gbps. Questo senza trascurare la parte wireless che in un router Wi-Fi 7 è ovviamente fondamentale. Si tratta di un router a quattro bande: 2,4 GHz, due da 5 GHz e una da 6 GHz. In Wi-Fi 7 a 5 GHz supporta la larghezza di banda da 320 Hz e la modulazione 4096 QAM. Questo gli permette di poter garantire velocità teoriche di picco di ben 11.500 Mbps a 6 GHz, che sommate alle velocità degli altri canali raggiungono i quasi 24 Gbps. Spaventoso. Se vorrete potrete anche scegliere di dedicare la banda più moderna a fare da ponte per altri dispositivi mesh di ASUS per creare una rete Wi-Fi ancora più estesa. Può aver senso se avete pochi dispositivi Wi-Fi 7 o (Wi-Fi 6E), ma ha ancora più senso usare le porte a 10 Gbps per creare un backhaul cablato per estendere la rete. Considerando però il prezzo della singola unità non è probabilmente qualcosa che interesserà molti. In tutto ciò potrete sfruttare anche le porte USB sia per collegare un disco e creare una versione economica di un NAS, oppure per collegare via cavo uno smartphone da usare come ponte 4G/5G per tutta la rete domestica in caso di assenza di linea FTTH. A questo router gli mancano solo le tecnologie per le domotica, ovvero Thread e Matter, ma non è per questo che nasce.+ Questo ASUS ROG GT-BE98 è infatti un router pensato specificatamente per il mondo gaming. In tal senso non entreremo troppo in dettaglio sulle varie funzionalità più generiche del router ma ci soffermeremo su alcune specifiche per il mondo del gaming. Vi consigliamo di consultare per questo la recensione di ET12 con cui condivide buona parte del software e molte funzioni.

Nell'interfaccia web del router GT-BE98, che è sicuramente più completa della più comoda app, c'è un menù specifico chiamato "Accelerazione di gioco" che contiene molte delle ottimizzazioni possibile per i videogiocatori. Oltre ad aver collegato il vostro dispositivo di gioco dalla porta gaming dedicata, se avete un PC, potrete sfruttare il software ROG First per massimizzare il traffico di rete specifico per i giochi online. Lato router potrete attivare il Game Boost che darà massima priorità al traffico di gioco grazie al QoS adattivo. Si può così assegnare massima priorità al traffico di gioco che passa attraverso il router ROG per avere il meglio durante le sessioni di gioco online. Abilitando invece l'Open NAT è possibile avere un sistema di port fowarding più semplice e ottimizzato per il mondo del gaming. Il router ASUS ROG integra tra gli altri una serie di profili già pronti per una serie di giochi fra i più popolari come Battelfield V, vari titoli della serie Call Of Duty, CS GO, Diablo, Fortnite, Overwatch, Minecraft, PUBG, Roblox, Starcraft, FIFA e ancora tantissimi altri. Potrete ovviamente il vostro manualmente, cosa che però potreste fare anche con gli altri router dell'azienda (e non solo). Interessante il menù Game Radar, che va a verificare il ping dei vari server di una selezione di giochi in giro per il mondo. In questo modo avete una chiara visione di quali sono i server migliori a cui connettervi per la minore latenza.

In sostanza ASUS va a rifinire in ottima gaming la sua piattaforma per router, già fra le più complete in assoluto in circolazione. Quello che però fa davvero la differenza è l'hardware a disposizione: praticamente impareggiabile da tutti i concorrenti. E il prezzo ovviamente è alto di conseguenza. Parliamo di 899€, che diventano 799€ al momento con il prezzo di Amazon. Sono tantissimi soldi, ma ovviamente questo GT-BE98 si inserisce all'interno di un universo gaming e ROG dove i prezzi salgono molto, al salire altrettanto "molto" della qualità. Se è vero che con la stessa cifra potete comprare una coppia di ET12 (già cari) è anche vero che la quantità di porte e di tecnologia Wi-Fi di questo router ASUS non è confrontabile.

Giudizio Finale ASUS ROG Rapture GT-BE98 ASUS ROG Rapture GT-BE98 è il router più incredibile che abbiamo mai provato. ASUS aveva già fatto un bel lavoro sul software anche sugli altri prodotti e questo aggiunge qualche chicca per i videogiocatori. Ma è sull'hardware che questo dispositivo non si batte. Il numero e la velocità delle porte ethernet e la configurazione Wi-Fi 7 (ma non solo) sono da primo della classe, il tutto con un ottimo sistema di dissipazione. Il design è forse l'unica cosa che potrebbe respingere chi voleva solo un router premium, e attirare invece i gamer più incalliti. Voto finale ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro Configurazioni porte top

